Elecciones primarias en Nueva Jersey: votación anticipada, horarios, centros de votación y más

NUEVA JERSEY -- Las votaciones primarias presidenciales en Nueva Jersey están a la vuelta de la esquina y se celebrarán el martes 4 de junio.

En estas votaciones los residentes del Estado Jardín que están inscritos a un partido político votarán a favor del candidato presidencial elegido y decidirán quién liderará su partido en las elecciones generales de noviembre. Hay 11 postulaciones locales disputadas.

Aquí a continuación te explicamos la información que necesitas saber sobre estas elecciones primarias presidenciales en Nueva Jersey.

El horario de votación anticipada será desde el miércoles 29 de mayo hasta el domingo 2 de junio.

Para más información ir aquí.

The #EarlyVoting Period for the 2024 Primary Election is 1 week away! The Early Voting Period is Wednesday, May 29, 2024 – Sunday, June 2, 2024, no appointment is necessary. Vote at your convenience. #NJVotes pic.twitter.com/HyuTMFT93k