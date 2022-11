Estos restaurantes de Nueva Jersey brindan comida excelente y a buen precio

NUEVA JERSEY -- Si está buscando comida de calidad pero no quiere gastar una fortuna solo para conseguirla, puede ser mejor buscar en el lado oeste del río Hudson.

TripAdvisor publicó su lista Best of the Best para 2022, y una de las categorías es "Top Everyday Eats", que describe como "excelente comida que no arruinará sus bolsillos". Y como cualquier amante de la comida sabe, algunos de los mejores restaurantes del país se pueden encontrar en la Ciudad de Nueva York.

Pero para aquellos que no buscan quedar apretados económicamente por una hamburguesa y un cóctel, es posible que tengan más suerte en Nueva Jersey que en Nueva York.

Sorprendentemente, ninguno de los dos estados tenía restaurantes entre los 10 primeros. Sin embargo, Nueva Jersey terminó con dos restaurantes entre los primeros 25, mientras que Nueva York solo tuvo uno.

En el número 12 de la lista estaba el restaurante Freehold 618, que presenta un menú sustancial con todos los favoritos, con bistecs, una chuleta de cerdo, una variedad de pescados, platos de pasta y una lista de guarniciones intrigantes. Todos los platos pequeños cuestan entre $ 14 y $ 19, mientras que los platos principales están en su mayoría en el rango superior de $ 20.

También en representación del Estado Jardín estaba Avon Pavilion, en Avon by the Sea. Un restaurante de mariscos justo en el agua, quienes le dieron buenas críticas en TripAdvisor felicitaron la vista, el servicio y la comida.

Pero hay una advertencia importante para que se incluya en la lista, ya que Avon Pavilion cerró definitivamente en octubre. El contrato de arrendamiento expiró y habrá una licitación pública para el restaurante del malecón, por lo que otro establecimiento podría ocupar su lugar.

Mientras tanto, Nueva York solo obtuvo una entrada en la lista, en el número 25. El restaurante francés en el Upper West Side (también hay una ubicación en el centro de la ciudad) tiene una selección de bistecs y mariscos. Es un poco más caro que el 618 (¿quizás por qué está más abajo en la lista?), con la mayoría de los platos por encima de los $30.

Pero para cualquier neoyorquino molesto por la falta de menciones en esa lista, TripAdvisor le dio muchos más reconocimientos a la Ciudad de Nueva York en otras listas. En su lista de "Top Quick Bites", se nombraron cuatro establecimientos de Nueva York, tres de los cuales estaban en la ciudad. Bleeker Street Pizza obtuvo el primer lugar en general, con NY Pizza Suprema en sexto lugar y, de alguna manera, Shake Shack en el puesto n. ° 11, particularmente en la ubicación cerca de Times Square. Martha's Dandee Creme entró en el n.° 4, ubicado en el área de Lake George.

Tres restaurantes de la Ciudad de Nueva York también fueron incluidos en la lista de "Mejores restaurantes finos" del sitio. Daniel, en el Upper East Side, era el número 16, con Club A Steakhouse inmediatamente después. The Modern, en el centro de la ciudad, entró en el 23.

No se incluyeron lugares de Nueva Jersey en ninguna de las listas.

A pesar de que estados como Texas, Pensilvania, Carolina del Norte, Carolina del Sur e incluso Alaska obtienen múltiples menciones en la lista "Comida diaria", el estado que tiene la mayor cantidad de restaurantes en la lista es Florida, con tres. Pero el primer lugar en la lista no fue para ninguno de esos estados, fue para Timber Kitchen and Bar, ubicado en Bangor, Maine.