En promedio se registran al año unas 370 muertes relacionadas con el calor en NYC: Informe

El Departamento de Salud publicó el jueves su informe anual de mortalidad relacionada con el calor de la Ciudad de Nueva York. En promedio, cada año, se registran unas 370 muertes relacionadas con el calor.

De esa cifra, hay un estimado de 360 ​​muertes exacerbadas por el calor, que ocurren cuando las temperaturas sofocantes empeora las condiciones crónicas existentes, como enfermedades cardíacas, además de 10 muertes por estrés térmico, que son causadas directamente por el calor.

El promedio anual de muertes relacionadas con el calor representa alrededor del 2% de todas las muertes en cada estación cálida de mayo a septiembre.

"A medida que continuamos nuestra recuperación de COVID-19, debemos seguir comprometidos a abordar los efectos en la salud de un clima cambiante y el calentamiento del planeta, cuyo impacto no se soporta por igual", dijo el comisionado de salud, Dr. Ashwin Vasan, en un comunicado.

"Es fundamental que los neoyorquinos se mantengan frescos durante los episodios de calor usando aire acondicionado, visitando un centro de enfriamiento o yendo a otro lugar fresco donde se sientan cómodos. Seguro que tienen un plan para mantenerse frescos", agregó.

Aproximadamente 100 muertes exacerbadas por el calor cada año son atribuibles a los días de calor más extremo (es decir, días que alcanzan el umbral de advertencia de calor extremo del Servicio Meteorológico Nacional) según los modelos estadísticos.

La cantidad de días de calor extremo para la ciudad de Nueva York se mantuvo relativamente constante entre 2011 y 2019, mientras que la cantidad de días de calor no extremo, o días con temperatura por debajo del umbral de advertencia de calor pero por encima de los 82 °F, aumentó. Estos días calurosos, pero no extremos, también pueden ser peligrosos. Si bien las personas pueden percibir menos riesgo, hay más de estos días de calor no extremo, por lo que son responsables de la mayoría de las muertes estimadas exacerbadas por el calor. Es importante destacar que la temperatura interior sin aire acondicionado puede ser más alta que la temperatura exterior para la cual se emiten avisos de calor.

La mortalidad exacerbada por el calor afecta de manera desigual a los neoyorquinos negros, lo que refleja los impactos del racismo estructural, que crea sistemas económicos, educativos, de atención médica, de vivienda y otros que sistemáticamente ponen en desventaja a los neoyorquinos negros. La mortalidad exacerbada por el calor también es más alta en comunidades históricamente desatendidas.

El informe proporciona datos sobre las muertes por estrés térmico (aquellas que ocurren cuando las enfermedades relacionadas con el calor, como el agotamiento por calor y la hipertermia, conducen a la muerte) de 2011 a 2020. En promedio cada año hay 10 muertes por estrés térmico. La mayoría de los que murieron estuvieron expuestos al calor en sus hogares sin aire acondicionado. De manera similar a las muertes exacerbadas por el calor, los neoyorquinos negros y aquellos que viven en comunidades históricamente desinvertidas se ven afectados de manera desigual.

MEDIDAS PARA REDUCIR LAS MUERTES

El informe señala que la ciudad ha tomado medidas para abordar la crisis climática. Además de proporcionar fondos sustanciales para aire acondicionado para personas mayores de bajos ingresos en 2020, la alcaldía ha invertido en pintar techos frescos, plantar árboles y crear espacios frescos al aire libre donde las personas puedan buscar alivio. Los neoyorquinos elegibles también pueden obtener acondicionadores de aire gratuitos, incluida la instalación, a través del Programa de asistencia de energía para el hogar (HEAP) del estado de Nueva York; Puede encontrar más información sobre la elegibilidad y cómo solicitar HEAP en línea o llamando al 311 y preguntando sobre el beneficio de asistencia de refrigeración.

El programa Be a Buddy ha creado redes hiperlocales en las que los miembros de la comunidad se ofrecen como voluntarios para apoyar y ayudar a los vecinos que puedan necesitar ayuda durante el calor extremo y otras emergencias. A través de asociaciones con Brooklyn Community Services (Brownsville), The Point Community Development Corporation (Hunts Point) y Union Settlement (East Harlem), Be A Buddy ha brindado asistencia y apoyo a más de 1300 neoyorquinos a través de más de 60 voluntarios. Los voluntarios ayudan a los vecinos a ubicar los recursos locales, tienen una voz amigable para hablar o los ayudan a preparar e implementar un plan de emergencia. Los amigos encuestados informaron que el programa los ha hecho sentir más apoyados y apreciados por su comunidad y ha aumentado la calidad de las relaciones locales.

El Programa Be A Buddy se originó en Cool Neighborhoods NYC (PDF), una estrategia de protección contra el calor en toda la ciudad, en asociación con la Oficina de Resiliencia Climática del Alcalde.