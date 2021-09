Examen cívico, lectura y escritura en inglés, y otras preguntas que deberás responder durante tu entrevista de ciudadanía

El examen de naturalización es el paso final para obtener la ciudadanía estadounidense. Durante la entrevista, después de presentar el formulario N-400, deberás aprobar el examen cívico dirigido por un oficial del Servicio de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos (USCIS, sigla en inglés).

Esto es lo que puedes esperar.

ANTES DE LA ENTREVISTA

Cuando sea el momento de tu cita, el oficial de inmigración se presentará y te hará pasar a la sala de entrevistas. Podrá hacerte preguntas causales como How are you? (¿Cómo estás?), Did you have any trouble getting here? (¿Tuviste dificultades para llegar?), How's the weather? (¿Qué tal está el tiempo?), entre otras.

No es el examen oficial, pero el agente pondrá a prueba tus conocimientos del idioma desde antes de tu entrevista. Si estás demasiado nervioso y tu dominio del inglés no es tan fluido, lo recomendable es responder con frases cortas.

Puedes prepararte mejor preguntando a otros sobre su experiencia, pero una vez en la sala de entrevistas, debes saber que no todas las preguntas serán exactamente iguales.

Sin embargo, lo que sí será similar es que antes de que tomes asiento incluso, el oficial de USCIS te tomará un juramento para decir la verdad.

“Do you swear or affirm that the statements you will give today will be the truth, the whole truth, and nothing but the truth? (¿Juras o afirmas que las declaraciones que darás hoy son verdad, solo la verdad y nada más que la verdad?)", preguntará el agente.

Deberás responder: “I do (Sí, lo juro)" mientras levantas la mano derecha.

PREGUNTAS SOBRE EL FORMULARIO N-400

Durante el examen, el oficial deberá verificar que tu información sea correcta y verdadera, por ende, profundizará en los datos que proporcionaste en tu Formulario N-400).

El oficial preguntará sobre tus antecedentes, desde tu fecha de nacimiento hasta la fecha de nacimiento de tus hijos o de cuando te casaste o divorciaste, según sea el caso.

Incluso puede hacerte preguntas que no figuran en el formulario de solicitud.

Estas son algunas de las preguntas que podrías tener que responder al oficial de USCIS:

¿Has viajado al extranjero desde que presentaste el formulario N-400? ¿Cuántas veces has viajado? ¿A dónde fuiste? ¿Cuál fue la razón del viaje?

¿Has cometido alguna vez un delito? ¿Tienes antecedentes penales?

¿Cumples con tus obligaciones fiscales? ¿Pagas de forma puntual la manutención infantil?

¿Eres miembro de alguna organización? ¿Estás afiliado a algún partido?

¿Juras lealtad a los Estados Unidos? ¿Prometes ser un buen ciudadano?

¿Has servido alguna vez en las Fuerzas Armadas? Si se te pidiese que sirvieras en las Fuerzas Armadas por sorteo, ¿lo harías?

Mientras hace la entrevista, el oficial también estará poniendo a prueba tu inglés, por lo que deberás contestar con claridad y demostrar que entiendes las preguntas. Pero si no comprendes del todo, lo recomendable es no decir "I don't understand (No entiendo)" sino “I’m sorry, I'm a bit nervous, will you repeat the question, please? (Lo siento, estoy un poco nervioso, ¿podría repetir la pregunta, por favor?).

Cuando finalice la entrevista, el oficial te pedirá que firmes los documentos que has completado.

EXAMEN CÍVICO, DE LECTURA Y DE ESCRITURA

El examen consta de dos partes:

Prueba de educación cívica. El examen consta de 100 preguntas de educación cívica (historia y Gobierno de Estados Unidos). El oficial de USCIS te hará 10 de esas 100 preguntas. Para aprobar deberás contestar correctamente seis de las 10 preguntas. Visita el examen de práctica en inglés y español para prepararte para el día de tu entrevista.

