Escándalos contra Cuomo revelan al resto de Estados Unidos lo que algunos neoyorquinos ya conocen

NUEVA YORK - Lo que llevó al gobernador Andrew Cuomo a ganar un Emmy: las sesiones informativas televisadas diarias sobre el coronavirus en las que proyectó competencia y compasión, lo que ayudó a calmar a una nación nerviosa.

Ahora, los muchos estadounidenses cuyas impresiones positivas de Cuomo se formaron durante el apogeo de la pandemia están obteniendo un primer plano de un gobernador muy diferente debido a las acusaciones por presuntamente no reportar las muertes por COVID-19 en hogares de ancianos y sobre presunto acoso sexual a trabajadoras del personal e intimidar a colegas.

Sin embargo, para los neoyorquinos que han observado al demócrata durante años, las acusaciones son consistentes con la forma en que Cuomo mantiene su fuerte control del poder. El mismo estilo contundente, de microgestión e incluso de adversario que pareció servirle bien en la pandemia, dicen, podría llevarlo a su ruina.

“La audiencia nacional que lo miró en busca de orientación y consuelo durante el año pasado no quiere ver caer en desgracia a alguien a quien respetan”, dijo Christina Greer, politóloga de la Universidad de Fordham. "Pero hay muchos neoyorquinos que han conocido a Cuomo y su comportamiento y están diciendo que es hora de su merecido".

El gobernador de tres mandatos, de 63 años, dijo el miércoles que no renunciaría e instó a quienes exigen su salida a esperar los resultados de una investigación independiente sobre las acusaciones de acoso, supervisada por la fiscal general demócrata Letitia James.

Cuomo se disculpó por incomodar a las mujeres, pero negó haber tocado a nadie de manera inapropiada. Dijo que regularmente saluda a la gente con un abrazo y un beso, un hábito adquirido de su difunto padre, el exgobernador Mario Cuomo.

“Entiendo que las sensibilidades han cambiado. El comportamiento ha cambiado”, dijo Cuomo. "Lo entiendo y voy a aprender de eso".

La exasistente del gobernador, Lindsey Boylan de 36 años, lo acusó de presunto acoso persistente, que incluyó besarla sin su consentimiento y sugerirle un juego de strip póquer a bordo de su jet de propiedad estatal. Otra exasistente, Charlotte Bennett, de 25 años, dijo que Cuomo presuntamente le preguntó si alguna vez había tenido relaciones sexuales con hombres mayores y dijo que estaba bien saliendo con "cualquier persona mayor de 22 años".

Una tercera mujer, no empleada por el Estado, le dijo a The New York Times que Cuomo le puso las manos en la cara y le preguntó si podía besarla momentos después de conocerse en una boda de 2019.

La administración de Cuomo también está bajo investigación federal luego de que no reportó muertes en hogares de ancianos tras la decisión de abrir esas instalaciones a pacientes con COVID-19 en recuperación.

El Estado, durante meses, se negó a decir cuántos pacientes de hogares de ancianos que habían muerto después de ser trasladados a hospitales, incluso, según se informa, editó el número de un informe publicado en julio. Los funcionarios estatales de salud dicen que la estadística se retuvo debido a dudas sobre su precisión.

El asambleísta Ron Kim, un demócrata que criticó a Cuomo por esas muertes, dijo que Cuomo lo llamó y amenazó con "destruirlo" si no se retractaba de sus críticas.

Cuomo ha negado haber dicho esas palabras. También defendió el historial del estado sobre muertes en hogares de ancianos, aunque dijo que debería haberse movido más rápido para publicar los datos. Pero el lenguaje amenazador le sonó familiar al republicano Rob Astorino, quien desafió a Cuomo en 2014.

La campaña de Cuomo obtuvo, alteró digitalmente y usó una foto familiar de Astorino y su hijo de 11 años en un partido de fútbol de los Miami Dolphins en un anuncio de ataque para cuestionar la lealtad de Astorino a Nueva York.

