Entre $41,000 a $126,000 al año ganaría una mujer si se le pagará por labores domésticas y de cuidado

Es usual que cuando se le pregunte a una familia sobre el empleo de los padres, se responda ‘mi mamá no trabaja’ si permanece en casa enfocada en las labores domésticas y de cuidado.

Sin embargo, entre cocinar, limpiar, administrar el presupuesto y cuidar de los niños y los adultos mayores, las mujeres realizan al menos 2.5 veces más trabajo doméstico y de cuidado no remunerado que los hombres, según datos de ONU Mujeres.

Las mujeres que trabajan en casa, que en general desempeñan las labores domésticas y de cuidado como parte de la brecha de género del trabajo doméstico no remunerado, aportan a la economía incluso si no están integradas al mercado laboral formal. El valor del trabajo de cuidado no remunerado y del trabajo doméstico representa entre un 10 y un 39 por ciento del producto interior bruto. ONU Mujeres estima que aportan más a la economía de un país de lo que pesan la industria manufacturera, el sector del comercio o el del transporte.

MUJERES REALIZAN MÁS DE 28 HORAS A LA SEMANA DE TRABAJO NO REMUNERADO, EN CONTRASTE CON LAS CASI 18 HORAS DE LOS HOMBRES

En 2020, las mujeres ganaron el 84 % de lo que ganaban los hombres, según un análisis del Pew Research Center de los ingresos medios por hora de los trabajadores a tiempo completo y parcial. Según esta estimación, se necesitarían 42 días adicionales de trabajo para que las mujeres ganen lo que ganaron los hombres en 2020.

En los Estados Unidos, las mujeres ganan un promedio de $0.80 por cada dólar que gana un hombre. Esta brecha es aún mayor para las mujeres afroamericanas y latinas.

Existen diversas causas para esta brecha salarial, pero un factor es que las mujeres están haciendo un trabajo por el cual no reciben ingresos.

Según un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, los hombres en los Estados Unidos dedican 150.2 minutos al día, unas 17.5 horas a la semana, a realizar trabajos no remunerados. Las mujeres dedican 243.2 minutos al trabajo no remunerado todos los días, unas 28.4 horas a la semana. Cuando se suma el trabajo remunerado y el no remunerado, las mujeres siguen trabajando más horas.

La Oficina de Estadísticas Laborales informa que los estadounidenses ganan un promedio de $26.82 por hora. Esto significa que si los hombres y las mujeres fueran compensados ​​por su trabajo no remunerado, los hombres ganarían $469.35 adicionales a la semana y las mujeres ganarían $761.69 adicionales a la semana, lo que equivale a casi $40,000 al año.

ENTRE $41,000 A $126,000 AL AÑO: ESTO GANARÍAN LAS MUJERES POR SUS LABORES DOMÉSTICAS Y DE CUIDADO SI RECIBIERAN INGRESOS

Existen varios cálculos sobre cuánto debería ganar una mujer por el trabajo no remunerado, que incluso podría decirse que es 24 horas los siete días. Los últimos datos de Insure.com, por ejemplo, revelan que si las mujeres fueran compensadas por todos los trabajos que realizan para sus familias, habrían recibido un salario de más de $126,725 en 2022.

Eso es un aumento del 9,2% con respecto a los hallazgos del año pasado, la primera vez que el índice superó las seis cifras.

Durante los últimos 12 años, Insure.com ha compilado su Índice del Día de la Madre. El equipo editorial asigna un valor a todos los trabajos de administración del hogar en función de la información salarial más reciente de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS).

Mientras tanto, ZipRecruiter tiene estimaciones más conservadoras. A partir del 9 de mayo de 2022, el salario anual promedio de una madre a tiempo parcial en los Estados Unidos sería de $41,918 al año. Eso sería aproximadamente $20.15 por hora. Esto es el equivalente a $806 a la semana o $3.493 al mes, según el portal.

PAGOS POR EMPLEOS SEGÚN EL DEPARTAMENTO DE TRABAJO

CUIDADO INFANTIL

Según el Departamento de Trabajo, el salario medio por hora de los servicios de guardería infantil es de $11.57. Si una madre que se queda en casa ganara un salario equivalente por el cuidado de los niños, obtendría $29,62 al día por un promedio de 2.56 horas dedicadas al cuidado de sus hijos. Eso sería un ingreso anual de $10,811.30

En promedio, las mujeres con trabajos de tiempo completo dedican 1,35 horas al día al cuidado COCINAR

El salario medio anual de un chef es de $53.380 dólares, lo que se traduce en $25.66 dólares por hora durante una semana laboral de 40 horas. Si una mujer dedica en promedio 1.6 horas al día a la preparación de alimentos, ganaría $41.06 al día. Eso sería un Ingreso anual de $14.986,90.

LIMPIEZA

El salario promedio es de $13.47 en todo el país. Eso significa que por casi dos horas de limpieza obtendría $21.01 al día, lo que llevaría a un ingreso anual de $7.668,65.

TRANSPORTE

Según el Departamento de Trabajo, el salario medio por hora de los conductores de vehículos de pasajeros es de $16.67. Las madres dedican un promedio de 0.32 horas para llevar a sus hijos a la escuela y otras actividades. Entonces podrían ganar $5.33 por día si ganaran el salario de un taxista, eso sería un ingreso anual por transporte de niños de $1,945.45.

JARDINERÍA

Un jardinero gana en promedio $15.49 la hora. Dedicar unas dos horas a la semana al jardín supondría obtener un pago de $30.98 a la semana, lo que llevaría a un ingreso de $1,487.04 al año.