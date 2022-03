FBI ofrece recompensa de $50,000 por los asesinatos de dos vecinos de Brooklyn

Se ofrece una recompensa de hasta $ 50,000 por información sobre los asesinatos de una mujer de Brooklyn y su vecino, quienes fueron encontrados muertos en sus apartamentos en 2018 en lo que los investigadores creen que es un caso relacionado que aún no han podido resolver.

La oficina del FBI en Nueva York y el Grupo de Trabajo de Calles Seguras del Área Metropolitana de la Policía de la Ciudad de Nueva York anunciaron conjuntamente la recompensa el martes mientras buscan ayuda del público una vez más para resolver los desconcertantes asesinatos de Ana Delvalle y Basil Gray en Moore Street a mediados de mayo de 2018.

Familiares encontraron a Delvalle muerta el 11 de mayo de ese año. Tenía 62 años. Gray, que vivía en el apartamento de al lado, fue encontrado dos días después por su familia. Tenía 54 años.

Ambos habían sido baleados y asesinados. Las pruebas balísticas indicaron que se utilizó la misma arma.

Los detectives en ese momento dijeron que no se habían recibido llamadas al 9-1-1 en el momento en que se creía que los dos habían sido asesinados o hasta que fueron encontrados por sus familiares.

Una página de Facebook de "Justicia para Ana Del Valle" creada después de su muerte no ha visto ninguna publicación nueva desde 2020. Una de las más recientes apareció en lo que habría sido el cumpleaños de la mujer asesinada.

"Hoy, habríamos estado pensando en qué hacer con ELLA para su cumpleaños. En cambio, me estoy rompiendo la cabeza sobre cómo expresar cuán inmensamente se la extraña y cómo este mundo está peor por su pérdida", la persona que publicó escribió el mensaje. "Su asesinato sin sentido por parte de cobardes de los bajos fondos que, con suerte, tendrán su día pronto. Hoy no celebramos, solo sacudo la cabeza con incredulidad. Esfuérzate por no caer en la desesperación y la impotencia por el hecho de que en el mundo de hoy, permitimos actos horribles como este…".

“Los investigadores han estado trabajando en pistas e información en los años desde que se encontró a la Sra. Delvalle y al Sr. Gray, pero no han desarrollado suficiente evidencia para acusar a un asesino o asesinos”, dijo un comunicado. "El FBI y la Policía de la Ciudad de Nueva York están pidiendo ayuda al público".

Cualquier persona que tenga información sobre los asesinatos, o el tirador o tiradores sospechosos, debe llamar al FBI de Nueva York al 212-384-1000.