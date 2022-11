El Fantasma de la Ópera de Broadway extiende su fecha de cierre hasta abril después de 35 años de historia

NUEVA YORK -- La producción de "El Fantasma de la Ópera", considerada la de mayor duración en la historia de Broadway, extendió la fecha de su último espectáculo después de 35 años para el domingo 16 de abril de 2023.

La fecha inicial de cierre se había anunciado en septiembre para el 18 de febrero en el Majestic Theatre, pero luego de agotarse las antradas de la obra de Andrew Lloyd Webber, el productor Cameron Mackintosh confirmó que su producción icónica y récord de Broadway, junto con The Really Useful Group, extenderá su carrera histórica por un período adicional y últimas ocho semanas.

Con su última presentación el domingo 16 de abril de 2023 sería la colosal 13,981. Esta es la única extensión posible para el campeón de Broadway, ya que el teatro estará cerrado por renovaciones importantes después de las más de tres décadas del espectáculo. Celebrará por primera vez su aniversario 35 el 26 de enero de 2023

Una parte tan importante del paisaje de la ciudad como el Empire State Building y la Estatua de la Libertad, el fenómeno de los éxitos de taquilla ha sido durante mucho tiempo un hito en la Ciudad de Nueva York. Ampliamente considerado como una de las producciones más bellas y espectaculares de la historia, el musical fijó el listón con sus espléndidos escenarios y vestuario, un gran elenco y la orquesta más grande de Broadway, una combinación perfecta para su suntuosa partitura y su clásica historia de amor.

“La respuesta a la noticia de que El Fantasma de la Ópera finalmente terminará su carrera original sin precedentes en Broadway después de 35 años ha sido tan fenomenal como el espectáculo mismo. Todos estamos encantados de que no solo los maravillosos fanáticos del programa hayan estado comprando las entradas restantes, sino también de que una audiencia nueva y más joven esté igualmente ansiosa por ver esta producción legendaria antes de que desaparezca. Tal es la demanda de boletos que estamos encantados de anunciar que la Organización Shubert ha podido organizar una extensión final de ocho semanas en el Teatro Majestic", dijo el productor Cameron Mackintosh.

La venta de todas las funciones empezarán el 30 de noviembre a las 10:00 a. m., excepto para un gran evento benéfico que tendrá lugar la noche del viernes 14 de abril y la actuación final el domingo 16 de abril.

Durante su carrera en Nueva York, la obra rompió todos los récords posibles de ventas anticipadas, capitalización, bruto total, asistencia total y longevidad. Se convirtió en el espectáculo de mayor duración en la historia de Broadway el 9 de enero de 2006, cuando superó los casi 18 años de Cats, otro musical de Andrew Llyod Webber, también producido por Cameron Mackintosh, y desde entonces casi ha duplicado esa cifra.

Los líderes de la Organización Shubert se enamoraron por primera vez de la historia cuando vieron una presentación temprana del primer acto en junio de 1985, en el Festival anual de Sydmonton de Andrew Lloyd Webber. Su entusiasmo solo se intensificó cuando hizo su debut triunfal en Londres en 1986.

Inmediatamente determinaron que la futura producción de Broadway debía presentarse en The Majestic, hogar de las producciones originales de South Pacific, Carousel y El hombre de la música.

Desde su apertura el 26 de enero de 1988, la producción de Nueva York ha realizado casi 14,000 funciones sin precedentes para 19.5 millones de personas en The Majestic Theatre y ha recaudado la asombrosa cifra de 1.300 millones de dólares. Luego del cierre de toda la industria debido a la pandemia de COVID, la producción de Broadway reabrió el 22 de octubre de 2021 con una fiesta al aire libre que fue noticia en todo el mundo. De hecho, el musical ha sido el mayor generador individual de ingresos y empleos en Broadway y en la historia teatral de los Estados Unidos. Solo en la producción de Nueva York, se ha empleado a unas 6,500 personas.

Las otras producciones internacionales continuarán. La emblemática producción londinense, que celebrará su aniversario número 36 el 9 de octubre, sigue en cartelera sin planes de cerrarla. La producción australiana que se estrenó en la Ópera de Sydney trasladará la producción con entradas agotadas al Arts Centre Melbourne este mes, mientras que la primera versión en mandarín está programada para debutar en China el próximo año.

El Fantasma de la Ópera se ha presentado ante más de 145 millones de personas en 41 países y 183 ciudades en 17 idiomas. El musical ha celebrado más de 30 años a ambos lados del Atlántico y ha recibido más de 70 importantes premios de teatro, incluidos siete premios Tony y cuatro premios Olivier.