Prueba de inglés. Consta de tres partes (conversación, lectura y escritura). Examen oral. Tu habilidad para hablar inglés será determinada por un oficial de USCIS durante la entrevista. Examen de lectura. Se te pedirá leer correctamente una o dos oraciones en inglés. Examen de escritura. Deberás escribir acertadamente de una a tres oraciones en inglés.

Consta de tres partes (conversación, lectura y escritura).

Nota: La prueba de inglés es obligatoria a menos que cumplas los criterios para solicitar una exención por discapacidad o edad (para personas mayores de 50 años).

Para obtener más información, también puede llamar al Centro Nacional de Atención al Cliente de USCIS al 1-800-375-5283 (presione 2 para español) o 1-800-767-1833 (TTY, para personas con problemas auditivos).

APLICACIÓN PARA ESTUDIAR EL EXAMEN CÍVICO

La aplicación USCIS: Civic Test Study Tool es una gran herramienta interactiva que te permite estudiar las preguntas de forma aleatoria, además de que puedes escuchar la pronunciación correcta, lo que te ayudará a evitar confusión cuando el oficial te haga el examen. Está disponible para iPhone y Android.

HABILIDADES DE LECTURA

En esta parte del examen, el oficial te mostrará una frase que deberás leer. Si lo haces correctamente y con claridad, entonces habrás aprobado la prueba de lectura. De lo contrario, tendrás dos oportunidades más para leer una frase. Solo necesitas responder correctamente una de las tres para superar la prueba.

Las frases son sobre la historia y el Gobierno de los Estados Unidos. Visita la lista de vocabulario de lectura para practicar.

HABILIDADES DE ESCRITURA

Lo ideal es que practiques tu escritura en una tablet, pues durante la entrevista te harán escribir en uno de estos dispositivos.

El oficial te dirá una frase para que la escribas. La frase estará relacionada con las que deberás leer.

Si la escribes correctamente, habrás pasado la prueba de escritura. De lo contrario, obtendrás dos oportunidades más para escribir una frase. Solo necesitas escribir correctamente una frase para aprobar la prueba.

Visita la lista de vocabulario de escritura para practicar.

PREGUNTAS 'HAVE YOU EVER'

Las preguntas conocidas como 'have you ever' (alguna vez has…) están implícitas en tu formulario N-400. Muchos desconocen esta parte del examen y tienden a responder "sí" a preguntas que comprometen su posibilidad de aprobar la entrevista.

En las siguientes preguntas, la respuesta es "no".

Have you ever claimed to be a U.S. Citizen?

Have you ever registered to vote in any Federal, State, or local election in the United States?

Have you ever voted in any Federal, State, or local election in the United States?

Do you now have, or did you ever have, a hereditary title or an order of nobility in any foreign country?

Have you ever been declared legally incompetent, or been confined to a mental institution?

Do you owe any Federal, State, or local taxes?

Have you ever not filed a Federal, State, or local tax return since you became a permanent resident?

Have you called yourself a "non-U.S. resident" on a Federal, State, or local tax return since you became a Permanent Resident?

Have you ever been a member of, involved in, or in any way associated with any organization, association, fund, foundation, party, club, society, or similar group in the United States or in any other location in the world? If so, what are they?

Have you ever been a member of, or in any way associated with the Communist Party? …any other totalitarian part …a terrorist organization

¿NECESITO LLEVAR DOCUMENTOS ORIGINALES COMO CERTIFICADOS DE NACIMIENTO Y MATRIMONIO A LA ENTREVISTA DE NATURALIZACIÓN?

Sí. Debes llevar ciertos documentos originales a tu entrevista. En las instrucciones al Formulario N-400, Solicitud de Naturalización, USCIS proporciona una extensa lista de ejemplos de documentos originales que debe traer a la entrevista, dependiendo de diferentes escenarios de caso. Ejemplos de estos documentos incluyen: nacimiento original, matrimonio, divorcio, adopción final y certificados de naturalización; órdenes/decretos judiciales; evidencia de pagos de manutención infantil; informes de arresto certificados por la corte, y registros de libertad condicional. También se pueden proporcionar ciertas copias certificadas de los documentos.

También debes enviar copias (preferiblemente copias certificadas) de estos documentos en la presentación inicial de tu solicitud. Estos documentos deben ser presentados como evidencia de apoyo de tu solicitud.

¿PUEDO CAMBIAR LEGALMENTE MI NOMBRE MIENTRAS MI SOLICITUD DE NATURALIZACIÓN ESTÁ PENDIENTE?

Sí. Puedes cambiar legalmente tu nombre después de presentar tu solicitud de naturalización con USCIS. Si tu nombre ha cambiado después de presentar una solicitud de naturalización, debes proporcionar de inmediato a USCIS los documentos que demuestran que cambió legalmente tu nombre, como un certificado de matrimonio, un decreto de divorcio, una orden judicial u otro registro oficial. Asegúrate de mencionar el cambio de nombre y llevar los documentos relacionados en el momento de la entrevista.

También puedes cambiar legalmente tu nombre cuando te naturalices. Las instrucciones del Formulario N-400, Solicitud de Naturalización, incluyen información sobre lo que se requiere cuando deseas cambiar tu nombre al momento de la naturalización. En el momento de la entrevista, el oficial de USCIS registrará la solicitud de cambio de nombre y te pedirá que firmes una petición de cambio de nombre, que USCIS presenta ante un tribunal antes de la ceremonia de juramento judicial. Al recibir la petición, el tribunal firma y sella la petición. La petición se presenta durante la ceremonia de naturalización como evidencia del cambio de nombre.

Todas las solicitudes de cambio de nombre facilitadas a través de USCIS requerirán que prestes el juramento de lealtad en una ceremonia judicial, en lugar de una administrativa. USCIS tiene poco control sobre el calendario de ceremonias judiciales. Sin embargo, la mayoría de los tribunales son muy solidarios para satisfacer la necesidad de ceremonias de naturalización.

CIUDADANÍA Y NATURALIZACIÓN

La duración del proceso para obtener la ciudadanía varía dependiendo de cada caso.

Para obtener más información sobre temas de ciudadanía y naturalización, puedes llamar al Centro Nacional de Atención al Cliente de USCIS al 1-800-375-5283 (presione 2 para español), 1-800-767-1833 (TTY, para personas con problemas auditivos).

Para convertirte en ciudadano estadounidense deberás completar el proceso de naturalización.

REQUISITOS

• Tener al menos 18 años

• Ser residente permanente

• Cumplir con otros requisitos que pueden variar de acuerdo a tu edad, estado civil y servicio militar. Para más detalles pulsa aquí.

PROCESO

1. Completar el formulario N-400 y enviarlo junto con la documentación necesaria y el pago del trámite al centro de servicio que se le indica en las instrucciones incluidas en el formulario.

2. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos revisará la solicitud y programará una cita para tomar sus huellas dactilares.

3. Asistir a una entrevista y presentar el examen de naturalización.

4. Si apruebas la entrevista y el examen, recibirás una notificación para asistir a la ceremonia de juramento, donde te convertirás en ciudadano estadounidense y recibirás el certificado de naturalización.

5. Podrás solicitar un pasaporte estadounidense inmediatamente después de la ceremonia de juramento.

DERECHOS Y OBLIGACIONES DESPUÉS DE CONVERTIRSE EN CIUDADANO ESTADOUNIDENSE

• Derecho a recibir protección de Estados Unidos

• Derecho a votar en Estados Unidos

• Derecho a trabajar en Estados Unidos

• Derecho a vivir permanentemente en Estados Unidos

• Obligación de obedecer las leyes de Estados Unidos

• Obligación de declarar impuestos

• Obligación de inscribirse en el Sistema de Servicio Militar Selectivo si tiene entre 18 y 25 años de edad.

Visita https://www.uscis.gov/es/ciudadania/aprenda-sobre-ciudadania/preguntas-mas-frecuentes para más detalles en español.

La Biblioteca Pública de Nueva York tiene varios programas y clases gratis de preparación para la ciudadanía. Visita https://www.nypl.org/events/calendar/online?keyword=citizenship para más detalles.