El Crédito por Hijos comienza a pagarse el jueves; esto es lo que necesitas saber

Durante los últimos meses, TELEMUNDO 47 ha profundizado en los diferentes ángulos del Crédito Tributario por Hijos, desde cómo la edad de tus hijos afectaría tus impuestos en 2022 y las posibles deudas por sobrepago hasta cómo navegar las nuevas herramientas del IRS para manejar tus pagos y actualizar tu información.

Ha llegado la fecha esperada por millones de familias, que ansían un ingreso adicional libre de impuestos como un salvavidas de la debacle económica causada por la pandemia de COVID-19.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

En este artículo se resumen los puntos más importantes del Crédito Tributario por Hijos que hemos explorado con anterioridad, para que así tengas la información que necesitas para administrar el pago por adelantado y tomar las decisiones financieras adecuadas para tu familia.

Para la mayoría de las familias con hijos menores de 24 años hay más dinero por llegar tras una tercera ronda de cheques de estímulo. Los cambios en el Crédito Tributario por Hijos para este año significan que las familias podrán recibir hasta $3,600 por hijo.

Pero es posible que quieras anular tu suscripción de los pagos mensuales y obtener el total al declarar tu impuestos en 2022 en lugar de recibir seis pagos más pequeños a partir del jueves 15 de julio. Además, aquí te explicamos quiénes podrían deberle dinero al IRS el próximo año por sobrepago.

RECUERDA QUE HAY DOS PORTALES DEL IRS con funciones diferentes cada uno, por lo que es posible que debas crear una cuenta con la agencia o suscribirte al sistema ID.me para administrar tus pagos. Abre aquí para conocer el proceso para obtener el ID.me.

La primera herramienta del IRS Child Tax Credit Non-filer Sign-up Tool se creó en específico para los padres que por lo usual no declaran impuestos, ya sea porque sus ingresos son demasiado bajos, porque están jubilados pero aún tienen dependientes calificados, o por cualquier otra razón. Además, también ayuda a las familias a determinar si cumplen los criterios para obtener los pagos.

La segunda herramienta Child Tax Credit Update Portal se diseñó para ofrecer a los padres la opción de anular los pagos por adelantado para así recibir el total en su próxima declaración de impuestos en 2022.

Es aconsejable usar la segunda herramienta si un contribuyente por lo usual no recibe reembolsos de impuestos del IRS o si las finanzas de la familia en 2021 han cambiado. Por ejemplo, si un padre regresó al trabajo este año o si obtuvo un aumento salarial. Si es el caso, al no participar de los pagos en adelanto, la familia evitará un posible sobrepago y deudas con la agencia tributaria.

Las familias obtendrán un cheque según la edad de tus hijos. Es probable que los bebés nacidos en 2021 califiquen para la ayuda, pero los padres deberán dar un paso adicional para reclamarlos. Las herramientas del IRS te permitirán actualizar la información financiera más reciente de tu familia y el número de nuevos dependientes.

Si te sientes abrumado por los datos y cifras del Crédito Tributario por Hijos, estas preguntas frecuentes deberían ayudarte.

¿CÓMO SE PAGARÁ EL CRÉDITO TRIBUTARIO POR HIJOS?

Lo primero que debes comprender es que no recibirás todos los pagos del crédito a la vez en 2021. A menos que canceles la inscripción de los pagos mensuales anticipados, recibirás seis cheques en 2021 y uno en 2022. Lo segundo que debe saber es que la mitad del pago total del crédito vendrá este año a través de esos pagos mensuales, y la otra mitad será una suma global como parte de tu reembolso de impuestos en 2022.

Entonces, en otras palabras, tu pago más grande llegará el próximo año. Hasta entonces, recibirás seis pagos más pequeños este año para comenzar a usarlos de inmediato. La idea es traer dinero antes a las familias más necesitadas, razón por la cual los cheques comenzarán a llegar como anticipos a partir del jueves.

