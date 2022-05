Encuesta: Casi el 80 % de los empleadores de NYC anticipan que seguirá el modelo de trabajo híbrido luego de la pandemia

La vida como era antes del inicio de la pandemia del COVID-19 empezó a regresar a la “normalidad”, pero hay ciertos aspectos que tal ves no regresarán. Entre esos la manera en la que trabajamos.

Y es que, al parecer, el 78% de los empleadores de la Ciudad de Nueva York indican que el modelo de trabajo de oficina híbrido será su política predominante luego de la pandemia, en comparación con solo el 6% antes de la pandemia. Así lo dio a conocer una encuesta realizada por The Partnership for New York City, que es el grupo que representa a muchos grandes empleadores.

La encuesta se realizó a más de 160 empleadores importantes entre el 21 de abril y el 4 de mayo de 2022, para medir el estado del regreso a la oficina entre el millón de trabajadores de oficina de Manhattan y las implicaciones para el futuro de los distritos comerciales centrales de este condado.

The Partnership for New York City reveló que para mediados de abril el 38 % de los trabajadores de oficina de Manhattan se encontraban en el lugar de trabajo en un día laborable promedio. Solo el 8% está en la oficina cinco días a la semana. La proporción de empleados de oficina que son totalmente remotos se redujo del 54 % a fines de octubre de 2021 al 28 % a fines de abril.

Por otro lado, las tasas de regreso a la oficina aumentarán después del Día del Trabajo, y se espera que el 49% de los trabajadores estén en la oficina en un día laborable promedio en septiembre de 2022.

Los empleadores siguen comprometidos con la ciudad de Nueva York, dice la encuesta: el 58 % espera que el número de empleados de la oficina de la Ciudad de Nueva York aumente o se mantenga igual durante los próximos cinco años; solo el 8% espera una disminución en el número de empleados. Entre aquellos que pueden reducir su presencia en Nueva York, los altos costos, los impuestos y la seguridad pública se encuentran entre los factores más importantes.

Además, la encuesta encontró que el 38 % de los empleadores seguirán exigiendo vacunas a los empleados que trabajan en la oficina incluso si se levantan todos los mandatos de vacunas del Gobierno, el 18 % dice que no seguirán exigiendo vacunas mientras que el 44 % aún no lo ha decidido.

Entre los empleadores con programas de pasantías de verano 2022-2023, el 50 % tendrá programas en persona, el 48 % tendrá híbridos y el 2 % tendrá programación remota.

Encuestados durante un período de dos semanas a partir de fines de abril, los empleadores dijeron que solo el 38 % de su fuerza laboral está de vuelta en la oficina en un día laborable promedio:

El 8% de los trabajadores de oficina de Manhattan están en la oficina a tiempo completo (cinco días a la semana):

11% están en cuatro días a la semana

17% están en tres días a la semana

21% están en dos días a la semana

14% están en un día por semana

El 28% de los trabajadores de oficina de Manhattan son totalmente remotos

La Asociación para Nueva York, que representa a los líderes empresariales de la ciudad ya los empleadores más grandes, solo hizo preguntas a las grandes empresas de Manhattan para los fines de este estudio.

La mayoría tiene oficinas en Midtown West (38 %), Midtown East (33 %) o el distrito financiero (16 %). Más de un tercio de los encuestados (35 %) se dedican a las finanzas, seguidos por bienes raíces (17 %), derecho (11 %), tecnología (6 %), consultoría (4 %) y medios de comunicación (6 %).