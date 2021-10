Fechas clave para participar en las elecciones de noviembre y dónde ejercer el voto anticipado en NJ

La fecha límite para registrarse para votar en las próximas elecciones generales, en las que el gobernador Phil Murphy busca la reelección ante el retador republicano Jack Ciattarelli, es el martes 12 de octubre. El tiempo se acaba si aún no estás registrado.

Si ya estás registrado y solicitaste una boleta de votación por correo, es probable que ya la hayas recibido, ya que se enviaron por correo a partir del 18 de septiembre.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

ANOTA EN EL CALENDARIOS LAS FECHAS IMPORTANTES PARA LAS ELECCIONES DE 2021:

12 de octubre: fecha límite para registrarse para votar en las elecciones de 2021.

23 de octubre: comienza la votación anticipada en persona.

26 de octubre: Fecha límite para registrarse por correo para una boleta de votación por correo.

31 de octubre: finaliza la votación anticipada en persona.

1 de noviembre a las 3 pm: Fecha límite para registrarse en persona para una boleta de votación por correo.

2 de noviembre: Día de las elecciones; las urnas están abiertas de 6 a. m. a 8 p. m. También es la fecha del matasellos para las boletas de voto por correo.

8 de noviembre: La oficina del secretario del condado debe recibir las boletas de votación por correo.

LUGARES DE VOTACIÓN ANTICIPADA

Si planeas votar con anticipación y en persona, aquí hay una lista de las ubicaciones en todo el estado:

Condado de Atlantic (todas las ubicaciones abren de lunes a sábado de 10 a.m. a 8 p.m., domingos de 10 a.m. a 6 p.m.):

Atlantic City: Biblioteca gratuita de Atlantic City, 1 N Tennessee Ave.

Newtonville: Centro Dr. Martin Luther King, 661 Jackson Road

Galloway: Biblioteca de Galloway, 306 E. Jimmie Leeds Road

Mays Landing: Biblioteca de Mays Landing, 40 Farragut Ave.

Hammonton: Hammonton Family Success Center, 310 Bellevue Ave.

Northfield: Edificio Shoreview, 101 Shore Road

Condado de Bergen (todas las ubicaciones abren de lunes a sábado de 10 a. m. a 8 p. m., domingos de 10 a. m. a 6 p.m.):

Fort Lee: Centro Comunitario Jack Alter, 1355 Inwood Terrace

Garfield: Motor de rescate n. ° 3, 159 Gaston Ave.

Hackensack: sala de reuniones pública, quinto piso, One Bergen County Plaza

Mahwah: Centro para personas mayores, 475 Corporate Drive

Paramus: Edificio de TI de Bergen Community College, 400 Paramus Road

River Vale: Centro Comunitario River Vale, 628 River Vale Road

Rutherford: El Williams Center, 15 Sylvan St.

Teaneck: Richard Rodda Center, 250 Colonial Court

Woodcliff Lake: Tice Senior Center

Condado de Burlington (todas las ubicaciones abren de lunes a sábado de 10 a.m. a 8 p.m., domingos de 10 a.m. a 6 p.m.):

Chesterfield: Edificio municipal del municipio de Chesterfield, sala de conferencias, 295 Bordentown-Chesterfield Road

Evesham: Casa Gibson, sótano, 535 E. Main St.

Medford: Ayuntamiento de Medford, Salón de usos múltiples, 49 Union St.

Mt. Laurel: Rowan College en el condado de Burlington, Student Success Center, sala de conferencias ejecutivas 138, 1500 College Circle

Browns Mills: Biblioteca Comunitaria de Pemberton, Salón Comunitario, 16 Broadway St.

Tabernáculo: Edificio EMS, 81 Hawkins Road

Willingboro: Biblioteca pública de Willingboro, sala de reuniones Willingboro Town Center, 220 Campbell Drive

Condado de Camden (todas las ubicaciones abren de lunes a sábado, de 10 a.m. a 8 p. m., domingos, de 10 a.m. a 6 p.m.):

Blackwood: Centro de Archivo y Elecciones del Condado de Camden, Tribunal Universitario 100

Runnemede: Centro Comunitario Harry Williams, 2 Broadway

Collingswood: Collingswood Senior Center, 30 W Collings Ave.

