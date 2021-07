Enorme socavón pone al descubierto una pared subterránea en el jardín de una familia de NY

NUEVA YORK - Una familia en el condado de Nassau dice que la ciudad y su compañía de seguros les están dando vueltas después de que un socavón de 8 pies de profundidad apareció en su camino de entrada después de un período de fuertes lluvias.

Cuando David Moultrie llegó a casa del trabajo el sábado, dice que no podía creer lo que vio en su camino de entrada a Elmont: un enorme agujero en el jardín delantero.

Él pensó que parecía que había ocurrido un terremoto y la esposa de Moutrie, Rhonda Brooks, dice que estaba tan preocupada que el enorme agujero colapsaría aún más y que no podía dormir.

"No quería que ninguno de los niños del vecindario llamara, así que comencé a acordonarlo yo mismo y obtuve cinta de advertencia", dijo Moultrie.

Llamó al 911 y llegó la policía, pero debido a que el socavón está en su propiedad, dice que los agentes le dijeron que era su compañía de seguros quien debía ocuparse de ello.

"El sábado los llamé, dijeron que alguien me llamaría el lunes. El lunes llamé, nadie me respondió. Les expliqué la gravedad de la cosa. No quería que nadie cayera en eso. Dijeron , 'Para el final del día.' Nadie me había respondido ", dijo Moultrie.

En lo profundo del agujero, parece haber una pared que parece un pozo. Los propietarios no saben qué hay en el pozo porque no usan agua de pozo allí, pero les preocupa que sea algo que podría causar el colapso de una mayor parte de su propiedad.

"Sabiendo que acababa de llegar allí y que mi hija había hecho retroceder su auto, me alegré de que todo estuviera bien", dijo Brooks.

Moultrie buscó ayuda en otros lugares y llamó por la ciudad, pero dice que le seguían diciendo que llamara a su compañía de seguros.

"Mi frustración es excesiva con esta compañía de seguros. Quiero decir, usted toma mi dinero año tras año tras año. Esta es la primera vez que tengo un reclamo", agregó Moultrie.

NBC New York se ha puesto en contacto con la empresa en busca de comentarios, pero no ha recibido respuesta antes de la publicación de esta historia.

Mientras tanto, Moultrie y Brooks están tratando de mantener a la gente alejada de su casa para asegurarse de que nadie resulte herido.