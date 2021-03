¿El IRS ofrecerá la exención de impuestos sobre desempleo a quienes ya presentaron la declaración?

El Servicio de Impuestos Internos publicó la guía sobre cómo calcular de forma correcta la nueva exención de impuestos en una parte de los ingresos por desempleo, esto a la vez que el Congreso presiona a la agencia tributaria para extender la temporada de impuestos más allá del 15 de abril.

Millones de estadounidenses que recibieron beneficios por desempleo el año pasado se beneficiarán de una gran desgravación fiscal gracias al paquete de estímulo de 1,9 billones de dólares aprobado la semana pasada.

Además de extender los beneficios de desempleo federales de $ 300 hasta septiembre, el Plan de Rescate Estadounidense permite la exención de impuestos de hasta $ 10,200 en beneficios de desempleo pagados en 2020.

La guía, que el IRS publicó en su sitio web el viernes, explica que la disposición aplica solo a los contribuyentes cuyo Ingreso Bruto Ajustado (AGI) para 2020 es inferior a $ 150,000.

El alivio podría ahorrarle al reclamante promedio cientos de dólares cuando presente sus impuestos. Pero la aprobación de la ley a mediados de marzo complica la temporada fiscal actual para los contribuyentes que ya presentaron sus declaraciones de 2020. Y para aquellos que no lo han hecho, estas nuevas disposiciones pueden generar más confusión sobre cuándo es el mejor momento para presentar una declaración.

Generalmente, los beneficios por desempleo son ingresos sujetos a impuestos. Eso incluye los beneficios de desempleo estatales estándar, así como las expansiones de beneficios federales de 2020, como PUA, PEUC y otras medidas de alivio federales. Sin embargo, no todos los beneficiarios retienen impuestos por desconocimiento o porque simplemente no pueden permitírselo, lo que termina por generar adeudos con el IRS.

Las oficinas estatales de desempleo ofrecen una retención de impuestos federales estándar del 10%, pero no todos los estados ofrecen la retención de manera consistente en los diferentes programas de la Ley CARES.

La nueva ley es una buena noticia para cientos de miles de contribuyentes que esperan obtener un reembolso de impuestos por el monto total en lugar de adquirir una deuda.

Sin embargo, para aquellos que presentaron la declaración a principios de este año, el IRS dijo que los contribuyentes no deben presentar declaraciones de impuestos enmendadas, lo que puede ahorrarles trabajo adicional a los preparadores de impuestos durante lo que ya se perfila como otra temporada de impuestos compleja.

"El IRS insta encarecidamente a los contribuyentes a no presentar declaraciones enmendadas relacionadas con las nuevas disposiciones legislativas o tomar otras medidas innecesarias en este momento", señaló la agencia tributaria en un comunicado.

"El IRS proporcionará a los contribuyentes orientación adicional sobre las disposiciones que podrían afectar su declaración de impuestos de 2020, incluida la disposición retroactiva que hace que los primeros $ 10,200 de los beneficios de desempleo de 2020 no estén sujetos a impuestos. Para aquellos que aún no han presentado, el IRS proporcionará a los contribuyentes una hoja de trabajo impresa y trabajará con la industria del software para actualizar el sistema de impuestos actual para que los contribuyentes puedan determinar cómo declarar sus ingresos por desempleo en su declaración de impuestos de 2020. Para aquellos que recibieron beneficios de desempleo el año pasado y ya presentaron su declaración de impuestos de 2020, el IRS enfatiza que no deben presentar una declaración enmendada en este momento, hasta que el IRS emita una guía adicional".

El IRS y los funcionarios del Tesoro dijeron durante una conferencia de prensa el lunes que están trabajando en una guía adicional para los contribuyentes que ya han presentado declaraciones de impuestos bajo el supuesto de que todos los beneficios por desempleo estaban sujetos a impuestos antes de que se firmara la exclusión de $ 10,200 como parte del Plan de Rescate.

Los funcionarios dijeron que trabajan para publicar cuanto antes la orientación adicional para los contribuyentes que ya han presentado sus declaraciones.

Las reglas son un poco complicadas para los contribuyentes casados, pero ambos cónyuges podrán beneficiarse de la exclusión.

"Si está casado, cada cónyuge que recibe compensación por desempleo no tiene que pagar impuestos sobre la compensación por desempleo de hasta $ 10,200", dijo el IRS. “Las cantidades superiores a $ 10,200 por cada individuo siguen estando sujetas a impuestos. Si su ingreso bruto ajustado modificado es de $ 150,000 o más, no puede excluir ninguna compensación por desempleo".

LA EXCLUSIÓN DEBE INFORMARSE POR SEPARADO DE LA COMPENSACIÓN POR DESEMPLEO PARA AQUELLOS QUE NO HAN DECLARADO

La agencia recomendó que los contribuyentes y preparadores usen las instrucciones actualizadas y la hoja de trabajo de exclusión de compensación por desempleo para calcular su exclusión y la cantidad a ingresar en el Anexo 1, líneas 7 y 8. Las instrucciones para el Anexo 1 (Formulario 1040), línea 7, Compensación por desempleo , y la línea 8 de la hoja de trabajo, se han actualizado para reflejar los últimos cambios, y la página de orientación del IRS muestra las instrucciones revisadas.

Por otro lado, la guía del IRS publicada el viernes no aborda específicamente el robo de identidad, pues miles de contribuyentes en todo el país han recibido el Formulario 1099-G sin haber perdido el empleo o haber reclamado la compensación.

El mismo día que el IRS publicó una guía sobre la exclusión de $ 10,2000, un grupo de demócratas en el Senado y la Cámara le pidió al IRS y al Departamento del Tesoro la implementación de una alternativa para evitar la necesidad de presentar una declaración enmendada para aquellos que ya presentaron los impuestos.

El senador Dick Durbin, demócrata por Illinois, y la representante Cindy Axne, demócrata por Iowa, encabezaron a un grupo de colegas para instar a la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, y al comisionado del IRS, Charles Rettig, a hacer todo lo posible para garantizar que las personas que recibieron compensación por desempleo en 2020 pueden utilizar la exclusión fiscal. En una carta a Yellen y Rettig, señalaron que la exclusión podría reducir las facturas de impuestos de los trabajadores desempleados en más de $ 1,000.

“Lo alentamos a que determine si sería factible que el IRS ajuste automáticamente los ingresos gravables y entregue reembolsos sin requerir una declaración de impuestos enmendada de los contribuyentes que ya han presentado la declaración”, escribieron.

“Si esto no es posible, lo instamos a que brinde información clara y accesible para garantizar que los contribuyentes que ya hayan presentado la declaración para 2020 puedan presentar una declaración enmendada de la manera más rápida y sencilla posible. El Tesoro y el IRS deben llevar a cabo una sólida campaña de concientización pública para garantizar que las personas que recibieron beneficios por desempleo en 2020 estén al tanto de esta exclusión fiscal y comprendan las acciones que deben tomarse para recibirla. Esto puede ser especialmente importante para aquellos que podrían cumplir los criterios para el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo o Crédito Tributario por Hijos”.

Señalaron que el Departamento de Trabajo estima que más de 20 millones de estadounidenses todavía reciben algún tipo de beneficios por desempleo.