CALENDARIO DE PAGOS

FECHA DE PAGO PAGO MÁXIMO MENSUAL POR NIÑOS DE 5 AÑOS O MENOS PAGO MÁXIMO MENSUAL POR NIÑOS DE 6 A 17 AÑOS 15 de julio $300 $250 13 de agosto $300 $250 15 de septiembre $300 $250 15 de octubre $300 $250 15 de noviembre $300 $250 15 de diciembre $300 $250 Abril de 2022, segunda mitad del pago

$1,800 $1500

¿PUEDO OPTAR POR NO RECIBIR LOS PAGOS MENSUALES DEL CRÉDITO TRIBUTARIO POR HIJOS? ¿CÓMO LO HAGO?

No estás obligado a recibir los pagos anticipados mensuales del crédito este año. En su lugar, puedes optar por obtener un pago en 2022, y el portal de actualización del crédito tributario por hijos del IRS te permitirá hacerlo. Es posible que desees cancelar la inscripción si prefieres tener un pago grande por un gasto proyectado en 2022, o si te preocupa que el IRS pueda pagarte en exceso este año y no deseas cargar con una deuda pendiente más adelante.

Para detener los cheques por adelantado, el IRS enfatiza que debes cancelar la inscripción tres días antes del primer jueves del mes siguiente. Consulta el cuadro a continuación para conocer los plazos. Una vez que canceles tu inscripción en los pagos por adelantado de este año, no podrás volver a inscribirse hasta septiembre, según el IRS. También ten en cuenta que para las parejas casadas que presentan una declaración conjunta, cada padre debe cancelar la inscripción por separado.

FECHAS PARA CANCELAR LOS PAGOS POR ADELANTADO

MES DE PAGO FECHA LÍMITE PARA ANULAR EL PAGO 15 de julio 28 de junio 13 de agosto 2 de agosto 15 de septiembre 30 de agosto 15 de octubre 4 de octubre 15 de noviembre 1 de noviembre 15 de diciembre 29 de noviembre

El último Portal de Actualización de Crédito Tributario por Hijos actualmente permite a las familias determinar si cumplen los criterios, administrar sus pagos y cancelar la inscripción de los pagos mensuales anticipados. Ahora también les permite a los padres actualizar su información de depósito directo. En los próximos meses, permitirá a las familias actualizar otra información si sus circunstancias han cambiado, como dirección postal, estado civil, ingresos o dependientes. Por ejemplo, si un nuevo hijo ha llegado o llegará en 2021 y no está reflejado en una declaración de impuestos de 2020.

¿CÓMO SÉ SI GANO DEMASIADO O MUY POCO PARA RECIBIR LOS PAGOS?

Los límites de ingresos determinan cuánto recibirás y si calificas, aunque no hay límite en la cantidad de niños por los que puedes recibir el crédito.

Los contribuyentes solteros que ganan menos de $ 75,000 por año, los jefes de familia que ganan menos de $ 112,500 por año y las parejas casadas que ganan menos de $ 150,000 por año obtendrán la ayuda.

La cantidad que recibirás se eliminará de forma gradual para los ingresos más altos. Los pagos se eliminarán en $ 50 por cada $ 1,000 de ingresos por encima de esos montos límite. En otras palabras, tu familia aún podría recibir algunos pagos si sus ingresos están por encima del umbral límite.

¿CÓMO SABRÉ CUÁNTO DINERO OBTENDRÉ POR NIÑO?

La forma en que se dividirán los pagos del crédito entre 2021 y 2022 puede resultar confusa. Por cada hijo calificado de 5 años o menos, el IRS emitirá hasta $ 1,800 (la mitad del total) en seis pagos mensuales de $ 300 este año. Por cada niño entre las edades de 6 y 17, la agencia pagará hasta $ 1,500 en seis pagos mensuales de $ 250 este año.

El IRS basa los pagos en la edad de tu hijo al 31 de diciembre de 2021, por lo que un niño de 5 años que cumpla 6 en 2021 calificará para un máximo de $ 250 por mes. Para ambos grupos de edad, el resto del pago vendrá con tu reembolso de impuestos de 2021 cuando reclames el resto del crédito en 2022.

