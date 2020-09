Estudiantes de NYC comienzan la orientación remota a medida que el reloj avanza para las disputadas clases presenciales

Lo que debes saber El año escolar ya retrasado de la ciudad de Nueva York comienza el miércoles en una apertura que servirá como un período de transición de 3 días antes de que comience el aprendizaje híbrido el lunes

El sindicato de directores dijo que se necesitan más de 10,000 nuevos maestros para llenar los vacíos creados por el aprendizaje en persona y remoto; el alcalde Bill de Blasio prometió enviar 2,000 educadores adicionales al sistema para comenzar

La ciudad planea hacer pruebas aleatorias del virus a los estudiantes y al personal a partir del 1 de octubre. El alcalde dijo el lunes que se establecería una “sala de situación” de COVID-19 para responder rápidamente a los casos de coronavirus en las escuelas

NUEVA YORK - El ya retrasado año escolar de la ciudad de Nueva York está programado para comenzar de forma remota el miércoles en una apertura leve que servirá como prólogo al regreso de los estudiantes a las aulas de forma física la próxima semana.

Los sindicatos que representan a maestros y directores en el distrito escolar público más grande del país dicen que las escuelas aún no tienen los maestros o las medidas de seguridad contra el coronavirus que se necesitan, pero el alcalde Bill de Blasio ha insistido en que el año escolar comenzará según lo planeado con tres días de orientación esta semana en línea.

Incluso cuando más de 1 millón de niños regresan a clase de forma remota, es una pregunta abierta si la ciudad puede implementar el sistema de aprendizaje híbrido. Según el Departamento de Educación de la ciudad, los estudiantes pasarán los próximos días reconectándose con su comunidad escolar, aprendiendo procedimientos de salud y seguridad y resolviendo cualquier dificultad técnica antes de comenzar el aprendizaje híbrido el lunes.

El inicio de transición de 3 días del año escolar de otoño comienza cuando una escuela, la PS 139 en Ditmas Park, tuvo que cerrarse durante al menos 24 horas después de que se confirmara un segundo caso de COVID entre el personal educativo en un lapso de cuatro días. Esa es la misma escuela donde los maestros realizaron una protesta el lunes, colocando pupitres fuera del edificio para llamar la atención sobre lo que dicen que son condiciones inseguras en el interior.

De Blasio sugirió el martes que las manifestaciones al aire libre son tácticas sindicales familiares. Cuando se le preguntó sobre las quejas del Consejo de Supervisores y Administradores Escolares de que se necesitan 10,000 maestros para cubrir tanto el aprendizaje en el aula como a distancia, dijo: "Nunca he conocido a un gerente que no quisiera un presupuesto mayor y más personal. "

Michael Mulgrew, presidente de la Federación Unida de Maestros, cuestionó tanto los niveles de personal como la seguridad del coronavirus.

"En este momento todavía no tenemos un maestro para cada salón de clases para los estudiantes que ingresan", dijo Mulgrew el martes en la estación de televisión NY1. "Todavía no sabemos si todas las escuelas se limpian y desinfectan a diario porque los conserjes no han recibido todo el equipo adecuado para hacer esas cosas".

El alcalde admitió que es posible que la ciudad tenga que encontrar más maestros para cuando comience el aprendizaje híbrido, reconociendo que es posible que tenga que agregar más de los 2,000 empleados adicionales que prometió a los sindicatos esta semana.

"Vamos a comparar notas, si aún quedan algunas lagunas daremos un paso más", dijo de Blasio.

Está previsto que los estudiantes regresen a sus aulas físicas el lunes por primera vez desde marzo pasado, cuando COVID-19 forzó el cierre de escuelas en Nueva York y en gran parte del país. A medida que los educadores piden que el nuevo año escolar sea completamente remoto, más padres optan por excluir a sus hijos del aprendizaje en persona.

Hasta la semana pasada, el 42 por ciento de los padres que respondieron la encuesta de preferencias de aprendizaje de la ciudad habían optado por ir completamente a distancia. Ese número ha aumentado 15 puntos porcentuales en las últimas dos semanas.

Al menos 56 escuelas de la ciudad han tenido uno o más casos confirmados de COVID-19 entre el personal, anunció el martes el Departamento de Educación de la ciudad.

La ciudad también todavía está luchando por hacer arreglos en otras escuelas en los cinco distritos. En P.S. 209 en El Bronx, los maestros se quedaron afuera el martes porque el sistema de ventilación no funciona.

"Aún no ha habido una solución, así que hoy decidimos comenzar a trabajar afuera con la esperanza de que esto se solucione antes de que nuestros estudiantes vengan el lunes", dijo la maestra Alyson Bamford.

No hay solución para otra escuela en Manhattan, que se ha considerado insegura para el regreso en persona. El Complejo Educativo Junior Martin Luther King en el Upper West Side, una escuela enorme con 6,000 estudiantes, no abrirá el lunes y los estudiantes acaban de enterarse el miércoles dónde tendrán que asistir a la escuela.

Junior Crisostomo, un estudiante de último año de secundaria en MLK, dice que el cambio es demasiado repentino. Se encuentra entre al menos 800 estudiantes de varias escuelas (incluida Maxine Greene High School for Imaginative Inquiry, High School for Law, Advocacy and Community Justice, y Manhattan / Hunter Science High School) a quienes se les dijo que podían optar por aprender de forma remota o desplazarse a un edificio escolar en el centro.

Para muchos estudiantes que viajan diariamente desde lugares como El Bronx, un viaje al Manhattan Community College agregaría probablemente alrededor de media hora en ambos sentidos.

Otras escuelas que forman parte del complejo, incluidos los grados 9-12 de la Escuela Especial de Música, la Escuela de la Asamblea Urbana para Estudios de Medios y la Escuela Secundaria de Artes y Tecnología, usarán el espacio de Success Academy en otros edificios del DOE, según la educación funcionarios.

"Hemos tenido claro desde el principio que si un edificio o aula no fuera seguro, no lo usaríamos. Si bien la gran mayoría de nuestras aulas y casi todos nuestros edificios estarán listos para atender a los niños y al personal el 21 de septiembre, hemos encontrado un espacio alternativo para las escuelas ubicadas en el campus de Martin Luther King, Jr. ", dijo el DOE de la ciudad en un comunicado. "Todas las escuelas serán acomodadas y hemos encontrado opciones adecuadas, seguras y convenientes para que estas comunidades escolares ayuden a comenzar su año con fuerza".

La ciudad dice que planea hacer pruebas aleatorias de los estudiantes y el personal para el virus a partir del 1 de octubre. El alcalde dijo el lunes que se establecería una "sala de situación" COVID-19 para responder rápidamente a los casos escolares de coronavirus.