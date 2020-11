En Nueva Jersey se anunciarán nuevas restricciones de COVID-19

Lo que debes saber El gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, reportó cinco días consecutivos con número de casos nuevos que superan los 2,000 por día desde abril, incluido un día por encima de los 3,000. Por su parte, las hospitalizaciones se han triplicado en las últimas siete semanas.

Nueva York y Connecticut han visto aumentar considerablemente sus indicadores claves. El gobernador de Connecticut volvió a imponer algunos límites de capacidad en interiores desde el viernes y dijo que las celebraciones del Día de Acción de Gracias deberían ser de 10 o menos personas.

El gobernador Andrew Cuomo dijo el viernes que aumentaría la presencia de la Guardia Nacional en los aeropuertos de Nueva York antes de las vacaciones de navidad para hacer cumplir el nuevo requisito de prueba de ingreso a medida que los casos en Estados Unidos continúan aumentando sin cesar.

En Nueva Jersey se anunciará el lunes nuevas restricciones relacionadas al COVID-19, mientras que se espera que Nueva York anuncie una nueva zona de riesgo de COVID-19 en el norte del Estado, ya que los gobernadores de ambos estados buscan hacer retroceder los aumentos virales más altos que han visto en meses.

El gobernador Phil Murphy confirmó a CNBC el lunes temprano que "dará a conocer algunas restricciones sobre el COVID-19 más tarde hoy, pero que no se acercarán a lo que estábamos haciendo en la primavera. Esto no es un cierre, pero modificará nuestros parámetros".

"Tenemos una ventana de seis meses, básicamente, para mantener esto bajo control", dijo Murphy antes de que las vacunas comiencen a estar ampliamente disponibles.

Murphy no dio más detalles sobre cómo se verían las posibles nuevas reglas, aunque insinuó en una entrevista en Fox que el Estado estaba considerando cosas como limitar las horas para cenar en los interiores de los restaurantes y en bares; sin embargo, dijo que no afectaría el servicio en el exterior y los domicilios. Asimismo, posiblemente implementaría cambios en las reglas de los torneos de deportes interestatales en el interior.

"No empezarán hoy, habrá algunos días para que la gente se prepare", dijo el gobernador.

Las medidas se producen cuando Nueva Jersey ha visto triplicar el número de las hospitalizaciones por COVID-19 en siete semanas y los casos diarios se disparan a máximos de principios de mayo. La semana pasada, Murphy había dicho que su administración estaba revisando múltiples opciones, una posición necesaria debido a una tasa de positividad en aumento en todo el Estado que calificó de "inaceptable".

Nueva Jersey ha informado cinco días seguidos de más de 2,000 casos positivos por día por primera vez desde abril, incluido un día durante el fin de semana en el que los nuevos diagnósticos superaron los 3,200 casos de COVID-19 en un día. Nueva Jersey ha visto más de un cuarto de millón de casos confirmados desde marzo.

La comisionada de salud de Nueva Jersey, Judith M. Persichilli, dice que la mayoría de los casos nuevos no se remontan fácilmente a una sola exposición y probablemente estén relacionados con reuniones de rutina en hogares privados. La semana pasada, instó a los habitantes de Nueva Jersey a usar mascarillas incluso cuando estuvieran con sus propias familias, una petición urgente para evitar una mayor propagación comunitaria.

Es posible que no mejore significativamente pronto sin una acción agresiva. En Nueva York, el gobernador Andrew Cuomo advirtió el domingo que los próximos dos meses podrían ser algunos de los peores que ha visto el país, con cifras en espiral en todo el mundo a medida que se avecina un clima más frío.

