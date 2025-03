Eric Adams anuncia cuatro nuevos vicealcaldes tras renuncias en febrero

Luego de casi un mes de que cuatro vicealcaldes de la administración del alcalde Eric Adams renunciaran a sus cargos, este viernes se dieron a conocer sus remplazos.

Adams anunció los nombramientos de Adolfo Carrión, Jr. como vicealcalde de vivienda, desarrollo económico y fuerza laboral; Suzanne Miles-Gustave, Esq. como vicealcaldesa de salud y servicios humanos; Jeffrey D. Roth como vicealcalde de operaciones y Kaz Daughtry como vicealcalde de seguridad pública.

Los vicealcaldes Carrión, Miles-Gustave y Roth comenzarán a desempeñar sus funciones a partir del cierre de operaciones el viernes 14 de marzo, mientras que el vicealcalde Daughtry comenzará su nuevo cargo al cierre de operaciones, es decir de inmediato.

Noticias de Noreste 24/7 en Telemundo 47. MIRA AQUÍ GRATIS MIRA AQUÍ GRATIS

“Estos servidores públicos ejemplares tienen décadas de experiencia al servicio de nuestra ciudad y sus conciudadanos neoyorquinos, y les agradezco su voluntad de dar un paso al frente y servir en un momento tan crítico”, dijo el alcalde Adams. “También quiero decir cuánto aprecio todo el buen trabajo de los miembros de nuestro equipo saliente: Maria Torres-Springer, Anne Williams-Isom, Meera Joshi y Chauncey Parker. Los cuatro han sido vitales para nuestro trabajo de remodelación de la Ciudad de Nueva York. Juntos hemos batido récord tras récord, y los neoyorquinos les debemos una enorme deuda de gratitud por su servicio a nuestra ciudad. Les deseo a los cuatro todo lo mejor en sus futuros proyectos”.

Ellos reemplazaran a la primera vicealcaldesa Maria Torres Springer, la vicealcaldesa de Operaciones Meera Joshi, la vicealcaldesa de Salud y Servicios Humanos Anne Williams Isom y el vicealcalde de Seguridad Pública Chauncey Parker dieron a conocer la noticia de su renuncia en febrero a través de comunicados en los que resaltaron que quieren hacer una transición tranquila y agradecen su tiempo como servidores públicos. También habrían señalado que una de las razones por las que renunciaban es porque no pueden cumplir con su juramento al cargo, ya que el alcalde Adams les pidió que no criticaran a la administración del presidente Donald Trump o sus políticas, según le informan fuentes familiarizadas con el asunto a nuestra cadena hermana NBC New York.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

El anuncio de los nuevos cargos se da cuando se espera que Paul Clement, un exfiscal general de Estados Unidos contratado para ayudar al juez federal Dale E. Ho a decidir si acepta una solicitud del Departamento de Justicia para retirar los cargos de corrupción contra el alcalde, presente argumentos escritos este viernes.

Adams fue acusado en septiembre de aceptar más de $100,000 dólares en contribuciones ilegales a campañas y beneficios de viaje de un funcionario turco y otras personas que buscaban comprar influencia mientras era presidente del distrito de Brooklyn. Se declaró no culpable e insistió en que es inocente.

¿Quiénes son los nuevos vicealcaldes de NYC?

Adolfo Carrión, Jr.: vicealcalde de vivienda, desarrollo económico y fuerza laboral

Adolfo Carrión, Jr. actualmente se desempeña como comisionado del Departamento de Preservación y Desarrollo de Vivienda de la Ciudad de Nueva York, donde ha promovido políticas para crear y preservar viviendas asequibles, al mismo tiempo que impulsa la inversión en los vecindarios, construye y preserva cantidades récord de viviendas y promueve la protección de los inquilinos, la vivienda justa y la equidad. Comenzó su carrera como maestro y gerente de la junta comunitaria antes de desempeñarse como concejal de la ciudad y presidente del distrito de El Bronx.

