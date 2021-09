“Es bueno que esté en un lugar mejor”, dice joven madre acusada de la muerte de su bebé de dos meses

La Policía de Nueva York informó el jueves que una joven madre de Brooklyn está acusada de la muerte de su bebé de dos meses.

Elsa Sánchez, de 21 años, fue arrestada el miércoles por la noche acusada de homicidio involuntario y agresión imprudente que resultó en la lesión cerebral que causó la muerte de su pequeño hijo Daquan Vaughn-Sánchez el pasado 10 de marzo.

Daquan nació el 22 de enero y murió antes de cumplir los 2 meses, dijo el NYPD.

El padre del menor, de 25 años, llamó el 8 de marzo al 911 para informar que su bebé estaba inconsciente dentro del apartamento de la familia en East 32nd Street cerca de Snyder Avenue en East Flatbush. Los médicos llevaron a Daquan al Centro Médico SUNY Downstate, donde murió dos días después.

Sánchez les dijo a los detectives que ella había sido la única en casa con Daquan antes de que apareciera el padre y que el niño había estado llorando, enfermo con una posible fiebre, dijo la policía.

A principios de este mes, el médico forense de la ciudad clasificó la muerte como un homicidio, y determinó que el bebé murió por un traumatismo en la cabeza y el cuello. El reporte llevó a los detectives a entrevistar de nuevo a la madre, quien se apegó a su historia, aunque fue arrestada poco después.

En una publicación de Facebook después de la muerte de Daquan, Sánchez lamentó la pérdida, según reportó el Daily News.

“Me duele que mi primer hijo ya no esté conmigo. Pero es bueno que esté en un lugar mejor. Bebé, es extremadamente difícil estos pocos días sin ti. Me siento mal del estómago. No puedo soportar la idea de que te hayas ido de mis brazos”, escribió la madre.

"Cuando llegaste a mi vida, sentí un amor que era asombroso. Es indescriptible. Eras la luz en mi oscuridad. Pero me he derrumbado. Me he perdido. Pero haré todo lo posible para que estés orgulloso de tu madre. Cada objetivo que me había fijado, lo voy a lograr".