Atco: Bud Duble Senior Center, 33 Cooper Folly Road

Voorhees: Centro Comunitario de Lion's Lake, 101 Dutchtown Road

Merchantville: Centro Comunitario de Merchantville, 212 Somerset St.

Camden, Universidad Rowan, 129 S Broadway

Condado de Cape May (todas las ubicaciones abren de lunes a sábado de 10 a.m. a 8 p.m., domingos de 10 a.m. a 6 p.m.):

Villas: Biblioteca del municipio inferior, 2600 Bayshore Road

Palacio de Justicia de Cape May: Biblioteca del municipio medio. 30 Mecánico St.

San Petersburgo: Biblioteca del municipio superior, 2500 Ruta 631

Condado de Cumberland (todas las ubicaciones abren de lunes a sábado de 10 a.m. A 8 p.m., domingos de 10 a.m. A 6 p.m.):

Bridgeton: Biblioteca pública de Bridgeton, 150 E Commerce St.

Millville: Estación Inspira EMS Millville, 600 Cedar St.

Vineland: Landis Marketplace, 624 Elmer St.

Condado de Essex (todas las ubicaciones abren de lunes a sábado, de 10 a.m. a 8 p.m; domingos de 10 a.m. A 6 p.m.):

Bloomfield: Centro Comunitario Watsessing Park, Bloomfield Avenue y Conger Street

Cedar Grove: Centro Comunitario Cedar Grove Park, 199 Fairview Ave.

East Orange: Ayuntamiento de East Orange, 44 City Hall Plaza

Fairfield: Centro Comunitario de Fairfield, 221 Hollywood Ave.

Irvington: Edificio municipal de Irvington, 1 Civic Square West

West Orange: Nuevo Centro Educativo en el Complejo Recreativo South Mountain, 560 Northfield Ave.

Newark: Garaje de estacionamiento del complejo del condado de Essex, entrada a la calle del mercado.

Newark: Cherry Blossom Welcome Center Branch Brook Park, Park Avenue y Lake Street

Newark: Centro Comunitario Weequahic Park, Meeker Avenue y Elizabeth Avenue

Newark: Centro Comunitario West Side Park, 600 17th St.

Condado de Gloucester (todas las ubicaciones abren de lunes a sábado de 10 a.m. a 8 p.m., domingos de 10 a.m. a 6 p.m.):

Thorofare: Centro Comunitario Riverwinds, 1000 Riverwinds Drive

Sewell: Centro de Ciencias del Comportamiento del Rowan College of South Jersey, 1400 Tanyard Road

Swedesboro: Instalaciones Swedesboro del condado de Gloucester, 141 Glen Echo Ave.

Williamstown: Biblioteca Pública de Monroe, 713 Marsha Ave.

Glassboro: Centro de estudiantes Chamberlain en la Universidad Rowan, 201 Mullica Hill Road

Condado de Hudson (todas las ubicaciones abren de lunes a sábado, de 10 a.m. a 8 p.m., domingos de 10 a.m. a 6 p.m.):

Bayona: Ayuntamiento de Bayona, Cámaras del Consejo, 630 Avenue C

Hoboken: Ayuntamiento de Hoboken, 94 Washington St, sala de conferencias del primer piso, entrada de Newark Street

Jersey City: Centro Comunitario Pershing Field, 816 Summit Ave.

Jersey City: Ayuntamiento de la ciudad de Jersey, sala de reuniones del consejo de la planta baja, 280 Grove St.

Ciudad de Jersey: Centro Comunitario Hank Gallo, Lincoln Park, 1 Lincoln Park

Ciudad de Jersey: Moose Lodge, 60 West Side Ave.

Union City: Remolques móviles, New York Ave, entre las calles 27 y 28

Kearny: Ayuntamiento de Kearny, primer piso Record Room, 402 Kearny Ave.

West New York: Sunshine Gardens, Community Room, 515 54th St.

North Bergen: Ayuntamiento de North Bergen, cámaras del ayuntamiento, 4233 Kennedy Boulevard

Condado de Hunterdon (todas las ubicaciones abren de lunes a sábado, de 10 a.m. a 8 p.m., domingos de 10 a.m. A 6 p.m.):

Clinton: Biblioteca de la sucursal norte, 65 Halstead St.

