Empleo de medio tiempo como conductor de autobuses escolares en NJ; bonos de hasta $5,000

La empresa First Student celebrará una feria de empleo virtual este 30 de septiembre de 10 a.m. a 11 a.m. para aquellos interesados en vacantes como conductores de autobuses escolares (tiempo parcial) y otros puestos en el noroeste de Nueva Jersey.

Visita https://forms.office.com/g/iQf3sVZhjC para registrarte.

El enlace para unirte a la feria de empleos se enviará en un correo electrónico de seguimiento por separado antes del evento.

La empresa no requiere experiencia y ofrece capacitación pagada para obtener una licencia de conducir comercial, o bien, un bono de registro de $5000 para conductores con licencia CDL con credenciales completas con endosos P y S.

REQUISITOS

Al menos 21 años

Tener una licencia de conducir válida.

Registro de conducción segura

Estar sujeto a una verificación de antecedentes y una prueba de drogas.

La compañía busca conductores para las siguientes ubicaciones: Butler, Lincoln Park, Chatham, Andover, Lafayette y Great Meadows.

Envíe un correo electrónico a omar.munguia@firstgroup.com o llame al 201-710-0903 si tienes preguntas.