Si tienes un dependiente que tiene 18 años, puede calificar para un crédito de $ 500. Los dependientes entre las edades de 19 y 24 años también pueden calificar, pero deben estar inscritos en la universidad a tiempo completo. Aquí encontrará más información sobre los detalles financieros de los dependientes calificados.

¿MI RECIÉN NACIDO CALIFICA PARA UN PAGO?

Si tienes un bebé en 2021, entonces podrás reclamar el pago del crédito de $ 3,600. Los niños adoptados también pueden calificar si son ciudadanos estadounidenses. Podrás actualizar el IRS sobre un nuevo dependiente una vez que esa actualización esté disponible.

¿QUÉ SUCEDE SI NO RECIBO UN PAGO EL DÍA EN QUE ESTÁ PROGRAMADO PARA SU LLEGADA?

Si tienes un depósito directo configurado con el IRS, es posible que veas un pago pendiente antes de la fecha de cierre real. Eso significa que es posible que no puedas acceder al dinero de inmediato, pero que está en proceso.

Tu pago podría demorar más en llegar si recibes el cheque por correo o en forma de tarjeta EIP. Si ha pasado suficiente tiempo y te preocupa que pueda haber un problema, puedes utilizar el portal web del IRS para corregir tu información. También debes asegurarte de informar al IRS si te mudaste.

¿QUÉ PASA SI EL IRS ME ENVÍA MÁS DINERO DEL QUE CALIFICO?

Dado que el IRS usa tu declaración de impuestos de 2019 o 2020, es posible que tu familia no califique para el pago del crédito cuando presentes tu declaración de impuestos de 2021 en 2022. En este caso, es posible que debas reembolsar al IRS parte o la totalidad del crédito. Las reglas de crédito no son tan flexibles como las reglas de los cheques de estímulo con respecto al pago en exceso. Un ejemplo de cuándo sucedería esto es si a ti y al otro padre de tu hijo (que no es tu cónyuge) se les pagó el crédito para el mismo dependiente.

Para evitar este inconveniente fiscal, debes estar seguro de que toda tu información esté actualizada antes de que comiencen a llegar los pagos. El nuevo portal de actualización te permitirá realizar ajustes en los próximos meses para verificar tus nuevos ingresos y estado civil.

¿QUÉ SUCEDE SI NORMALMENTE NO ESTOY OBLIGADO A PRESENTAR IMPUESTOS? ¿MI FAMILIA SEGUIRÁ RECIBIENDO UN PAGO?

Los pagos serán automáticos para aquellos que presentaron sus declaraciones de impuestos de 2020 antes de la fecha límite del 17 de mayo (o aquellos que reclamaron a todos sus dependientes en una declaración de impuestos de 2019).

Los padres que no declararon impuestos deben usar la nueva herramienta del IRS, llamada "Herramienta de registro de no contribuyentes", para obtener el dinero, incluso si normalmente no es necesario que presentes la declaración. Esto le permitirá al IRS conocer tu nivel de ingresos y cuántos dependientes hay en tu hogar que pueden obtener los beneficios.

También puedes presentar una declaración de impuestos para obtener el pago mensual completo del crédito tributario por hijos que se te debe.

TENGO LA CUSTODIA COMPARTIDA DE UN NIÑO, ¿CÓMO FUNCIONARÁN LOS PAGOS?

Para las dos primeras rondas del cheques de estímulo, algunos padres que compartían la custodia de un hijo sin estar casados ​​tenían derecho a cada cheque por el mismo hijo. Eso fue solo si alternaban años para reclamar al dependiente, en otras palabras, si uno de los padres reclamaba al niño en sus impuestos en años impares y el otro reclamaba al niño en sus impuestos en años pares.

Esto ya no se permitió para el tercer cheque, y tampoco para el crédito tributario por hijos.

Solo el padre que reclame al niño en una declaración actual obtendrá el pago.

EN LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS PUEDES ENCONTRAR MÁS DETALLES SOBRE EL CRÉDITO TRIBUTARIO POR HIJOS: