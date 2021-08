“Evite viajar:” los CDC añaden a Francia e Israel al nivel más alto de advertencia de COVID mientras delta causa estragos

Lo que debes saber Casi 3/4 de todos los condados de EEUU ahora se consideran áreas de "alta transmisión" según el nuevo sistema de seguimiento de los CDC; eso significa que se recomienda el enmascaramiento interior universal independientemente del estado de vacunación

En Nueva Jersey, las infecciones intercurrentes representan una proporción muy pequeña pero creciente de nuevas hospitalizaciones; las personas completamente vacunadas fueron el 3% de todas las hospitalizaciones por COVID del 20 al 26 de julio; eso es un aumento del 0.004% en general al 26 de julio

La lista de países con la advertencia de amenaza COVID más alta de los CDC para viajes incluye naciones con las tasas de vacunación más altas del mundo.

NUEVA YORK - Francia e Israel ahora tienen el nivel de advertencia más alto de los CDC en lo que respecta a los viajes de los estadounidenses, lo que se suma a una lista de más de 70 países que la agencia quiere que los residentes de EEUU eviten a medida que aumentan las tasas de transmisión de COVID.

La lista de advertencia de "Nivel 4" también incluye países que van desde Tailandia a Fiji, Grecia, Islandia, Inglaterra y docenas de otros que luchan contra las preocupaciones de COVID nuevamente, ya que la variante delta que devastó India antes de extenderse a nivel mundial continúa causando estragos.

Se aconseja a los estadounidenses que "eviten viajar a estos destinos" como regla, pero cualquiera que no preste atención a la guía de los CDC debe asegurarse de recibir la vacunación completa antes de viajar, dice.

Las tres naciones principales en términos de porcentaje de población totalmente vacunada también tienen el nivel de amenaza COVID más alto de los CDC: Malta (No. 1.79%), Emiratos Árabes Unidos (No. 2.73%) e Islandia (No. 3.71%). ) que hace que algunos se pregunten: ¿Es seguro en algún lugar?

Como ha sido el caso abrumador, el riesgo clave y más preocupante es para los no vacunados. Las infecciones de avance, especialmente las graves, siguen siendo ligeramente bajas en todos los ámbitos, aunque la representación de personas vacunadas en hospitales con el virus respiratorio está aumentando en las últimas semanas en ciertas áreas, incluido Nueva Jersey.

Estados Unidos, incluida toda el área de los tres estados, probablemente calificaría para la representación en la propia lista de advertencia de nivel 4 de los CDC dados sus últimos números.

Hasta el martes, el 73% de todos los condados de EEUU se encuentran en un estado de "alta transmisión", lo que significa tasas virales superiores a 100 casos por cada 100,000 personas durante la última semana, según los CDC. Eso incluye los cinco condados que componen la ciudad de Nueva York, casi la mitad de los 21 condados de Nueva Jersey y una cuarta parte de los de Connecticut.

Los restantes condados de los tres estados, con la excepción de unos 13 al norte y oeste de la ciudad, se encuentran en un estado de transmisión "sustancial", lo que significa entre 50 y 99 casos nuevos por cada 100,000.

Según la guía de salud pública de la agencia, eso significa que se recomienda el enmascaramiento interior universal para casi toda el área de los tres estados y casi el 90% de todo el país (el 16.4% de los condados de EEUU tienen actualmente la clasificación de transmisión sustancial de los CDC).

Los funcionarios de todos los niveles del gobierno señalan la variante delta altamente contagiosa y las tasas de vacunación rezagadas como la razón, y advierten que la pandemia podría persistir y restablecer más restricciones si las tasas de inmunización no pueden mantenerse al día con el virus.

En la ciudad, delta ahora representa el 83% de todas las muestras de COVID que dieron positivo en las pruebas, según la última actualización de los funcionarios de salud. Ese número es casi idéntico (83,9%) en Nueva Jersey. Delta también es la cepa COVID dominante a nivel nacional, y representa el 83,4% de las muestras secuenciadas genéticamente, según muestran los últimos datos de los CDC.

Ese delta está alimentando picos en nuevos casos diarios en todo el país no es la principal preocupación desde el punto de vista de la salud pública, dicen los funcionarios. Se ha relacionado con resultados más graves entre los no vacunados, lo que conduce a más muertes por defecto.

En Nueva York, las hospitalizaciones por COVID en todo el estado han vuelto a superar las 1,200, un aumento de casi el 230% solo en el último mes. El estado informó días consecutivos de cifras de muertes de dos dígitos durante el fin de semana después de una racha prolongada de cifras bajas de un solo dígito. Los números del lunes continuaron la tendencia (12 muertes diarias).

No se ha impuesto un nuevo mandato de máscara universal en ninguno de los tres estados ni a nivel nacional. Tanto Nueva York como Nueva Jersey recomiendan encarecidamente el uso de mascarillas en áreas de alto riesgo de acuerdo con la guía de los CDC, mientras que el gobernador de Connecticut, Ned Lamont, firmó una orden ejecutiva que faculta a las ciudades y pueblos a restablecer los mandatos de máscaras.

Desde entonces, más de dos docenas de localidades han impuesto nuevos mandatos.

Para información sobre la vacunación en menores de edad en la Ciudad de Nueva York visitar este sitio web.

Para encontrar un sitio de vacunación en la Ciudad de Nueva York visitar esta página.