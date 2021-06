Fallas en el sitio web para solicitar la ayuda del programa para pagar la renta de NY crea dificultades en el proceso

Lo que debes saber Los defensores esperan que el renovado programa de alivio de alquileres de Nueva York finalmente ayude a los inquilinos y propietarios que han luchado por obtener asistencia desde el comienzo de la pandemia de COVID-19.

Solo en la Ciudad de Nueva York, los inquilinos deben al menos mil millones de dólares en alquileres atrasados. No está claro si el nuevo fondo de $ 2 mil millones de Nueva York hará lo suficiente para ayudar a los neoyorquinos más vulnerables mientras la moratoria de desalojos del Estado se acerca a su vencimiento el 31 de agosto.

Las personas solo pueden solicitar ayuda en línea, y el sitio web ha estado fallando en los últimos días y semanas.

NUEVA YORK - Los inquilinos y sus defensores esperan que el renovado programa de alivio de alquileres de Nueva York finalmente ayude a los inquilinos y propietarios que han luchado por obtener asistencia desde el comienzo de la pandemia de COVID-19.

Los requisitos de papeleo dificultaron que los inquilinos y propietarios obtengan fondos de ayuda en una ronda anterior de asistencia pandémica.

El año pasado, Nueva York dedicó $ 100 millones de la Ley CARES federal a la ayuda de alquiler y recibió 94,000 solicitudes. Pero terminó rechazando a la mayoría de los solicitantes.

Ha distribuido 47 millones de dólares hasta la fecha entre 18,000 solicitantes, mucho menos de lo que los funcionarios esperaban alcanzar.

Ahora, tiene un nuevo fondo de $ 2 mil millones, aprobado en abril, pero las personas solo pueden enviar solicitudes en línea y el sitio web ha estado fallando en los últimos días y semanas.

Ernesto Tohom, un inmigrante indocumentado de Guatemala que estudia negocios en Baruch College y que perdió su trabajo en una tienda de Deli el año pasado, dijo que el estado denegó su solicitud de alivio de alquiler el año pasado, porque no pudo proporcionar documentación de que había perdido su trabajo, que era fuera de los libros.

Este año, lo intenta de nuevo gracias a que ahora para solicitar la ayuda no tienen en cuenta el estado migratorio, pero no ha podido enviar los documentos requeridos porque esa parte del sitio web ha fallado cada vez que ha intentado cargarlo.

“Significaría mucho”, dijo Tohom, quien le debe a su arrendador $ 7,500. "Porque para ser honesto, no sé cómo podría pagar el alquiler".

Solo en la Ciudad de Nueva York, los inquilinos deben al menos $ 1 mil millones en alquileres atrasados, según una encuesta de apartamentos con alquiler regulado realizada por el Programa de Mejoramiento de Viviendas Comunitarias, un grupo comercial de propietarios.

Este año, Nueva York lanzó un nuevo programa con más de $ 2 mil millones en fondos principalmente federales para ayudar a los inquilinos con pagos pendientes de alquiler, servicios públicos y otros gastos. Un proveedor con sede en Chicago, Guidehouse, Inc., recibió un contrato de $ 115 millones para administrar el nuevo fondo de ayuda para el alquiler.

El Estado aún no ha distribuido fondos. La administración del gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, dijo que al menos 110,000 personas se postularon y que podría llevar de cuatro a seis semanas procesar las solicitudes completas. Los pagos irán directamente a los propietarios.

Nueva York ha puesto una moratoria a los desalojos hasta el 31 de agosto. Los inquilinos aún pueden estar protegidos contra el desalojo una vez que expire la ley, pero solo si presentan una solicitud de alivio del alquiler.

Nueva York publicó una solicitud para que los inquilinos y propietarios la llenen el 1 de junio, casi dos meses después de que los legisladores aprobaran la financiación en el presupuesto estatal.

