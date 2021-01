¿Es legal o no el cannabis en Nueva Jersey?

El 1 de enero entró en vigencia una enmienda constitucional que legalizó el cannabis en el Estado Jardín mediante la aprobación por más de dos tercios de los votantes el día de las elecciones; excepto que hay punto muerto: todas las leyes que prohíben la posesión, el uso y la venta de marihuana aún están vigentes.

La única "protección" legal de la que disfrutan en la actualidad los consumidores de cannabis en Nueva Jersey es una solicitud cortés del fiscal general del estado, que ha pedido a la policía que no arreste a nadie por la posesión y consumo de la marihuana.

Técnicamente, los consumidores de cannabis en Nueva Jersey todavía corren el riesgo de ser esposados, lo que afecta en mayor medida a las comunidades negras e hispanas.

Aunque la Pregunta 1 enmendó la constitución del estado para “legalizar la marihuana”, dicha enmienda no abarcó los estatutos para establecer un mercado, lo que definiría, por ejemplo, cuánto pueden poseer los adultos y dónde pueden obtenerla.

Esos estatutos tendrían que ser establecidos por la Legislatura, que sigue estancada en el proceso, pues la oficina del gobernador Phil Murphy ha pedido cambios para fijar penalizaciones no graves para los menores de 21 años que compren y consuman la droga.

Además, está en discusión el lenguaje de la ley. La “marihuana” sigue siendo ilegal en Nueva Jersey, pero el “cannabis”, por otro lado, será despenalizada solo en determinadas situaciones.

El lenguaje de la ley se refiere al cannabis como la sustancia activa procesada para el consumo como parte de un mercado legal, mientras que la marihuana es la hierba sin procesar.

El mes pasado, los legisladores estatales aprobaron proyectos de ley que despenalizan el cannabis y establecen pautas para su cultivo comercial. Pero Murphy, al citar preocupaciones sobre las sanciones para los jóvenes que poseen marihuana, se negó a firmar ambos.

Así que el 1 de enero llegó y se fue sin ninguna ley en vigor para que los ciudadanos puedan comprar la droga en los dispensarios.

Es posible que la Legislatura y el gobernador lleguen a un acuerdo en algún momento de enero. Pero mientras tanto, la legalización está en un estado peor que el limbo, no existe en absoluto.

"Hasta que haya una ley que establezca un mercado legal de cannabis, las leyes estatales existentes con respecto a la marihuana seguirán en vigor", dijo el jueves Peter Aseltine, portavoz del Fiscal General Gurbir Grewal.

En la práctica, la posesión de cannabis es legal de facto en Nueva Jersey, al menos por ahora.

El 25 de noviembre, unas semanas después de la votación de legalización, mientras los legisladores aún debatían los puntos más finos de dónde dividir los ingresos del impuesto a las ventas de cannabis, Grewal ordenó a todos los tribunales locales que buscaran el aplazamiento de cualquier caso judicial pendiente o futuro relacionado con la posesión de marihuana. Se supone que esa solicitud de aplazamiento, esencialmente una moratoria sobre el cumplimiento de las leyes menores sobre la marihuana, permanecerá en vigor hasta el 25 de enero.

Hasta entonces, la policía tiene el derecho legal de arrestar a alguien por posesión de marihuana. Pero en ese caso, los fiscales no podrán hacer nada con el caso

La Policía de Nueva Jersey "tienen amplia discreción en el manejo de delitos de marihuana de bajo nivel", señaló Aseltine.

Estrictamente hablando, hasta que un proyecto de ley que despenalice toda la marihuana en el estado pase por la legislatura y sea firmado por Murphy, solo el "cannabis" comprado en una tienda de Nueva Jersey es legal en el estado. Todo lo demás es "marihuana" y sigue siendo ilegal.

La Pregunta 1 agregó un párrafo a la Constitución del estado que menciona que "el cannabis es legal y está sujeto a regulación". Ese mismo párrafo define qué es el cannabis y qué no es el cannabis. Y lo que no es "cannabis" es "cannabis no regulado, denominado marihuana".

"No está claro si ahora existe un derecho constitucional a poseer cannabis", dijo Amol Sinha, director ejecutivo de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles de Nueva Jersey, uno de los principales partidarios de la campaña política que convenció a los votantes de aprobar la Pregunta 1.

Si alguien fue arrestado, o detenido y registrado y le quitaron cannabis, es casi seguro que demandará. Un juez podría entonces hacer el trabajo de los legisladores y declarar que el cannabis es legal.

"Pero creo que le corresponde al Gobierno aprobar algo rápidamente, para que no tengamos que involucrarnos en un litigio para ver qué es legal y qué no", agregó Sinha.