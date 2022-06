El icónico espectáculo de fuegos artificiales de Macy’s regresa el 4 de julio

NUEVA YORK - El icónico espectáculo de fuegos artificiales del Día de la Independencia de Macy's regresa a la Ciudad de Nueva York con toda su fuerza este verano para celebrar la versión número 46 de este evento anual, anunciaron los organizadores.

La fiesta más grande de la nación está programada para empezar alrededor de las 9:25 p. m. del lunes 4 de julio con más de 48,000 cohetes y efectos que saldrán desde las cinco barcazas ubicadas entre las calles 23 y 42 en el East River de Manhattan. La magia la podrán ver por dos horas en nuestra cadena hermana NBC.

“Los fuegos artificiales de Macy’s una vez más despertarán alegría y cautivarán a millones mientras la nación se une en celebración”, dijo Will Coss, productor ejecutivo de los fuegos artificiales del 4 de julio en Macy’s. “En vivo desde la Ciudad de Nueva York, cinco barcazas posicionadas en el East River lanzarán un caleidoscopio de colores, formas y sonidos. Se celebrará el legado musical diverso de Estados Unidos, presentando una selección de géneros que han inspirado a la cultura del mundo".

El espectáculo de 25 minutos es sincronizado con una partitura musical entusiasta y contará con una gran cantidad de fuegos artificiales y efectos en 30 colores y formas. Entre esos se encuentran sombreros de copa, champiñones y pequeñas conchas de serpientes, así como anillos tricolores entrelazados y rostros sonrientes parpadeantes. El diseño de este año se lanzará en promedio más de 1,900 cohetes y efectos por minuto. Las personas verán luces que alcanzarán alturas dramáticas de 1,000 pies hasta la orilla del agua.

El legado musical de Estados Unidos

El espectáculo de luces en el cielo se desarrolla cada año coreografiado con una partitura musical que completa la impresionante experiencia. La partitura de este año mostrará la diversidad dinámica del legado musical de Estados Unidos.

Ray Chew, famoso director musical de Dancing with the Stars de ABC y de la transmisión anual del Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s de NBC, seleccionó la partitura que presenta una selección de los géneros musicales que han inspirado y cautivado al mundo. Desde Jazz y Hip Hop hasta R&B y rock. Además de los estandartes patrios, las canciones que subrayan la pirotecnia en el cielo serán para levantar los ánimos. Las canciones más destacadas incluyen clásicos como "The Star-Spangled Banner" interpretada por el coro de The United States Army Soldiers', la canción "Born in the USA", "Lift Every Voice and Sing" con Kenny Lattimore y la comunidad de la Iglesia Bautista y “Reach Out and Touch (Somebody’s Hand)” interpretada por The Young People’s Chorus of New York City, entre otros favoritos de los fans. También "America the Beautiful".

Las mejores vistas

El 4 de julio, los fuegos artificiales de Macy's se pueden ver desde la comodidad del hogar y en cualquier área con una vista despejada del cielo sobre el East River en Midtown. Las ubicaciones de visualización pública serán configuradas y administradas por la Policía de la Ciudad de Nueva York. Los lugares oficiales de visualización pública se anunciarán en una fecha posterior para partes de Brooklyn, y los paseos marítimos de Queens y Manhattan.

La magia la podrán ver por dos horas, 8:00 p. m. a 10:00 p. m., en nuestra cadena hermana NBC.

Puedes visitar macys.com/fireworks para obtener más información de visualización actualizada que incluye detalles de entrada y visualización marina.

Macy's comenzó su espectáculo de fuegos artificiales el 4 de julio en Nueva York en 1976.

Para más información del evento visita este sitio web.