Nueva York era uno de los ocho estados sin un programa de ayuda en funcionamiento a mediados de mayo, según la Sociedad de Ayuda Legal.

"Tomó un tiempo, y ha sido decepcionante cuánto tiempo ha tardado", dijo la abogada Eileen Davidson. "Sabes, cuando miras en todo el país, creo que muchos lugares han tenido problemas para crear estos programas y ponerlos en funcionamiento para sacar el dinero".

Samuel Stein, analista de políticas de vivienda de la Community Service Society de la Ciudad de Nueva York, dijo que es menos probable que las personas más vulnerables tengan Internet o una dirección de correo electrónico o el tiempo o las habilidades informáticas para pasar horas actualizando una página que funciona mal.

Stein dijo que algunas traducciones son de mala calidad, particularmente para los hablantes de bangladesí. Se preguntó por qué los defensores no pueden simplemente imprimir copias en papel y ayudar a varias personas a la vez.

"De alguna manera es más simple, pero aún es demasiado complicado", dijo.

La administración de Cuomo no proporcionó a The Associated Press detalles sobre por qué no hay una opción de solicitud en papel, o exactamente por qué el nuevo fondo tardó tanto en ponerse en funcionamiento.

Pero los funcionarios dijeron que el Estado avanzó rápidamente en la implementación y dijeron que llevó tiempo traducir las aplicaciones a ocho idiomas y trabajar con los gobiernos locales en la divulgación, la asistencia con las aplicaciones y la prevención del fraude. Los solicitantes pueden llamar a la línea directa estatal para obtener ayuda para completar la solicitud por teléfono.

Un agente de servicio al cliente al que se contactó a través de la función de chat en vivo del sitio web dijo el viernes que "muchas otras personas que llaman están teniendo el mismo problema" con la carga de documentos y que "el sitio web actualmente tiene fallas".

Y Tohom compartió una foto del sitio web el lunes que decía: "La página no está disponible actualmente, inténtalo más tarde".

El portavoz de la Oficina de Asistencia para Discapacidades Temporales, Anthony Farmer, negó que la función de carga de documentos haya estado inactiva.

“Los problemas técnicos mínimos se abordan rápidamente a medida que se encuentran, y el proceso de solicitud continúa”, dijo.

Nueva York está a la zaga de otros estados populosos: Texas, por ejemplo, ha pagado $ 388 millones a 61,000 hogares.

El año pasado, los líderes estatales reservaron al menos $ 2.6 mil millones en alivio de COVID-19, pero un año después más de $ 425 millones de eso, o el 16%, no habían llegado a los bolsillos de los inquilinos o sus propietarios, según un investigación realizada por el Centro para la Integridad Pública y la agencia The Associated Press.

La empresa de gestión de la construcción con sede en Nueva York, Liro Engineers, recibió un contrato de $ 12 millones para dotar de personal a un centro de llamadas y proporcionar servicios de traducción para el programa de alivio de alquileres original del estado.

Davidson dijo que el programa anterior de Nueva York el año pasado estaba “mal implementado y mal administrado” y bloqueado por reglas de requisitos demasiado estrictas. Los inquilinos, por ejemplo, tenían que demostrar que estaban “agobiados por el alquiler” antes de la pandemia para calificar.

Charni Sochet, portavoz de la agencia de vivienda asequible del estado, dijo que el programa original fue "diseñado por la Legislatura" y "todos los hogares que cumplían el criterio" recibieron ayuda. La administración de Cuomo no especificó cómo planea gastar el resto de los $ 100 millones en dinero federal que recibió, que puede usarse en cualquier costo de COVID-19.

Davidson dijo que la situación creó "un incentivo para que el Estado no lo pague todo, porque luego podrían tomar ese dinero y usarlo para otra cosa".

Este año, Nueva York solo puede usar los nuevos fondos federales para el alivio de la renta.

Para la información de cómo solicitar la ayuda económica visitar este sitio web. También puede solicitar la ayuda aquí.