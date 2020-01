El gran Derek Jeter entra al Salón de la Fama del Béisbol

Como se vaticinó en la Gran Manzana, el astro Derek Jeter fue elegido para la clase 2020 del Salón de la Fama del Béisbol. Es así que se une a la exestrella de los Yankees, Mariano Rivera.

Jeter tenía 8 años cuando entró en pijama en la habitación de sus padres y les dijo que quería jugar para los Yankees, escribió el pelotero en libro autobiográfico "The Life You Imagine", publicado en el año 2000. Muchos afirmaron que no lo lograría, que era un soñador, pero sus padres creyeron en él y lo animaron a no desistir.

Ahora, Jeter, quien jugó con los Yankees de Nueva York durante 20 años y ganó cinco títulos de la Serie Mundial, ha sido elegido para el Salón de la Fama del Béisbol.

Jeter, quien creció en el pequeño pueblo de Pequannock Township, Nueva Jersey, ganó el premio Novato del Año de la Liga Americana en 1996, cuando los Yankees ganaron su primer título desde 1978.

Es el jugador número 32 en la historia del béisbol en cruzar la marca de los 3.000 hits. Sus 3.465 hits están en la sexta posición en la historia del béisbol y la mayor cantidad registrada por un campocorto. Más de 20 años en las grandes ligas, el último capitán de los Yankees bateó .310 / .377 / .440 con 260 jonrones de por vida y 1.311 carreras impulsadas.

El cinco veces campeón de la Serie Mundial bateó .308 / .374 / .465 en 158 juegos de playoffs, además de hacer 20 jonrones y 61 carreras.

Los resultados de la votación de los miembros de la Asociación de Escritores de Béisbol de América se anunció el martes en la Red MLB. La clase de 2020 se instalará en Cooperstown el 26 de julio.