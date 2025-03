Escándalos de Cuomo le cuestan a los contribuyentes de NY casi $60 millones en honorarios legales, según el contralor

NUEVA YORK -- Los escándalos que le costaron el puesto al exgobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, ahora le han costado a los contribuyentes del estado aproximadamente 60 millones de dólares en honorarios legales, según un nuevo desglose realizado por la Oficina del Contralor del Estado de Nueva York, Tom DiNapoli.

La oficina del Contralor ha identificado más de una docena de bufetes de abogados que, según ellos, recibieron pagos del estado para trabajar en controversias relacionadas con Cuomo. Parte del dinero (casi 18 millones de dólares, según la oficina de DiNapoli) pagó a abogados privados para defender a Cuomo y sus principales asesores en casos civiles de acoso sexual.

Millones más fueron a parar a abogados que representaron a otras agencias estatales, incluida la Policía del Estado de Nueva York, la Cámara Ejecutiva (Oficina del Gobernador) y el Departamento de Salud del Estado en relación con investigaciones sobre muertes en hogares de ancianos y el contrato de Cuomo por un libro de $5 millones de dólares.

Un contrato que le costó al estado $6.6 millones de dólares fue para la firma Cleary Gottlieb, que, según el portavoz de Cuomo, Rich Azzopardi, ayudó a financiar la investigación de la fiscal general Letitia James sobre Cuomo, no la defensa de Cuomo.

Según la oficina del Contralor del Estado, el Estado ha gastado hasta ahora $9 millones de dólares en la defensa de Cuomo y sus principales colaboradores contra una demanda de Charlotte Bennett, $256,000 dólares en un caso presentado por Brittany Commisso y $8.6 millones de dólares en la defensa de un caso federal presentado por un demandante identificado como “Trooper 1”. Algunos documentos presentados ante la Corte en el caso Trooper 1 expresan inquietudes de que las tácticas de descubrimiento de Cuomo fueron “invasivas y agresivas”, incluyendo el pasado mes de diciembre el intento de tomar declaración a 30 personas que no eran parte del caso Trooper 1 en lugar del número más habitual de alrededor de 10.

Con algunos casos aún en los tribunales y se espera que los costos aumenten, algunos quieren que DiNapoli corte los fondos. En una carta del 11 de febrero obtenida por NBC New York, Susan Lerner de Common Cause y Erica Vladimer del grupo Harassment Free New York instaron a DiNapoli a detener de inmediato el gasto de los contribuyentes en la defensa legal de Cuomo, señalando el “deber fiduciario del Contralor de proteger a los contribuyentes de Nueva York”.

Dos fuentes del Gobierno estatal dijeron que tienen poco poder para cortar la financiación de la defensa legal de Cuomo, ya que fue autorizada por un tribunal.

Pero la carta a DiNapoli dice que tiene autoridad -y obligación- de determinar si los costos son razonables y realizar una auditoría.

“La falta de una supervisión suficiente de los reembolsos le ha permitido al Sr. Cuomo perpetuar el acoso a mujeres que ya se había descubierto que había acosado en múltiples investigaciones, ahora a través del sistema legal y a expensas de los contribuyentes”, escribieron Lerner y Vladimer.

La oficina de DiNapoli aún no ha respondido a las preguntas específicas de nuestra cadena hermana NBC New York sobre si planean realizar una auditoría o controlar el gasto legal relacionado con estas controversias.

Ahora el tema ha llamado la atención del candidato a la Alcaldía de Nueva York y contralor Brad Lander, quien dijo que su revisión determinó que los gastos totalizaron alrededor de $60 millones.

“Tengo una pregunta muy simple para Andrew Cuomo”, dijo Lander el lunes sobre su nuevo rival en la carrera por la Alcaldía. “¿Prometes no gastar ni un centavo más de su dinero en tus casos de acoso sexual? Es una pregunta de sí o no".

"Necesitamos un alcalde que esté comprometido con los neoyorquinos, no con él mismo", añadió Lander.

En el lanzamiento oficial de la campaña de Andrew Cuomo para la Alcaldía en Manhattan el 2 de marzo, su abogada de larga trayectoria y cara al público, Rita Glavin, estuvo presente, animando a su cliente en una sala llena en su mayoría de carpinteros y pintores sindicalizados que lo apoyaban ese día.

Cuando NBC New York y otros periodistas se pusieron en contacto con ella, Glavin confirmó que su equipo legal había solicitado los registros ginecológicos de Charlotte Bennett. Glavin dijo que una orden de confidencialidad le impedía explicar por qué la solicitud estaba justificada, pero insistió en que era relevante, basándose en algo que un "experto independiente" contratado por su equipo legal había visto en el archivo de Bennett.

La abogada de Bennett, Debra Katz, ha dicho que Cuomo había aprovechado “toda oportunidad para acosar, avergonzar y humillar a su cliente”, citando “solicitudes de registros médicos de especialistas no relacionados, incluidos ginecólogos, optometristas y otros, así como registros médicos que datan de hace más de 10 años, cuando era menor de edad”.

Katz calificó las agresivas tácticas legales como una “expedición de pesca” diseñada para difamar a Bennett y distraer la atención de lo que dijo que era el acoso de Cuomo hacia ella.

De qué acusaron a Cuomo

En 2021, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, concluyó que Cuomo había acosado sexualmente a 11 mujeres. Y en un acuerdo de 2024, los investigadores del Departamento de Justicia dijeron que el exgobernador y su personal sometieron a las mujeres a un “ambiente de trabajo sexualmente hostil” y a represalias por quejarse de ello.

Cuomo cuestiona las conclusiones del informe del fiscal general y niega haber tocado a nadie de forma inapropiada.

“El gobernador Cuomo nunca acosó a nadie. Estamos siguiendo la ley…”, dijo Rich Azzopardi, portavoz del exgobernador desde hace mucho tiempo, y agregó que la necesidad de gran parte del gasto en abogados externos fue resultado de la recusación del fiscal general del estado, que normalmente representa a las agencias estatales en tales casos.

Azzopardi también dijo que uno de los elementos de la lista del Contralor del Estado es un contrato de $4.3 millones para que la gobernadora Kathy Hochul realice un informe posterior a la acción sobre el COVID-19.

Una investigación del Subcomité del Congreso sobre el COVID-19 remitió a Cuomo al Departamento de Justicia para su procesamiento por presuntamente haber hecho declaraciones falsas intencionadas al Congreso. El Subcomité dijo que había obtenido pruebas de que el exgobernador había revisado, redactado y editado secciones de un informe del Departamento de Salud supuestamente "independiente y revisado por pares" que no contabilizaba las muertes en residencias de ancianos. Azzopardi y Cuomo han descrito durante mucho tiempo la investigación del subcomité republicano como un truco con motivaciones políticas en un año electoral.

La Ley 17 de Funcionarios Públicos de Nueva York da derecho a los funcionarios públicos demandados en su capacidad oficial a una defensa legal si lo aprueba el Fiscal General. En 2022, Cuomo demandó a James por negarle inicialmente esa defensa financiada con impuestos. Luego, en 2024, demandó al Contralor del Estado por negarse a pagar su batalla legal en curso con James. Cuomo estaba luchando por obtener transcripciones sin censura de las entrevistas a testigos de su investigación sobre su trato a varias mujeres. El equipo de Cuomo ha insistido en que las transcripciones ayudarían en última instancia a desacreditar tanto la investigación del fiscal general (que, según ellos, tenía motivaciones políticas) como también a desacreditar al agente 1, que era miembro de la Unidad de Servicios de Protección del gobernador.

En una demanda federal, el agente 1 afirmó que Cuomo la hizo sentir violada con un comportamiento "espeluznante" mientras estaba de servicio. Ella dijo que le pasó el dedo por la espalda en un ascensor y, en una ocasión diferente, movió la palma de su mano por el abdomen hasta la cadera.

En 2021, el portavoz de Cuomo, Azzopardi, dijo que Cuomo no recordaba haber tocado al agente 1. En respuesta a una solicitud de comentarios sobre los crecientes honorarios legales, Azzopardi dijo en un comunicado "… la verdad es que el agente 1 decidió fotocopiar el mismo informe del fiscal general desacreditado que cinco fiscales de distrito analizaron y decidieron que no había casos que presentar".

Bennett retiró su demanda civil contra Cuomo en diciembre, diciendo que ya había tenido suficiente.

“El exgobernador Andrew Cuomo ya no puede usar esta demanda para acosarme a mí y a mi familia”, dijo en un comunicado. “Sus presentaciones abusivas y citaciones invasivas tienen como objetivo humillarme y tomar represalias contra mí y contra quienes me han apoyado durante los últimos cinco años de esta pesadilla viviente”.

En 2021, Bennett dijo que Cuomo la había sometido a avances no deseados y preguntas sobre sus relaciones sexuales. Según la denuncia federal de Bennett contra Cuomo, “le dijo que estaba ‘solo’, que quería una novia que viviera en Albany y que estaba dispuesto a salir con alguien mayor de 21 años”. Bennett tenía 25 años en ese momento. Bennett dijo que después de denunciar el presunto acoso sexual al personal superior, fue transferida a un puesto inferior.

El portavoz de Cuomo dijo: “Bennett decidió abandonar su caso en vísperas de su declaración, donde iba a ser confrontada con una montaña de textos y videos que produjo durante el descubrimiento que contradecían directamente sus afirmaciones, un proceso que sus abogados prolongaron durante meses, lo que aumentó aún más los costos”.

El abogado de Bennett, Katz, recordó a los neoyorquinos que en 2021, cuando esperaba evitar la acusación y permanecer en el cargo, Cuomo inicialmente se disculpó públicamente con Bennett por “hacer que alguien se sintiera incómodo” y “cualquier dolor que le haya causado a alguien”, y agregó: “Reconozco que algunas de las cosas que he dicho se han malinterpretado como un coqueteo no deseado. En la medida en que alguien se haya sentido así, lo lamento de verdad”.