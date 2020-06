El Museo de Historia Natural retirará la estatua de Theodore Roosevelt

NUEVA YORK - La estatua de Theodore Roosevelt que se encuentra en los escalones del frente del Museo Americano de Historia Natural se quitará, confirmó el domingo por la noche el alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, y señaló que el museo hizo la solicitud.

La estatua de bronce, que se encuentra desde el año 1940 en la entrada oeste del Central Park del museo, muestra a Roosevelt en un caballo con un hombre nativo americano a un lado y un hombre africano al otro.

“A medida que nos esforzamos por avanzar por una justicia social en nuestras instituciones, nuestra ciudad y nuestro país, creemos que quitar la estatua será un símbolo de progreso y de nuestro compromiso de construir y mantener una comunidad de museos inclusiva y equitativa y una sociedad más amplia", dijo en un comunicado la presidenta del Museo Americano de Historia Natural, Ellen Futter.

Todavía no está claro cuándo quitarán la estatua o a dónde irá. El periódico The New York Times https://www.nytimes.com/2020/06/21/arts/design/roosevelt-statue-to-be-removed-from-museum-of-natural-history.html?smtyp=cur&smid=tw-nytimes fue el primero en informar sobre la decisión de retirar la estatua de los escalones de la entrada al museo.

En 2017, manifestantes pintaron con un líquido rojo la base de la estatua para representar sangre y publicaron una declaración pidiendo la eliminación de la estatua como emblema del "patriarcado, la supremacía blanca y el colonialismo de los colonos".

El alcalde dijo que la ciudad apoya la solicitud del museo y que "es la decisión correcta y el momento adecuado para eliminar esta estatua problemática".

Innumerables estatuas han sido removidas o dañadas en las últimas dos semanas en medio de protestas en todo el país. Los miembros del Concejo de la Ciudad de Nueva York escribieron una carta el jueves a De Blasio exigiendo que se retire una estatua de Thomas Jefferson que se encuentra en la alcaldía.

De Blasio no dio una respuesta directa a la carta del concejo el viernes, pero dijo que una nueva Comisión de Justicia Racial y Reconciliación se encargaría de examinar la estatua de Jefferson. La Ciudad y la Comisión identificarán áreas donde la discriminación continúa manifestándose; en vivienda, justicia penal, justicia ambiental, educación y disparidades basadas en el lugar.

El presidente Donald Trump tuiteó críticas a la decisión de quitar la estatua del museo.