Feria de empleo en Newark enfocada en residentes de la ciudad y veteranos

El congresista Donald M. Payne, Jr., en conjunto con el Subcomité de Veteranos del Condado de Essex, invitan a los residentes de Newark a su feria anual de empleo el jueves 24 de agosto de 10:00 a.m. a 3:00 p.m. en 2021 Veterans Memorial Park 60 Nelson Place Newark, NJ 07102.

Para ubicar con mayor facilidad el lugar, puedes buscarlo en el GPS como 50 West Market Street Newark, NJ 07102.

Todos los asistentes deberán usar mascarillas en todo momento y seguir las pautas de distanciamiento físico.

El evento está diseñado para conectar a los veteranos y residentes de Newark con las empresas con vacantes disponibles.

Este año participan el Hospital Newark Beth Israel, la Autoridad Portuaria de NY&NJ, Seafarers International Union, Transform SR Home Mejoras, Amazon, FedEx Express, Whole Foods, ShopRite, Council on Port Performance, GoodwillNYNJ, Pepsi, Newark Board of Education y muchas otras compañías.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

La feria de empleo está abierta a todos los veteranos y residentes de la ciudad que buscan empleo o cambiar de carrera.

Es necesario registrarse para participar. Puedes comunicarte con Samantha Washington a samantha.washington@mail.house.gov si tienes alguna pregunta.

Abre aquí para confirmar tu asistencia: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgEiGsViNugcpQAY9X1lIpptu0qKFyyAaxWVrdg1qCpwMlvQ/viewform.

Los organizadores recomiendan que uses ropa profesional el día del evento, además de llevar contigo varias copias de tu currículum.

Para obtener más información llama al 973-645-3213 o al 202-689-9076.