Flemington: Biblioteca del condado de Hunterdon, edificio del complejo del condado 3, 314 State Route 12

Lambertville: Edificio 4H del recinto ferial del sur del condado, 1207 Ruta 179, Edificio 6

Condado de Mercer (todas las ubicaciones abren de lunes a sábado de 10 a.m. a 8 p.m., domingos de 10 a.m. a 6 p.m.):

East Windsor: Biblioteca del condado de Mercer-Hickory Corner Road, 138 Hickory Corner Road

Ewing: Element Hotel Ewing Princeton, sala de conferencias, 1000 Sam Weinroth Road East

Hamilton: Courtyard by Marriott Hamilton, sala de conferencias, 530 U.S. 130

Lawrence: Biblioteca del condado de Mercer-Lawrence, 2751 Brunswick Pike

Pennington: Pennington Fire Company, 120 Broemel Place

Trenton: Cure Insurance Arena, 81 Hamilton Ave

Princeton Junction: Centro de conferencias de la universidad comunitaria del condado de Mercer, 1200 Old Trenton Road

Princeton: Centro comercial de Princeton: 301 N Harrison St.

Condado de Middlesex (todas las ubicaciones abren de lunes a sábado de 10 a.m. a 8 p.m., domingos de 10 a.m. a 6 p.m.):

Woodbridge: Centro Juvenil Acacia, 95 Port Reading Ave.

Edison: Edison Senior Citizen Center, 2963 Woodbridge Ave.

Monroe: Biblioteca del municipio de Monroe, 4 Municipal Plaza

Puente Viejo: Edificio de Recreación Veterans Park, 1254 Englishtown Road

Perth Amboy: Centro Comunitario Alexander F. Jankowski, 1 Olive St.

Piscataway: Biblioteca John F. Kennedy, 500 Hoes Lane

New Brunswick: New Brunswick Free Public Library, 60 Livingston Ave.

Sayreville: Sayreville Senior Center, 423 Main St.

Monmouth Junction: Centro comunitario-Woodlot Park, 124 New Road

East Brunswick: Centro de artes de la comunidad de East Brunswick, 721 Cranbury Road

Condado de Monmouth (todas las ubicaciones abren de lunes a sábado de 10 a.m. a 8 p.m., domingos de 10 a.m. a 6 p.m.):

Colts Neck: Biblioteca pública Colts Neck, 1 Winthrop Drive

Hazlet: Centro James J. Cullen, 1776 Union Ave.

Freehold: Adelphia Fire Company Station No. 2, 993 State Route 33

Little Silver: Club de mujeres de Little Silver: 111 Church Street

Long Branch: Centro artístico y cultural de Long Branch, 577 Broadway

Manalapan: Sede de la biblioteca del condado de Monmouth, 125 Symmes Drive

Leonardo: Croydon Hall Senior Center 900 Leonardville Road

Neptune: Centro para personas mayores del municipio de Neptune, 1607 Corlies Ave.

Spring Lake Heights: Centro Comunitario Cornelius V.Kelly, 902 Ocean Road

Cream Ridge: Edificio municipal superior de Freehold, 314 Ruta 539

Condado de Morris (todas las ubicaciones abren de lunes a sábado de 10 a.m. a 8 p.m., domingos de 10 a.m. a 6 p.m.):

Morris Plains: Complejo Central Park del condado de Morris, 2 Executive Drive

Denville: Ayuntamiento de Denville, Salón Comunitario, 1 St. Mary's Place

Whippany: Centro Comunitario del Municipio de Hanover, 15 N Jefferson Road

Madison: Centro Cívico de Madison, 28 Walnut St.

Morristown: Edificio municipal de Morristown, 200 South St.

Mount Arlington Mount Arlington Civic / Senior Center, 18 N Glen Ave.

Lago Budd: Edificio Municipal Mount Olive, 204 Flanders Drakestown Road

Condado de Ocean (todas las ubicaciones abren de lunes a sábado de 10 a.m. a 8 p.m., domingos de 10 a.m. A 6 p.m.):

Bayville: Biblioteca del condado de Ocean-sucursal de Bayville, 30 Station Road

Brick Township: Biblioteca-Brick Branch del condado de Ocean, 301 Chambers Bridge Road

Jackson: Biblioteca del condado de Ocean, sucursal de Jackson, 2 Jackson Drive

Lacey: Centro Comunitario Lacey, Sala C, 15 E Lacey Road

Lakewood: Edificio Municipal de Lakewood, Court Room, 231 3rd St.

