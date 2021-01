Encuesta: La indecisión sobre la vacuna contra el COVID-19 alcanza el 42% entre los residentes de NYC

Lo que debes saber Aunque la mayoría de los residentes de la Ciudad de Nueva York dicen que tomarán la vacuna tan pronto como esté disponible para ellos, un 42 por ciento expresa dudas sobre la vacuna, según una encuesta de la Asociación para una Nueva York Mejor, (ABNY, por sus siglas en inglés).

La encuesta realizada por la organización independiente se realizó a 1,549 residentes de la Ciudad de Nueva York, de 18 años o más, del 16 al 18 de enero.

La indecisión a las vacunas es más alta en El Bronx, Queens y Staten Island, así como entre las comunidades minoritarias, según la encuesta.

NUEVA YORK - Aunque la mayoría de los residentes de la Ciudad de Nueva York dicen que tomarán la vacuna contra el COVID-19 tan pronto como esté disponible para ellos, un 42 por ciento expresa dudas sobre la vacuna, según una encuesta de la Asociación para una Nueva York Mejor, (ABNY, por sus siglas en inglés).

La encuesta realizada por la organización independiente sin fines de lucro ABNY, que se describe a sí misma como dedicada al crecimiento y la renovación constantes de la gente, las empresas y las comunidades de la Ciudad de Nueva York, encuestó a 1,549 residentes de la Gran Manzana, de 18 años en adelante, desde el 1 de enero. 16 a 18.

La encuesta reveló que el 57 por ciento tomará la vacuna tan pronto como esté disponible. Mientras tanto, el 10 por ciento solo tomará la vacuna después de que alguien que conoce la haya recibido y el 14 por ciento solo tomará la vacuna después de que muchas personas que conocen la hayan recibido. Además, el 14 por ciento no está seguro si tomará la vacuna y el 4 por ciento dice que rechazará la vacuna por completo.

“Una Nueva York fuerte depende de la adopción de vacunas, para la salud de nuestros compañeros neoyorquinos y, con eso, la recuperación económica de la ciudad. Esto es fundamental, especialmente en las comunidades que se vieron desproporcionadamente afectadas por la pandemia", dijo en un comunicado Steven Rubenstein, presidente de ABNY. "Como neoyorquinos, debemos trabajar juntos, escuchar las preocupaciones de quienes dudan, y brindar la información que las personas necesitan para tomar decisiones y vacunarse".

Melva Miller, directora ejecutiva de ABNY, dijo que las comunidades afectadas de manera desproporcionada por el COVID-19 son las mismas que han experimentado "inequidades sociales y de salud de larga data" y, a su vez, tienen una profunda desconfianza por el Gobierno y los sistemas que administran la vacuna.

“Debemos comprender las estrategias que pueden mitigar la inseguridad por las vacunas entre estas comunidades”, dijo Miller en un comunicado. “Estos datos nos ayudarán a orientar las acciones que brindarán un acceso equitativo a la vacuna, particularmente para las personas de color, que están soportando la desproporcionada carga del virus y han enfrentado disparidades de salud desde hace mucho tiempo".

La encuesta reveló preocupaciones entre ciertos grupos raciales y geográficos.

La encuesta encontró:

El 20 por ciento de los encuestados afroamericanos y el 19 por ciento de los asiáticos / asiático-americanos / isleños del Pacífico (AAPI) siguen sin estar seguros sobre si aceptarán una vacuna contra el COVID-19, en comparación con el 10 por ciento de los neoyorquinos blancos.

Es probable que el 8 por ciento de los encuestados afroamericanos rechacen la vacuna, más que cualquier otro grupo.

Además, el 8 por ciento de los residentes de El Bronx dice que no se vacunarán, en comparación con el 3 por ciento de los residentes de Manhattan.

El 18 por ciento de los encuestados en Queens y Staten Island no están seguros si aceptarán la vacuna, en comparación con el 14 por ciento de los residentes de Brooklyn y El Bronx y el 9 por ciento de los residentes de Manhattan.

La encuesta también indicó inequidad en lo que respecta a la conciencia pública sobre la vacuna. En general, el 69 por ciento de los que participaron en la encuesta dicen que tienen suficiente información para tomar una decisión sobre la vacuna contra el COVID-19. Sin embargo, 31 dicen que no. Más específicamente, la encuesta mostró que los neoyorquinos no blancos tenían el doble de probabilidades que los neoyorquinos blancos de decir que no tienen suficiente información, "lo que indica la necesidad de una campaña de conciencia pública", según el estudio.

Además, la encuesta también mostró qué neoyorquinos consideran "mensajeros de confianza" cuando se trata de recibir información sobre la vacuna. En general, el 83 por ciento de los que participaron en la encuesta dicen que confían mucho o confían en su médico o proveedor de atención médica cuando se trata de la vacuna contra el COVID-19.

El Dr. Anthony Fauci, el inmunólogo que se desempeña como director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas y que se ha convertido en el rostro de la información y los consejos médicos durante esta pandemia, es de mucha confianza para el 71 por ciento de los encuestados. Además, la encuesta reveló que el 65 por ciento de todos los participantes confían en la información entregada por el presidente Joseph Biden sobre temas de COVID-19. Sin embargo, entre los participantes afroamericanos, Biden es más confiable que Fauci (68 por ciento a 66 por ciento).

La encuesta también mostró que hay varios puntos que los neoyorquinos consideran al tomar una decisión sobre si recibir la vacuna contra el COVID-19 o no. Por ejemplo, según la encuesta:

El 82 por ciento de los encuestados dijo que los requisitos laborales, de viaje o escolares serían un factor importante para recibir la vacuna contra el COVID-19.

El 71 por ciento de los encuestados dice que ver a sus amigos y familiares recibir la vacuna y no tener efectos secundarios es un factor importante para ellos.

El 49 por ciento de los residentes de El Bronx encuestados también indicó que la preocupación por los efectos secundarios era un factor importante en la toma de decisiones.

El 80 por ciento de los encuestados afroamericanos y el 67 por ciento de los encuestados latinos y asiáticos / asiático-americanos / isleños del Pacífico dicen que las preocupaciones sobre la efectividad son significativas o algo significativas para dar forma a su decisión de vacunación.

Los encuestados latinos y asiáticos / asiático-americanos / isleños del Pacífico estaban más preocupados por el costo de la vacuna en comparación con los encuestados blancos. Esto muestra la necesidad de comunicar directamente a estos grupos que la vacuna es gratuita.

El 82 por ciento de los latinos neoyorquinos dijo que la conveniencia de tomar la vacuna fue un factor importante para ellos.

El 79 por ciento de los residentes de Staten Island también dijo que la conveniencia de tomar la vacuna fue un factor importante para ellos.

Para obtener más información o la metodología utilizada, haga clic aquí.