Más tarde, bajo la presidencia de Barack Obama, Carrión fue administrador regional de la Región II del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EEUU y director de la Oficina de Asuntos Urbanos de la Casa Blanca. También dirigió la Asociación Nacional de Funcionarios Electos Latinos. Carrión tiene una Licenciatura en Artes del King's College y una Maestría en Artes en planificación urbana del Hunter College.

About Suzanne Miles-Gustave: vicealcaldesa de salud y servicios humanos

Suzanne Miles-Gustave, Esq., tiene más de 20 años de experiencia en políticas estratégicas, legales y de gestión en los sectores de servicios humanos y reforma educativa. Recientemente formó parte de la cohorte inaugural de doctorado en la Facultad de Salud Global de Meharry Medical College.

Como excomisionada interina y comisionada ejecutiva adjunta de la Oficina de Servicios para Niños y Familias (OCFS) del estado de Nueva York, Miles-Gustave dirigió un equipo de más de 3,000 empleados, mientras administraba un presupuesto de $5 mil millones para brindar una variedad de programas, servicios e iniciativas para proteger y apoyar a los niños, las familias y las comunidades en todo el estado. Como asesora general anterior de la OCFS, dirigió un equipo de profesionales legales que brindaban toda la orientación legal interna y apoyo para la mitigación de riesgos.

Miles-Gustave comenzó su trabajo de servicio público a nivel local en la Ciudad de Nueva York y el condado de Westchester. Anteriormente ejerció la abogacía en el sector privado y fue secretaria en el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Sexto Circuito.

Miles-Gustave tiene una licenciatura en fotografía de la Universidad Estatal de Nueva York en Buffalo y obtuvo su título de abogada en la Facultad de Derecho de la Universidad de Fordham.

Jeffrey D. Roth: vicealcalde de operaciones

Jeffrey D. Roth comenzó en el servicio público en el gobierno de la Ciudad de Nueva York, donde ocupó roles de liderazgo fundamentales en múltiples agencias, entre esas: comisionado adjunto en el Departamento de Servicios para Veteranos de la Ciudad de Nueva York, en la Comisión de Taxis y Limusinas de la Ciudad de Nueva York, en el Departamento de Bomberos de la Ciudad de Nueva York como comisionado adjunto de iniciativas de gestión y sirvió en la Oficina de Operaciones del alcalde Michael Bloomberg.

Roth también sirvió con distinción en la Guardia Nacional del Ejército, llegando al rango de coronel. Roth tiene una Maestría en Políticas Públicas y Planificación Urbana de la Universidad de Harvard, una Maestría en Estudios Estratégicos de la Escuela de Guerra del Ejército de los Estados Unidos y una Licenciatura en Relaciones Sociales de la Universidad Estatal de Michigan.

Kaz Daughtry: vicealcalde de seguridad pública

Kaz Daughtry es actualmente el subcomisionado de operaciones del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD). Mientras estuvo asignado al Recinto 75, Daughtry desarrolló y mantuvo relaciones con los líderes de la comunidad local, como miembros del clero y funcionarios electos. En 2015, fue ascendido a detective especialista, después de lo cual fue ascendido a detective de segundo grado en 2020. Más tarde ese año, Daughtry se trasladó a la Oficina de Asuntos Comunitarios del NYPD, donde ayudó a crear el "Equipo de Respuesta Rápida". Su dedicación a mejorar la calidad de vida en toda la ciudad de Nueva York le valió un ascenso a detective de primer grado en 2022, a comisionado asistente en 2023 y a comisionado adjunto de operaciones en 2024.

En su función actual, Daughtry colabora con la Oficina de Gestión de Emergencias de la Ciudad de Nueva York y otras agencias municipales, estatales y federales para coordinar planes y preparativos para eventos a gran escala y en respuesta a circunstancias catastróficas. Daughtry tiene una licenciatura en Artes de la Universidad Excelsior.