Encuesta: votantes de Nueva York apoyan a Hochul y le llevaría ventaja a Cuomo si él se postulara a la gobernación

NUEVA YORK - Casi la mitad de los neoyorquinos han aprovado el desempeño laboral de la gobernadora Kathy Hochul desde que tomó el cargo, según una nueva encuesta. Además, fácilmente podría ganar la contienda a la gobernación de 2022, incluso si participa Andrew Cuomo.

Pero al mismo tiempo, menos de cuatro de cada diez neoyorquinos dicen que el Estado va en la dirección correcta, el segundo número más bajo en la última década.

Esos son los hallazgos de una nueva encuesta de Marist Poll, publicada el martes, que ofrece la mirada más detallada hasta ahora sobre cómo le ha ido a Hochul desde la renuncia de Cuomo a fines de agosto, y cuánta oposición enfrenta para ganar un mandato completo el próximo año.

Hochul tiene un índice de aprobación del 49% de los residentes de Nueva York, con un 31% de desaprobación y un 20% de dudas, según la encuesta. Su índice de aprobación coincide con el de Cuomo a principios de este año, pero es sustancialmente más bajo que la de él durante el verano de 2020, cuando el exgobernador estaba en la cima de su popularidad en la era de la pandemia.

En una primaria a tres bandas con la fiscal general Letitia James y el defensor del pueblo de la Ciudad de Nueva York Jumaane Williams, Hochul ganaría fácilmente, con 44% a 28% para James y 15% para Williams.

Pero en una carrera de cuatro vías con James, Williams y Cuomo, Hochul aún dominaría, con un 36%, frente al 24% de James, el 19% de Cuomo y el 9% de Williams.

El equipo de Cuomo insiste en que el exgobernador no tiene intención de postularse nuevamente. La gente parece estar bien con eso; El 77% de los adultos en la encuesta marista dijeron que no quieren verlo correr de nuevo. Incluso en sus bastiones habituales, la ciudad de Nueva York y los votantes no blancos, un regreso de Cuomo no logra ni el 30% de apoyo.

La encuesta telefónica a 822 adultos se realizó del 4 al 7 de octubre y tiene un margen de error de 4.8 puntos porcentuales. Dentro de la muestra, había 389 demócratas registrados, con un margen de error en ese grupo de 6,9 puntos porcentuales.