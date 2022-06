Feria de empleo enfocada en el cuidado de la salud en Nueva Jersey

Los residentes interesados ​​en seguir una carrera en el cuidado de la salud tendrán la oportunidad de conectarse con más de una docena de empleadores del cuidado de la salud durante la próxima feria de empleo organizada por el condado de Burlington.

La feria de contratación de atención médica está programada para el 22 de junio de 11 a.m. a 1 p.m. en el edificio de Servicios Humanos del condado, ubicado en 795 Woodlane Road, Westampton.

El evento es organizado por los Comisionados del Condado de Burlington y la Junta de Desarrollo de la Fuerza Laboral del Condado de Burlington para ayudar a los residentes a encontrar trabajo en la industria del cuidado de la salud. Está abierto a todos los residentes mayores de 18 años.

“La atención médica es esencial y una industria en rápido crecimiento debido al envejecimiento de nuestra población. Es sumamente importante que ayudemos a conectar a las personas que buscan empleos en la industria con proveedores que tienen puestos vacantes”, dijo la comisionada Felicia Hopson, enlace de la Junta con el Departamento de Servicios Humanos del Condado y la Junta de Desarrollo de la Fuerza Laboral.

“Estos empleadores son miembros vitales de nuestras comunidades del condado de Burlington. Salvan vidas, curan a los enfermos y heridos y cuidan de nuestros amigos y seres queridos. Cualquier persona apasionada por ayudar a las personas debería salir y conocer las oportunidades que existen ahora”, agregó.

El salario anual promedio de la industria en Nueva Jersey fue de $65,793 en 2020, frente a $52,320 en 2012.

Los empleadores que participarán en la feria laboral del 22 de junio incluyen: Aveanna Healthcare, BAYADA Home Health Care, Care One- Evesham, Care One- Moorestown, Complete Care of Burlington Woods Center, FCI Fort Dix, Jefferson Health, Masonic Village, Oaks Integrated Care, RiteAid , Samaritan Healthcare and Hospice, Stokes Pharmacy y el condado de Burlington.

La feria de contratación de atención médica es la segunda feria profesional específica de la industria organizada por la Junta de Desarrollo de la Fuerza Laboral y los Comisionados este año. El primero se llevó a cabo en marzo y contó con la participación de empleadores de las industrias de la construcción y los servicios públicos.

La tasa de desempleo estimada del condado de Burlington ahora es del 2.8 %, que es la tercera más baja entre los condados de Nueva Jersey y la marca más baja desde mayo de 2019, cuando también se estimó en un 2.8 %.

Abre aquí para más detalles.