Este viernes se emite el segundo pago del Crédito por Hijos, rastrea tu dinero y actualiza tus registros

La próxima verificación de crédito tributario por hijos llega este viernes 13 de agosto. En julio, se enviaron 161 millones de pagos a familias estadounidenses elegibles como parte del Plan de Rescate Estadounidense, y se espera la misma cantidad de dinero este mes para la mayoría de las familias.

Se trata de una gran ayuda para las familias que enfrentan el aumento de los costos de la guardería, los útiles escolares y los artículos esenciales para el día a día. Los padres que cumplen los criterios recibirán el dinero como un adelanto del crédito que generalmente se otorga durante la época de impuestos. Este año, los padres recibirán la mitad del monto total en pagos mensuales y la otra mitad durante la época de impuestos el próximo año.

La cantidad total es más que en años anteriores; algunos padres recibirán hasta $3,600. Los pagos mensuales pueden ser de hasta $300 por mes por cada niño calificado, según la edad del menor y los ingresos del hogar.

Desafortunadamente, a millones de padres todavía les falta el cheque de julio, y las familias de estatus mixto son las más afectadas. El IRS dijo recientemente que, debido a un error, no emitió el pago para muchas familias donde al menos uno de los cónyuges declara impuestos con un ITIN.

El Portal de Actualización es una buena manera de rastrear tu dinero y encontrar algunas posibles razones para la demora del pago de julio, si ese es tu caso. Como lo hemos destacado en otros artículos, dos grandes razones son la información bancaria desactualizada y las direcciones de correo incorrectas.

Por lo general, puedes esperar que los pagos mensuales recurrentes lleguen a tu cuenta bancaria el día 15 de cada mes, excepto el de agosto, que está programado para el día 13. Según el IRS, puedes usar el Portal de Actualización del Crédito Tributario por Hijos para ver tu historial de pagos mensuales procesados. Será una buena forma de estar atento a los pagos pendientes que aún no hayan pasado por tu cuenta bancaria.

Si aún no has recibido el dinero que se te debe, revisa si la sección de Pagos Procesados ​​del Portal de Actualización tiene alguna información. Si se entregó el pago, verifica que tu dirección y la información bancaria sean correctas, en especial si te has mudado o cambiado de banco.

Para verificar tus pagos en línea, deberás registrarte con tu nombre de usuario del IRS y la información de tu cuenta ID.me. Los usuarios nuevos deberán tener una identificación con foto (es una de las formas en que el IRS protege tu información del robo de identidad). La agencia tributaria aún no informa si el portal mostrará otros detalles de pago, como información bancaria, monto, fecha de procesamiento del cheque o qué otros factores podrían estar causando un retraso en el pago.

Si optas por revisar tu cuenta bancaria, busca el depósito como "CHILDCTC". Si tu banco no ha recibido el depósito del IRS, entonces no habrá ninguna información de procesamiento si estás tratando de localizar tu cheque. Si crees que hay un error, comienza por usar el Portal de Actualización para verificar los detalles bancarios que el IRS tiene en sus archivos, incluida la información de tu cuenta y los números de ruta.

La fecha límite para actualizar su información bancaria para el cheque del 13 de agosto ya pasó. Fue el pasado 2 de agosto.

Los padres que tienen información bancaria archivada de cheques de estímulo o reembolsos de impuestos con el IRS deberían haber recibido dinero mediante depósito directo para el pago de julio. Si el IRS no tiene la información de tu cuenta, puedes enviarla usando el Portal de Actualización de Crédito Tributario por Hijos para el pago de septiembre, LO CUAL DEBES HACER ANTES DEL LUNES 30 DE AGOSTO. El IRS recomienda usar el depósito directo para obtener pagos más rápido.