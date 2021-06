El mundo mágico de Harry Potter llegará con una tienda gigantesca a la Gran Manzana

NUEVA YORK – Los fanáticos de la saga de Harry Potter en nuestra área tendrán un lugar mágico para revivir la experiencia del libro y la película.

Y es que a partir del jueves se abrirá la tienda más grande relacionada a esta historia en el icónico edificio de Flatiron en Manhattan.

La tienda de Harry Potter New York tendrá un diseño inspirado en la película con artesanía y accesorios hechos a mano para que los visitantes vivan el mundo mágico en persona. Y para aquellos que quieren probar la conocida cerveza de mantequilla Butter Beer la podrán beber dentro del establecimiento.

El lugar de tres pisos y más de 21,000 pies cuadrados albergará la colección más grande de productos de Harry Potter y Animales Fantásticos bajo un mismo techo.

Harry Potter New York cuenta con 15 áreas de temáticas diferentes. Al entrar a la tienda, los clientes pasarán por debajo de un enorme modelo de Fawkes the Phoenix. Fawkes fue creado especialmente para Harry Potter New York por un equipo de fabricantes de accesorios especializados durante varios meses, el impresionante modelo pesa más de 220 libras y es solo uno de los muchos accesorios hechos a mano minuciosamente detallados.

Para aquellos que siempre han soñado con dar vida a su personaje favorito de Harry Potter, la mesa de varitas interactiva les permite tomar una varita y ponerla a prueba.

Harry Potter New York incorporará tecnologías digitales en toda la tienda, incluida la integración con la aplicación Harry Potter Fan Club. Los usuarios encontrarán una serie de llaves encantadas en toda la tienda que desbloquean datos, cifras y videos exclusivos detrás de escena que dan vida a la tienda.

También estarán disponibles para los fanáticos dos experiencias de realidad virtual totalmente sensorial. Las experiencias de realidad virtual "Chaos At Hogwarts" y "Wizards Take Flight" están programadas para abrir en las tiendas este verano.

"El nivel de detalle artístico y la calidad del diseño inspirado en las películas significan que Harry Potter Nueva York traerá una experiencia de compra completamente nueva a la ciudad", dijo Sarah Roots, vicepresidente ejecutivo de Warner Bros.

Para más información de la tienda visitar este sitio web.