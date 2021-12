Escuela de NY elimina ‘Jingle Bells’ del repertorio navideño por su posible pasado racista

Una escuela del norte del estado de Nueva York eliminó "Jingle Bells" del repertorio navideño debido al "pasado cuestionable" del icónico villancico.

Matt Tappon, director de Council Rock Elementary en Brighton, Nueva York, le dijo al Rochester Beacon que el villancico y varios otros han sido reemplazados por diferentes melodías que no tienen el "potencial de ser controvertidas u ofensivas".

Según WHAM, un factor en la decisión de Tappon fue la investigación publicada en 2017 por la profesora de la Universidad de Boston Kyna Hamill, quien descubrió que “Jingle Bells; o "The One Horse Open Sleigh”, se presentó por primera vez en público en 1875 en Boston en un espectáculo de juglares con artistas blancos con el rostro pintado de negro. Esto se conoce como blackface y se considera ofensivo y racista.

Sin embargo, Hamill le dijo al Rochester Beacon que "en realidad está bastante sorprendida de que la escuela eliminara la canción del repertorio". Dijo que la popularidad de la canción tiene que ver con su melodía pegadiza y no solo debe "entenderse en términos de sus orígenes" en los programas de juglares.

“Yo, de ninguna manera, recomendé que los niños dejaran de cantarlo”, dijo. “Mi artículo trató de contar la historia de la primera interpretación de la canción, no relaciono esto con la popular tradición navideña de cantar la canción ahora. Yo diría que debería cantarse y disfrutarse mucho, y quizás discutirse”.

Allison Rioux, superintendente asistente de plan de estudios e instrucción del Distrito Escolar Central de Brighton, le dijo al Beacon que la escuela eliminó "Jingle Bells" por una razón diferente: porque "algunos sugieren que los collares con campanas que se colocaba a los esclavos para alertar cuando trataba de escapar sería un tema relacionado con el origen de la canción”.

Rioux dijo que la escuela no intenta adoptar una postura sobre si la teoría es cierta o no, pero Hamill, cuyo artículo de investigación de 12.000 palabras no menciona este dato, dijo a la publicación que no ha encontrado ninguna conexión entre las campanas que menciona la canción y la esclavitud.

Algunos miembros de la comunidad le dijeron a WHAM que estaban decepcionados por la decisión de la escuela, mientras que otros argumentaron que es apropiado no perpetuar una tradición si tiene un pasado racista.

El superintendente de Brighton, Kevin McGowan, le dijo a WHAM el martes que apoya el "esfuerzo continuo del distrito para ser más receptivo culturalmente, reflexivo e inclusivo. Puede parecer una tontería para algunos, pero el hecho de que 'Jingle Bells' se presentó por primera vez con juglares donde los actores blancos interpretaron la melodía con el rostro pintado de negro realmente importa cuando se trata de preguntas sobre lo que usamos como material en la escuela".

“Puedo asegurarles que esta situación no es un intento de impulsar una agenda. No estuvimos y ni siquiera estamos discutiendo la canción y sus orígenes, sean los que sean. Este fue simplemente un cambio reflexivo realizado por miembros del personal reflexivos que pensaron que podían lograr su objetivo de instrucción utilizando material diferente. El cambio de material tampoco es algo que se esté imponiendo a los niños o que se difunda propaganda”, dijo McGowan a la estación de televisión de Rochester.

“Es tan simple como esto, estamos usando diferentes canciones y no estamos enseñando sobre su historia a este nivel. Nadie está hablando de política sobre la canción ni nada relacionado con su historia con los estudiantes. Esta no es una situación política, fue una decisión curricular simple y reflexiva”.