Estos son los nombres de bebés más populares en la Ciudad de Nueva York

Dos nombres de bebés continúan en la lista de los favoritos en la Ciudad de Nueva York. Aquí encontrarás los preferidos para niños y niñas y más datos curiosos sobre nombres de bebés en la Gran Manzana.

Más de 100.000 bebés nacieron en la Ciudad de Nueva York en 2020, según el conjunto de datos de año completo más reciente, y Emma y Liam siguen siendo los nombres preferidos de los neoyorquinos.

Liam ha sido el nombre número uno para los niños desde 2016, con otros 682 bebés con ese nombre nacidos en la ciudad en 2020. Emma ha sido el nombre principal para las niñas desde 2017, y otros 442 recibieron ese nombre en 2020, según el Departamento de Salud.

En general, nueve de los diez mejores nombres de niñas de 2019 se mantuvieron en la lista de las diez mejores para 2020. Charlotte bajó, Sophia subió al segundo lugar y Olivia cayó al cuarto. Mia subió un lugar para ser tercera. Sarah volvió a la lista en el octavo lugar.

Ocho de los mejores nombres masculinos de 2019 también permanecieron en la lista para 2020. Matthew y Michael cayeron, mientras que Joseph y Alexander lograron avances. Los dos nombres principales permanecieron iguales desde 2019. Jacob y Ethan cambiaron posiciones al tercero y cuarto. Tanto Aiden como Daniel cayeron en la clasificación al séptimo y octavo lugar.

Más hechos y tendencias divertidos sobre nombres de bebés en NYC

Nacimientos en la Ciudad de Nueva York por condado: de 2019 a 2020, la cantidad de bebés nacidos en la Ciudad de Nueva York disminuyó un 9.4 por ciento, de 110,443 nacimientos a 100.022 (51.255 niños y 48,767 niñas). Manhattan informó la mayor cantidad de nacimientos (38.951) en 2020, seguida de Brooklyn (24.129), Queens (19.877), El Bronx (11.516) y Staten Island (no sé conoce).

Inspirado por la ciencia: 181 bebés fueron nombrados Anthony, quizás en honor al Dr. Fauci (No. 34 en términos de popularidad entre los niños). Albert fue el nombre elegido para 36 bebés (número 129) como Albert Einstein. Había 40 bebés llamados Katherine (No. 99) como Katherine Johnson y 36 bebés llamados Jane (No. 103) como Jane Goodall

Bebés que comparten nombres con la naturaleza: los padres pueden haberse inspirado en la astronomía, el mundo natural y el reino animal: Luna (n. ° 11), Lily (n. ° 40), Aurora (n. ° 49), Rose (n. ° 50), Violeta (No. 52), Jade (No. 67), Ruby (No. 76), Jasmine (No. 78), Ivy (No. 81), Iris (No. 99), Sage (No. 107 y No. 150), Sauce (No. 116), Wren (No. 129), Orion (No. 145), Río (No. 147), Océano (No. 148), Nova (No. 154), Wolf (No. 154 ) y Fox (No. 155)

Lugares inspiradores: las ciudades son siempre las favoritas de los padres: Charlotte (No. 12), Madison (No. 25), Austin (No. 57), Savannah (No. 77), Samara (No. 97), Phoenix (No. 103), Brooklyn (No. 112), Siena (No. 116), Florence (No. 127), Kingston (No. 143) y Princeton (No. 146)

Buscando la paz durante un año difícil: 2020 fue un año lleno de adversidad, por lo que no es de extrañar que muchos padres hayan buscado un estado más pacífico para sus bebés: Grace (No. 32), Serenity (No. 57), Zion ( No. 64), Armonía (No. 105), Esperanza (No. 110), Alegría (No. 115), Sueño (No. 117), Cielo (No. 117), Amor (No. 128), Sincero (No. 143), Edén (núm.147)