Lavallette: Biblioteca de Upper Shores, 112 Jersey City Avenue

Little Egg Harbor: Biblioteca del condado de Ocean-Little Egg Harbor Branch, 290 Mathistown Road

Manahawkin: Centro de Recursos del Sur del Condado de Ocean, Salón de Nutrición, 179 South Main St.

Manchester: Biblioteca del condado de Ocean, sucursal de Manchester, 21 Colonial Drive

Toms River: Biblioteca del condado de Ocean -Toms River Branch, 101 Washington St.

Condado de Passaic:

Clifton: Biblioteca pública de Clifton, 292 Piaget Ave.

Haledon, Centro de recreación Haledon, 83 Roe St.

Passaic: Edificio Municipal de Passaic, 330 Passaic St.

Paterson: Sede del Departamento de Bomberos de Paterson, 300 McBride Ave.

Paterson: El Centro Islámico del Condado de Passaic, 152 Derrom Ave.

Wanaque: Campus de Wanaque del Community College del condado de Passaic, 500 Union Ave.

Wayne: Biblioteca principal de Wayne, 461 Valley Road

West Milford: Edificio municipal de West Milford, 1480 Union Ave.

Woodland Park: West Paterson Boys & Girls Club, 8 Memorial Drive

Condado de Salem (todas las ubicaciones abren de lunes a sábado, de 10 a.m. a 8 p.m., domingos de 10 a.m. a 6 p.m.):

Pennsville: Centro de educación vocacional de los estados del Atlántico medio, 375 South Broadway

Elmer: Elmer Grange 535 Daretown Road

Salem: Edificio de oficinas del condado de Salem, sala de conferencias 105, 5th Street Plaza, 110 5th Street

Condado de Somerset (todas las ubicaciones abren de lunes a sábado de 10 a.m. a 8 p.m., domingos de 10 a.m. a 6 p.m.):

Bridgewater: Tribunal municipal del municipio de Bridgewater, 100 Commons Way

Somerset: Centro comunitario del municipio de Franklin, 505 DeMott Lane

Hillsborough: Edificio municipal del municipio de Hillsborough, 379 South Branch Road

Belle Mead: Edificio municipal del municipio de Montgomery, 2261 Ruta 206

North Plainfield: Centro Comunitario North Plainfield, 614 Greenbrook

Warren: Tribunal Municipal del municipio de Warren, 44 Mountain Boulevard

Condado de Sussex (todas las ubicaciones abren de lunes a sábado de 10 a.m. a 8 p.m., domingos de 10 a.m. a 6 p.m.):

Wantage: Biblioteca de Wantage, 69 County Road 639

Augusta: Recinto ferial del condado de Sussex, 37 Plains Road

Stanhope: Biblioteca Louise Childs, 21 Stanhope Sparta Road

Condado de Union (todas las ubicaciones abren de lunes a sábado, de 10 a.m. a 8 p.m., domingos de 10 a.m. a 6 p.m.):

Cranford: Union County College, 1033 Springfield Ave.

Elizabeth: Centro Sampson, 800 Anna St.

New Providence: Edificio municipal de New Providence, 360 Elkwood Ave.

Plainfield: Edificio de Administración de la Junta de Educación, 1200 Myrtle Ave.

Rahway: Centro de recreación Rahway, 275 E Milton Ave.

Roselle: Centro Comunitario Amalfe, 1268 Shaffer Ave.

Unión: Union Township Senior Center: 968 Bonnel Court

Condado de Warren (todas las ubicaciones abren de lunes a sábado, de 10 a.m. a 8 p.m., domingos de 10 a.m. a 6 p.m.):

Blairstown: sucursal de Catherine Dickson Hofman (Blairstown), 4 Lambert Road

Stewartsville: Sudoeste Branch-Stewartsville, 404 Ruta 519

Municipio de Independence: Sucursal Noreste-Independence, 40 U.S. Highway 46 West