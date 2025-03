Lo que debes saber El hombre acusado de quemar viva a una mujer que dormía dentro de un metro de la Ciudad de Nueva York el pasado diciembre comparecerá este miércoles en una corte.

Sebastián Zapeta, de 33 años, se declaró no culpable de los cargos de asesinato e incendio provocado en enero por el asesinato de Debrina Kawam, de 57 años.

Zapeta le dijo a la policía que es ciudadano guatemalteco y que ingresó al país ilegalmente hace cinco años.

NUEVA YORK -- El hombre acusado de quemar viva a una mujer dentro del metro en Brooklyn el pasado diciembre comparecerá este miércoles en una corte de Brooklyn.

En enero, Sebastián Zapeta, de 33 años, se declaró no culpable de los cargos de asesinato e incendio provocado en una corte de Brooklyn. Los fiscales dicen que prendió fuego a Debrina Kawam, de 57 años, a bordo de un tren detenido en la madrugada del 22 de diciembre, avivó las llamas con una camisa y observó a la mujer arder desde un banco del metro.

Noticias de Noreste 24/7 en Telemundo 47. MIRA AQUÍ GRATIS MIRA AQUÍ GRATIS

Zapata habría dicho a los detectives: "Oh, ese soy yo", cuando vio el video del ataque, pero dijo que no podía recordar nada, según una transcripción publicada a comienzos de este año. Dentro de una comisaría de Brooklyn en ese tiempo, las autoridades describieron a Zapeta reaccionando con “disgusto” y “extrañeza” al video, secándose los ojos y exclamando en español: “Oh, Dios mío”, según la transcripción.

“Lo siento mucho. No fue mi intención”, dijo a los detectives en enero. “No sé qué pasó, pero lo siento mucho por esa mujer”.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

Agregó que había estado bebiendo mucho durante la noche y se había quedado dormido en el metro, pero no recordaba lo que sucedió después.

Zapeta le dijo a la policía que es ciudadano guatemalteco y que ingresó al país ilegalmente hace cinco años. Las autoridades de inmigración dijeron que fue deportado en 2018. Había estado viviendo en un refugio de Brooklyn y trabajando en los techos.

Se enfrenta a una pena máxima de cadena perpetua sin libertad condicional por el cargo más importante.

En diciembre fue procesado por una denuncia penal, pero en Nueva York, todos los casos de delitos graves requieren una acusación formal por parte de un gran jurado para proceder a juicio, a menos que el acusado renuncie a ese requisito.

El fiscal de distrito de Brooklyn, Eric González, dijo que su oficina buscará la pena máxima de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Dijo que después de que Zapeta fuera acusado en diciembre, los fiscales están presentando los cargos "bajo la teoría de que se trató de un acto intencional", pero señaló que la acusación formal incluye un cargo de asesinato por "indiferencia depravada".

“Es difícil imaginar qué podría llevar a alguien a cometer el asesinato atroz y horrendo del que se acusa a este acusado”, dijo González en un comunicado en enero. “La señora Kawam y sus seres queridos merecen una medida de justicia y los neoyorquinos merecen sentirse seguros en el metro”.

Quién es la víctima Debrina Kawam

Kawam creció en Little Falls, Nueva Jersey, y asistió a la escuela secundaria Passaic Valley Regional High School, donde fue una estudiante popular, animadora y trabajadora de una casa de panqueques, dijeron a The New York Times sus amigos de la infancia y la juventud.

A los 20 años, viajó a Jamaica, México, las Bahamas y Las Vegas con amigos y trabajó en una variedad de empleos que nunca mantuvo por mucho tiempo, dijo al Times una amiga, Cindy Certosimo Bowie. Associated Press ha dejado mensajes para posibles familiares.

A principios de la década de 2000, trabajó en el gigante farmacéutico Merck, pero su vida dio un giro difícil en algún momento. Se endeudó, se presentaron embargos en su contra y se declaró en quiebra, según los registros públicos. Una Debrina Kawam mencionada en los registros judiciales también fue arrestada varias veces por delitos menores.

En su declaración de quiebra de 2008, enumeró más de $90,000 dólares en deudas, ningún ingreso y bienes que incluían su ropa, un futón, un televisor y un Dodge Neon valorado en 800 dólares.

Se quedó brevemente en un refugio para personas sin hogar de Nueva York después de mudarse a la ciudad recientemente, según el Departamento de Servicios Sociales. No dijo cuándo.