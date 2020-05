El declive económico, el desempleo y la inseguridad alimentaria recrudecen en el país a la vez que el Gobierno intenta aplacar la crisis de salud, mientras tanto, miles de estadounidenses temen solicitar el seguro de desempleo y otros programas públicos debido a la regla de carga pública impuesta por de la administración del presidente Donald Trump.

La regla de carga pública fue diseñada para disuadir la inmigración legal, puesto que hace difícil que las personas con medios limitados cumplan con los requisitos para obtener una visa o tarjeta de residente permanente.

TELEMUNDO 47, con base en la información publicada por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés), esclarece a continuación algunas preguntas comunes sobre la ayuda gubernamental y la regla de carga pública.

¿LAS PERSONAS CON TARJETA VERDE DEBEN ABSTENERSE DE SOLICITAR LA AYUDA GUBERNAMENTAL DEBIDO AL CORONAVIRUS?

No. La regla actual de carga pública aplica a las personas que ya están en los Estados Unidos que buscan obtener el estatus de residente permanente, así como aquellos que solicitan una visa para ingresar al país. La regla también requiere que las personas que piden una extensión o cambio de su condición de no inmigrante revelen al USCIS si han solicitado ayuda pública.

Esto significa que los titulares de la tarjeta verde no deben preocuparse por una penalización impuesta por la regla de carga pública al beneficiarse de la ayuda del Gobierno.

¿EL SEGURO DE DESEMPLEO SE CONSIDERA CARGA PÚBLICA?

No. Cuando el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) publicó la regla de carga pública, dejó en claro que recibir el seguro de desempleo no se considera carga pública, ya que estos fondos no son costeados por los contribuyentes sino por los trabajadores, que pagan el seguro de desempleo mediante descuentos directos de su cheque. Los trabajadores también sustentan el Medicare y la Seguridad Social.

No todos los inmigrantes que perdieron el empleo debido a COVID-19 cumplen con los requisitos para para obtener el seguro de desempleo. El dinero de emergencia se asigna solo a aquellos autorizados para trabajar en el país. Además, algunos estados extiende el programa a los titulares de DACA, mientras que otras entidades no lo hacen.

¿SOLICITAR UNA PRUEBA DE CORONAVIRUS SE CONSIDERA CARGA PÚBLICA?

No. En su página web, el USCIS enfatiza que no considerará las pruebas, el tratamiento ni la atención preventiva (incluidas las vacunas, en cuanto esta se desarrolle) como parte de la regla de carga pública para determinar la inadmisibilidad de un inmigrante.

La regla misma también exime el uso de Medicaid para el tratamiento de una "afección médica de emergencia". Los inmigrantes no deben preocuparse por usar Medicaid de emergencia si contraen el virus y necesitan tratamiento médico.

¿ESTAR DESEMPLEADO POR DEMASIADO TIEMPO ES CONSIDERADO UN FACTOR PARA LA INADMISIBILIDAD?

Es probable. La regla de carga pública funciona como una prueba de autosuficiencia económica. Los inmigrantes que han perdido el trabajo debido al coronavirus podrían ver disminuido su bienestar financiero, lo que podría afectar su caso al solicitar una tarjeta verde en el futuro o si se ven obligados a depender del seguro de desempleo para sobrevivir por un tiempo prolongado.

Sin embargo, el USCIS señala que las personas en esa situación deben proporcionar evidencia adicional -junto con su solicitud de una tarjeta verde- que demuestre que el déficit financiero familiar está asociado de forma directa con el COVID-19.

La agencia dice que "tomará en cuenta todas esas pruebas en la totalidad de las circunstancias [de los inmigrantes]", lo que podría usar como margen para determinar el futuro del caso.

¿LA HOSPITALIZACIÓN SE CONSIDERA CARGA PÚBLICA?

No. Cuando se aprobó la regla, el DHS admitió que muchos inmigrantes tendrían temor de solicitar los programas públicos de salud. La agencia federal incluso declaró que un resultado probable de la política implicaría "una mayor prevalencia de enfermedades transmisibles".

Sin embargo, el DHS señala que ahora no es momento para que los estadounidenses teman acudir a un hospital o solicitar ayuda médica crucial.