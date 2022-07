Exoneran de cargo a uno de los acusados en caso de brutal ataque en Central Park de 1989

Un coacusado de los llamados "Central Park Five", cuyas condenas por una violación de una corredora en 1989 fueron anuladas más de una década después, vio abolida su condena por un cargo relacionado el lunes.

Steven López fue exonerado en respuesta a las solicitudes tanto del abogado como de los fiscales de López. Él fue arrestado junto con otros cinco adolescentes negros y latinos por la violación y agresión contra Trisha Meili, pero llegó a un acuerdo con los fiscales para declararse culpable del cargo menor de robar a un corredor.

Meili publicó en 2003 un libro titulado "I Am the Central Park Jogger". La brutal agresión puso a la banquera de inversiones de 28 años en coma durante 12 días. Se consideró emblemático de la anarquía de la Ciudad de Nueva York en una era en la que la ciudad registraba 2,000 asesinatos al año.

El fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, le dijo a un juez el lunes que la revisión del caso encontró que López se había declarado culpable involuntariamente “frente a declaraciones falsas” y bajo “una enorme presión externa”. López estuvo en la corte pero no habló.

López, que ahora tiene 48 años, cumplió unos tres años de prisión antes de ser liberado a principios de la década de 1990. Le dijo a un juez "gracias" cuando fue exonerado el lunes.

Cinco adolescentes fueron condenados por el ataque a Meili y cumplieron entre seis y 13 años de prisión. Sus condenas fueron anuladas en 2002 después de que la evidencia vinculara al violador y asesino en serie condenado, Matías Reyes, con el ataque.

Los fiscales que revisaron el caso habían concluido que las confesiones de los adolescentes, hechas después de horas de interrogatorios, eran profundamente defectuosas.

“Una comparación de las declaraciones revela discrepancias preocupantes”, escribieron en los documentos judiciales en ese momento. “Los relatos dados por los cinco acusados diferían entre sí en los detalles específicos de prácticamente todos los aspectos importantes del crimen”.

Los Cinco de Central Park, ahora a veces conocidos como los "Cinco Exonerados", ganaron un acuerdo de $40 millones de la ciudad e inspiraron libros, películas y programas de televisión.

López no ha recibido un acuerdo y su caso casi ha caído en el olvido desde que se declaró culpable de robo en 1991 para evitar el cargo de violación más grave. Su esperada exoneración se informó por primera vez en The New York Times.

“Hablamos de los Cinco de Central Park, los Cinco exonerados, pero había seis personas en esa acusación”, dijo Bragg al Times antes de la exoneración del lunes. “Y los otros cinco que fueron acusados, sus condenas fueron anuladas. Y ahora es el momento de dejar vacante el cargo del Sr. López”.