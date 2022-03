Estos son los refrigerios favoritos de viaje por carretera para NY, NJ y CT

Todo el mundo sabe que la mejor parte de cualquier viaje por carretera son los refrigerios, pero esos alimentos que elegimos y nos gustan más al parecer varía de un estado a otro.

El sitio web de viajes Upgraded Points hizo referencia a los datos de Google Trends para encontrar los alimentos más populares para cada uno de los 50 estados y encontró que había una buena cantidad de variedad en todo el país.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Lo que más les gusta a los neoyorquinos para comer mientras están de viaje es sorprendente en varios sentidos. El hummus llegó como la mejor comida de viaje, una opción más saludable que fue también fue elegida por otros dos estados (Delaware y Massachusetts).

Era el único alimento que figuraba en la lista de refrigerios favoritos que no venía en una bolsa o caja, y en realidad el único que no se come solo (generalmente combinado con chips de pita/pretzel/bagel, o vegetales).

Los residentes de Nueva Jersey, por otro lado, cambiaron lo salado por algo un poco más dulce, optando por Sour Patch Kids. Georgia, Maryland, Carolina del Norte y Tennessee también optaron por los dulces gomosos agrios. Otros dos estados optaron por los dulces: Utah con bocadillos de frutas (¿si eso cuenta como dulces?) y Minnesota, que fue el único estado que optó por un bocadillo de chocolate, con los Snickers.

El gusto de Connecticut coincidió con la opción de refrigerio más popular de los EE. UU.: las papas fritas. Fue la mejor opción para 10 estados, y si se cuenta con otros bocadillos salados similares (como Cheetos, Combos, Cheez-Its, chicharrones, Chex Mix, semillas de girasol, nueces, mezcla de frutos secos y palomitas de maíz), fue el gran favorito de más de la mitad de todos los estados.

Otro favorito sorprendentemente popular: los pasteles de arroz, que resultaron ser los favoritos de siete estados.

En general, en el noreste, los bocadillos favoritos eran hummus, pasteles de arroz y semillas de girasol. El Medio Oeste optó por papas fritas, el sur eligió Combos y el Oeste optó por pasteles de arroz.