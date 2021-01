El IRS tiene hasta el viernes para enviar el cheque de estímulo de $ 600

El IRS y el Tesoro de los Estados Unidos no podrán seguir enviando los segundos cheques de estímulo después del viernes, esto debido a un decreto legal que forma parte del lenguaje del proyecto de ley de estímulo acordado en diciembre.

Si bien el Congreso no detalla en la ley por qué eligió el 15 de enero como plazo límite, es probable que sea para evitar que el proceso interfiera con la temporada de impuestos, que en general comienza a mediados o fines de enero y continúa hasta el 15 de abril.

“El problema es que este proyecto de ley se aprobó justo al comienzo de la temporada de impuestos de 2020", dijo a The Washington Post John Koskinen, el comisionado del IRS durante la presidencia de Barack Obama. “Todo esto ha ocurrido cuando se están realizando pruebas críticas de las operaciones del sistema de declaración de impuestos y, sin retrasar algunos controles, no pueden hacerlo todo. Pero no es útil para las personas que esperan dinero".

Los legisladores otorgaron al IRS y al Tesoro un total de 17 días para enviar más de 100 millones de cheques de estímulo. Eso es dos días menos que el tiempo que le tomó a la agencia tributaria comenzar a enviar la primera ronda.

Aunque el IRS y el Tesoro entregaron aproximadamente el 80% de los pagos a finales de la semana pasada mediante el depósito directo, cheques impresos y tarjetas de débito, eso todavía deja un 20% de beneficiarios a la espera de los pagos.

La velocidad con la que el IRS ha tenido que emitir pagos causó algunos problemas, como el depósito a cuentas inactivas, en especial para aquellos que solicitaron los servicios de empresas como TurboTax y H&R Block el año pasado.

Esas empresas a veces utilizan cuentas temporales para que los clientes reciban reembolsos de impuestos, que luego se cierran. Los registros del IRS aún pueden tener esas cuentas temporales vinculadas a los contribuyentes, lo que significa que si los pagos se envían a esas cuentas ahora cerradas, no se pueden procesar y se devolverán al Departamento del Tesoro.

En total, $ 5 mil millones en pagos se habían devuelto al Tesoro al 8 de enero de 2021, según el Comité para un Presupuesto Federal Responsable.

Si no recibes el segundo cheque de estímulo poco después del 15 de enero, entonces deberás reclamar los fondos al presentar la declaración de impuestos este año como Crédito de Reembolso de Recuperación. También podrás reclamar cualquier dinero faltante de la primera ronda.

Sin embargo, vincular el segundo cheque de estímulo a la declaración de impuestos de 2020 podría implicar demoras, ya que una gran variación en las circunstancias hará que algunos presenten impuestos a partir de enero y otros tan tarde como el 15 de abril, o incluso más tarde.

Se estima que hasta 20 millones de personas podrían verse afectadas por el requisito de presentar una declaración de impuestos antes de recibir un pago de estímulo.

El IRS comenzará a aceptar declaraciones de impuestos de 2020 el 27 de enero de 2021. Por lo general, los contribuyentes que presentan su declaración federal de forma electrónica y están inscritos para depósito directo reciben reembolsos una a tres semanas después, mientras que las personas que envían su declaración federal por correo postal deben esperar hasta dos meses antes de ver el dinero.

Dada la presión sobre el personal del IRS debido a la pandemia de coronavirus, estos plazos podrían extenderse aún más. Esto significa que podría ser en febrero o marzo antes de que algunas personas reciban el pago de estímulo.