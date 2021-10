El sindicato del NYPD presenta una demanda contra la Ciudad de Nueva York por el mandato de vacunación

NUEVA YORK - El sindicato más grande de la Policía de la Ciudad de Nueva York demandó a la ciudad en la Corte Suprema del estado en Staten Island, anunció el lunes el sindicato. Esto después de prometer acciones legales en respuesta al mandato de vacunación más reciente de la Gran Manzana.

Los alrededor de 20,000 oficiales de la Policía de la Ciudad de Nueva York que no se han inmunizado tendrán que recibir por lo menos una dosis de la vacuna contra el COVID-19 a partir del 29 de octubre y sin opción de pruebas semanales. De lo contrario serán sometidos a recibir una licencia sin goce de sueldo, anunció la ciudad la semana pasada.

El sindicato Police Benevolent Association señaló que vacunarse es una "decisión médica personal" que los oficiales deben tomar en consulta con sus médicos.

"Ahora que la ciudad se ha movido para imponer unilateralmente un mandato, procederemos con acciones legales para proteger los derechos de nuestros miembros", dijo el presidente de la PBA, Pat Lynch, la semana pasada.

El sindicato anunció su demanda en Twitter y agregó que también planea solicitar una orden de restricción temporal mientras el caso está pendiente.

Cientos de oficiales, bomberos y otros trabajadores de la ciudad marcharon y se manifestaron en la ciudad el lunes por la tarde para expresar su oposición al mandato.

Según una orden ejecutiva firmada por el alcalde el mes pasado, los oficiales de la Policía de la Ciudad de Nueva York deben estar vacunados o realizar pruebas de COVID-19 cada semana, pero la nueva orden significa que alrededor de 20,000 oficiales no vacunados deben recibir al menos una dosis antes de las 5:00 p. m. del 29 de octubre o recibir una licencia sin goce de sueldo, dijeron las autoridades.

"No queremos eso para nadie", suplicó de Blasio en su sesión informativa del miércoles. "Solo queremos que la gente se vacune".

El NYPD tiene alrededor de 34,500 personal uniformado y alrededor de 17,700 personas en posiciones de apoyo no uniformadas. Tuvo una tasa de vacunación del 61% el mes pasado, pero ese número aumentó al 68% en menos de dos semanas, según el comisionado de la Policía de la Ciudad de Nueva York, Dermot Shea.

Los dos comisionados que supervisan los departamentos de policía y bomberos más grandes de Estados Unidos ya han dicho a principios de este mes que apoyan el mandato de los miembros de sus respectivos departamentos. Shea incluso había pedido a los oficiales en un mensaje de video, instándolos a vacunarse.

Más de 60 empleados de la Policía de la Ciudad de Nueva York han muerto a causa del COVID-19.

Varios grupos ya han intentado impugnar el mandato en los tribunales, y los maestros han llevado su caso hasta la Corte Suprema, que se negó a escucharlo, pero en su mayor parte, el argumento de la salud pública como justificación de la regla ha prevalecido.

En general, De Blasio dice que alrededor de 46,000 de todos los empleados de la ciudad siguen sin vacunarse.

"Eso es mucha gente, y piensan en sus familias, piensan en todas las personas con las que entran en contacto", dijo el alcalde. "Aún estamos peleando esta guerra contra el COVID, no nos engañemos. Y la diferencia ahora, si vacunamos a la gente, vamos a salvar decenas de miles de vidas. Si no lo hacemos, vamos a perder a mucha gente que podría haberse salvado y no vamos a salir de este pantano".