"Me ha gritado, me ha maldecido, me ha amenazado: es un patrón de comportamiento con él, y es el secreto peor guardado en Nueva York", dijo Astorino. "En un buen día, es un acosador. En un mal día, es lo que estamos viendo ahora".

Cuomo se negó siquiera a saludar a su oponente principal de 2014, Zephyr Teachout, cuando ella se le acercó en un desfile y luego bromeó que no la vio. En 2018, una organización nacional presentó una denuncia después de que la campaña de Cuomo se burlara repetidamente de la altura de su oponente.

Los asesores principales han adoptado el enfoque abrasivo de Cuomo, reprendiendo a los periodistas y legisladores que cuestionan a la administración.

En 2019, cuando tres legisladoras criticaron a Cuomo por realizar una recaudación de fondos de $ 25,000 en medio de las negociaciones del presupuesto estatal, el portavoz de Cuomo las tachó de "idiotas" y agregó blasfemias.

"La ironía de todo esto es: si es tan duro, ¿por qué su piel es tan delgada?" preguntó uno de esos legisladores, la senadora estatal demócrata Alessandra Biaggi. Biaggi se encuentra entre varios legisladores de ambos partidos que piden la renuncia de Cuomo.

El legado de Mario Cuomo pesa sobre la carrera del joven Cuomo. Andrew Cuomo se inició en la política como asistente y director de campaña de su padre, antes de desempeñarse como secretario de vivienda de Estados Unidos bajo Bill Clinton y el fiscal general del estado. Si gana un cuarto mandato en 2022, superará el mandato de su padre.

Si bien comenzó como centrista, desde entonces se ha movido hacia la izquierda, aunque muchos legisladores progresistas todavía ven a Cuomo con desconfianza. El gobernador, un fanático de los muscle cars que habla con orgullo de ser hijo de Queens, ha insistido en que su trabajo requiere dureza.

Y su personalidad contundente lo ha ayudado a obtener una impresionante lista de victorias como el matrimonio entre personas del mismo sexo, salario mínimo, recortes de impuestos, control de armas y una larga lista de proyectos de desarrollo económico.

La infraestructura, grande, concreta y tangible, es un interés particular. Cuomo ha supervisado las reformas de los aeropuertos y las estaciones de tren de la Ciudad de Nueva York, las ampliaciones de trenes y trenes subterráneos, y ha reemplazado el puente Tappan Zee, que lleva el nombre de su padre.

Su enfoque práctico le valió elogios, y un contrato de libro, en los primeros días de la pandemia, cuando sus informes mostraron tanto su practicidad como un lado más humano, como padre e hijo preocupado por su familia, aumentado por las apariciones virales en el programa de CNN de su hermano en horario estelar en el que Nueva York estaba bajo la crisis de los casos por COVID-19 en los Estados Unidos.

"Es un acosador, y es todo lo que dicen que es", dijo Barbara Bartoletti, quien trabajó en Albany durante cuatro décadas como directora legislativa de la Liga de Mujeres Votantes, un perro guardián del gobierno que a menudo está en desacuerdo con Cuomo. "Pero como neoyorquina, me alegro de haberlo tenido durante el apogeo de la pandemia".

Con su naturaleza pugilista, nunca es probable que Cuomo renuncie sin luchar, dijo Greer. La presión también podría disminuir a medida que se prolongue la investigación.

Los destinos divergentes de dos compañeros demócratas podrían resultar instructivos: mientras que el gobernador de Virginia, Ralph Northam, sobrevivió a su escándalo de 2019 por viejas fotos de rostro negro, incluso haciendo campaña, un año después, para los mismos políticos que inicialmente buscaron su renuncia, la rápida partida del senador estadounidense Al Franken en respuesta a sus propias acusaciones de acoso desde entonces ha sido cuestionado.

“Northam pudo aguantarlo, mientras que muchos demócratas piensan que Franken se fue prematuramente”, dijo Greer. "No creo que Cuomo se vaya en silencio en la noche. Creo que solo espera y espera que pase la tormenta".