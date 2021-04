El río Hudson tiene 70 especies diferentes que pueden sorprender

Lo que debes saber El río Hudson puede parecer un río marrón y turbio, pero en realidad es un ecosistema vivo y próspero.

Hay 70 especies diferentes en el Hudson, incluidos caballitos de mar y ostras.

Para proteger el río, los neoyorquinos pueden compostar los desechos y usar menos plástico.

NUEVA YORK - Los neoyorquinos están familiarizados con el río Hudson, y a menudo lo consideran una vía fluvial fangosa y marrón sin mucha vida. Sin embargo, el río es mucho más vibrante de lo que uno podría pensar inicialmente.

“Una de las preguntas más comunes que recibimos es, ¿el río está sano o no? Lo que decimos es que el color no es la mejor calidad del agua", dijo Tina Walsh, del Hudson River Park River Project, a nuestra cadena hermana NBC New York. El color verde y marrón proviene del lodo y el limo del fondo del río y de la gran cantidad de plancton que vive en el Hudson.

“Los estuarios son ecosistemas increíblemente diversos, superados solo por las selvas tropicales. Hay 70 especies diferentes que llaman hogar al Hudson”, dijo Walsh.

Entre esas 70 especies diferentes que se encuentran en el Hudson, una de las más sorprendentes es el caballito de mar rayado. El caballito de mar rayado es extremadamente sensible a la contaminación, por lo que el hecho de que se encuentren en el río es una buena señal de la salud del agua.

“Muchas veces piensas en un caballito de mar como un pez tropical, pero de hecho el caballito de mar león es una especie del Atlántico norte”, dijo Walsh.

Las ostras también son una especie importante en el Hudson. Como especie clave, brindan muchos servicios ecosistémicos, incluida la filtración de contaminantes y la creación de hábitats para otras especies.

The River Project tiene como objetivo conectar a los neoyorquinos con el Hudson a través de iniciativas de educación y divulgación. También realizan investigaciones y monitorean el río, así como verifican micro y macro plásticos, patógenos humanos y desechos.

Para ayudar a proteger la salud del río Hudson y los organismos dentro de él, Walsh recomendó no usar demasiada agua durante grandes tormentas cuando la escorrentía ingresa al río, lo que aumenta la contaminación. También recomendó a los neoyorquinos que utilicen abono y reciclaje de desechos, así como que reduzcan la cantidad de plástico que utilizan.

Para involucrarse con el River Project, puede inscribirse para ser voluntario con sus iniciativas de sostenibilidad. Para información visitar este sitio web.