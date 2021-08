Exasistente de Cuomo que lo acusa de manoseo: “Lo que me hizo fue un delito”

NUEVA YORK - La mujer que acusó al gobernador Andrew Cuomo de manoseo habló públicamente por primera vez desde que presentó una denuncia penal ante la Oficina del Alguacil del condado de Albany.

En una entrevista que se emitirá el lunes por la mañana, Brittany Commisso dijo a CBS This Morning y al Times Union que "el gobernador debe rendir cuentas". Antes del domingo, Commisso solo era conocida por el público como la "Asistente Ejecutiva # 1".

"Lo que me hizo fue un delito", dijo el domingo en un video promocional de la entrevista. "Él violó la ley", añadió.

Commisso presentó una denuncia penal la semana pasada después de que la fiscal general de Nueva York, Letitia James, presentó el informe de la investigación, realizado por investigadores externos especiales, que concluyó que Cuomo había acosado sexualmente a 11 mujeres.

La denuncia es el primer caso conocido en el que una mujer ha realizado un informe oficial ante una agencia de aplicación de la ley sobre la supuesta mala conducta de Cuomo.

La exasistente que presentó el informe acusó a Cuomo de meter la mano debajo de la camisa y acariciarla cuando estaban solos en una habitación de la Mansión Ejecutiva el año pasado. La mujer también dijo a los investigadores de la Oficina de la Fiscal General que Cuomo una vez le frotó la parte de atrás mientras posaban juntos para una foto.

Una de las razones por las que los investigadores independientes dicen que la mujer no quiso denunciar la conducta fue por lo que vio que le sucedió a Lindsey Boylan después de que hizo públicas sus acusaciones.

Ella dijo a los investigadores que los esfuerzos para desacreditar a Boylan, que dice haber presenciado personalmente, fueron realizados por Linda Lacewell (Superintendente de Servicios Financieros), Melissa DeRosa, Rich Azzopardi y Beth Garvey.

Los investigadores escriben que encontraron que la Asistente Ejecutiva # 1 "es creíble tanto en comportamiento como en el fondo de sus acusaciones".

Y escribieron: “El gobernador Cuomo negó una serie de acusaciones de la Asistente Ejecutiva # 1, pero encontramos que sus negaciones carecían de persuasión, carecían de detalles y eran inconsistentes con las observaciones de muchos testigos sobre su comportamiento hacia la Asistente Ejecutiva # 1 y otras mujeres en la Cámara Ejecutiva”.

El gobernador ha negado todas las acusaciones que involucran a la Asistente Ejecutiva # 1 diciendo a principios de esta semana, "eso nunca sucedió" y que dio la bienvenida a una posible demanda civil de la mujer porque "doy la bienvenida a la oportunidad de una revisión completa y justa ante un juez y un jurado, porque esto simplemente no sucedió".

En una conferencia de prensa el viernes por la tarde, el equipo legal del gobernador negó específicamente los reclamos que ahora están en discusión en el condado de Albany, uno de los cinco con una investigación en curso.

"La historia de esa mujer es falsa. La evidencia documental no informa lo que ella dijo", dijo la abogada personal de Cuomo, Rita Glavin. "Esto no refleja lo que le dijo el asistente ejecutivo al Times-Union. ¿Por qué este informe ignoró la evidencia y no quería decírselo? Dos investigadores no le mostraron evidencia, la ignoraron. Pregúnteles por qué".

Commisso se reunió con los investigadores en la Oficina del Alguacil del condado de Albany durante aproximadamente una hora la semana pasada para presentar el informe formal, pero se espera que se reúna con ellos pronto para una entrevista más larga, dijeron las autoridades el sábado.

Después de eso, el alguacil del condado de Albany, Craig Apple, dijo que su oficina decidiría si había pruebas suficientes para seguir adelante con los posibles cargos contra el gobernador. No estaba claro de inmediato cuándo sucedería esa entrevista más larga o si la oficina del alguacil entrevistó a otras personas relacionadas con el caso.

Si el caso ameritara un cargo criminal, el alguacil, que ha ocupado su cargo desde 2011 y ha estado en la oficina durante más de tres décadas, dijo que probablemente implicaría un "delito menor, posiblemente un par". Si se reduce a eso, Apple dijo que su oficina ejecutaría "absolutamente" un arresto.

"Estamos en las etapas iniciales de la investigación", dijo Apple al reconocer la naturaleza de "alto perfil" del caso. "Tenemos muchas investigaciones que hacer y muchas entrevistas y no me apresuraré por quien es y no lo retrasaré por quien es. Sería totalmente prematuro para mí comentar algo de eso".

Glavin dijo en CNN el sábado por la noche que le gustaría ver la denuncia penal y dijo sobre el alguacil: "No ha hecho ninguna investigación y ha llegado a una conclusión".

El comité judicial de la Asamblea estatal planea reunirse el lunes para discutir la posibilidad de un proceso de juicio político contra Cuomo. Casi dos tercios del cuerpo legislativo ya han dicho que están a favor de un juicio político si no renuncia.