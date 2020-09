Entrará en efecto la licencia por enfermedad en NY, ¿a quién beneficia y cómo funciona?

Una nueva ley estatal requiere que las compañías privadas en el estado de Nueva York proporcionen al menos 40 horas de licencia paga por enfermedad cada año a todos sus trabajadores, incluso aquellos que trabajan a tiempo parcial.

El nuevo requisito de licencia paga por enfermedad, similar a una medida que se implementó desde 2014 en la Ciudad de Nueva York, garantiza que los trabajadores en todo el estado se beneficien de este derecho cuando ellos o un miembro de su familia están enfermos. También prohíbe a las compañías despedir a los trabajadores por tomar la licencia por enfermedad.

En general, las empresas en Nueva York brindan tiempo por enfermedad a los empleados de tiempo completo, pero no a los trabajadores de tiempo parcial.

La Community Service Society, una organización de la Ciudad de Nueva York que aboga por los neoyorquinos de bajos ingresos, estima que la nueva ley beneficiará a 1.3 millones de trabajadores, muchos de ellos empleados a tiempo parcial con bajos salarios.

La legislación fue aprobada a principios de este año como parte del presupuesto estatal de 2020 y promulgada por el gobernador Andrew Cuomo el 3 de abril.

Cualquier persona que trabaje para una compañía privada en el estado de Nueva York tendrá derecho a comenzar a acumular tiempo de licencia por enfermedad a partir del 30 de septiembre de 2020 para su uso a partir del 1 de enero de 2021.

Los empleadores privados están obligados a proporcionar hasta 40 horas o 56 horas de licencia por enfermedad al año, según el tamaño del empleador:

Las empresas con cuatro empleados o menos y que registren un ingreso neto de $ 1 millón o menos deben proporcionar 40 horas de tiempo de enfermedad, pero solo en este caso la licencia no será remunerada.

Las compañías con cuatro empleados o menos con un ingreso neto superior a $1 millón deben proporcionar 40 horas de tiempo pagado por enfermedad.

Aquellas empresas con cinco a 99 empleados deben proporcionar 40 horas de tiempo pagado por enfermedad, independientemente de los ingresos netos de la empresa. Y las compañías con 100 o más trabajadores deben proporcionar hasta 56 horas de tiempo pagado por enfermedad.

La nueva ley no contiene excepciones para empleados de tiempo parcial, temporales, casuales, estudiantes o estacionales, por ende, las empresas deben actualizar sus políticas existentes de licencia por enfermedad para asegurarse de que cumplen con la nueva ley.

Los trabajadores tienen derecho a acumular el tiempo de enfermedad a razón de una hora por cada 30 horas trabajadas, aunque las compañías pueden ofrecer 40 o 56 horas de tiempo de enfermedad para sus trabajadores al comienzo del año si lo desean.

Algunas empresas proporcionan a los empleados "tiempo libre remunerado" que puede utilizarse como vacaciones o tiempo por enfermedad. Esas horas cuentan para los requisitos de tiempo por enfermedad de la ley, pero se deben asegurar de que sus políticas también cumplan con los requisitos de acumulación y transferencia que requiere la ley

Las empresas deben permitir que los trabajadores transfieran el tiempo de enfermedad no utilizado (hasta 40 o 56 horas) al año siguiente, pero no tienen que pagarles el tiempo de enfermedad no utilizado una vez que dejan el empleo.

Los trabajadores pueden usar el permiso en caso de sufrir cualquier enfermedad, lesión o condición de salud mental o física, o bien, en el caso de un miembro de la familia del empleado, independientemente de si la enfermedad ha sido diagnosticada o requiere atención médica inmediata.

Además, el tiempo de enfermedad se puede utilizar cuando un empleado o un miembro de la familia ha sido víctima de violencia doméstica, delito sexual, acoso o trata de personas.

Las empresas no pueden exigir que un empleado revele detalles de su enfermedad o documentación médica.

El Distrito de Columbia, Arizona, California, Colorado, Connecticut, Massachusetts, Maryland, Michigan, Nueva Jersey, Oregón, Rhode Island, Vermont y Washington también han adoptado medidas similares para la protección de los trabajadores.