Las métricas locales también continúan aumentando en todos los ámbitos. El domingo se anunciaron más de 3.400 nuevos casos de COVID en Nueva York, un recuento que ilustra el tenue control del estado sobre el progreso que logró con el virus este verano. El total de hospitalizaciones está en máximos de mediados de junio y está aumentando. La cifra diaria de muertos se ha movido de un dígito bajo a un dígito bajo de dos dígitos a más de 20 en los últimos días a veces. Si bien, afortunadamente, está por debajo de los 800 que morían por día en abril, es una tendencia desconcertante para quienes monitorean atentamente los números.

Cuomo ha dicho que bodas, cumpleaños y otras reuniones privadas han alimentado la propagación, además de que las universidades y escuelas abren sus puertas. En ese sentido, el gobernador dijo el viernes que todas las escuelas SUNY detendrán el aprendizaje en persona después del Día de Acción de Gracias, en un esfuerzo por tratar de contener la propagación, y se realizarán "pruebas de salida" para los estudiantes antes de que se vayan a las vacaciones. Puede aplicar la misma política a las escuelas privadas del estado, pero aún no estaba preparado para hacerlo el viernes.

El gobernador también dijo que mejoraría la presencia de la Guardia Nacional en los aeropuertos de Nueva York antes de las vacaciones para garantizar el cumplimiento de su nueva política de prueba de entrada COVID (más detalles al respecto aquí). Se espera que describa un enfoque de micro-clústeres para algunos condados del norte del estado, que han visto una tendencia numérica en la dirección incorrecta más rápido que los de la ciudad de Nueva York, el antiguo epicentro de la crisis.

New York City's numbers have been better than upstate numbers as of late, Cuomo has noted, though with a much larger sample size they can more easily spiral out of control. Mayor Bill de Blasio has expressed growing concern over the city's daily case averages, which topped 600 three days last week for the first time in months and ended that week with a report of more than 700 new cases, well above the mayor's 550-case threshold.

La tasa de positividad progresiva de siete días, que De Blasio ha descrito como la "medida más objetiva" de la posición de la ciudad, también ha aumentado, y se tambalea al borde del umbral del 2 por ciento que estableció para considerar suspender las comidas en interiores.

El gobernador de Connecticut también se ha movido para restablecer algunas restricciones comerciales y de capacidad en los últimos días. Haciendo eco de las súplicas de otros gobernadores de los tres estados para evitar los viajes de vacaciones si es posible y limitar el tamaño de las reuniones independientemente, el gobernador Ned Lamont pidió a los residentes de Connecticut que mantuvieran las celebraciones del Día de Acción de Gracias para 10 personas o menos. Espera que limitar el tamaño de las reuniones privadas en interiores limite la propagación de la comunidad y facilite el seguimiento y la localización.

Las recientes luchas entre los tres estados reflejan una tendencia alarmante en todo el país, que rompió su propio récord de casos de un solo día cuatro veces en cuatro días la semana pasada. Estados Unidos ha superado ahora los 10 millones de casos, con mucho el total más alto de cualquier nación en el mundo, y reportó más de 239,000 muertes, según datos de NBC News.

En general, las tasas de positividad de los tres estados se mantienen muy por debajo del promedio nacional. Nueva York oscila entre el segundo, tercer o cuarto nivel más bajo de la nación; algunos estados que ven una propagación desenfrenada del virus tienen tasas de positividad más de 30 veces más altas, según el Centro de Recursos de Coronavirus de la Universidad Johns Hopkins.

Con el presidente electo Joe Biden anunciando el lunes un equipo de expertos para comenzar a controlar la pandemia, Cuomo expresó su preocupación de que las cosas empeoren antes de que la administración Biden asuma el cargo en enero.

"Estamos llegando a los peores dos meses, creo que podemos haber visto frente a COVID. Ves que los números se vuelven locos en todo este país, en todo el mundo", dijo el gobernador a George Stephanopoulos de ABC News. el domingo. "Los científicos dijeron que esto iba a suceder y lo están viendo en el otoño con el resfriado regresando, y vamos a tener dos meses largos. Desafortunadamente, la administración de Biden no asume el cargo hasta el 20 de enero. "