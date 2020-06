El consumo de bebidas alcohólicas en público ahora es permitido en algunas partes de la costa de NJ

NUEVA JERSEY - Residentes de Filadelfia, e incluso de Connecticut, visitaron el viernes la ciudad de Atlantic City en Nueva Jersey por ser el primer día en que se permitía beber bebidas alcohólicas de manera legal en algunos lugares públicos.

Atlantic City se unió a otras ciudades de la costa del Estado Jardín, como Cape May, Wildwood y North Wildwood, para aflojar las restricciones de las leyes que no permiten tener contenedores de bebidas alcohólicas abiertos en público.

Fue así, como el alcalde de Atlantic City, Marty Small Sr, firmó una orden ejecutiva el lunes para establecer zonas donde se permite tener las bebidas abiertas en el paseo marítimo, entre ellas un área cercana llamada "Orange Loop" y partes de la cuenca de Gardner, también conocida como el área de "back bay".

"Nosotros podemos hacer eso en otras ciudades del país como en Las Vegas y Nueva Orleans", dijo Tynesha Alston, una residente de Olney, a NBC 10, mientras estaba en Atlantic City el viernes. "Este es un lugar de emoción, de entretenimiento. Es algo bueno. Solo hay que beber con responsabilidad".

Small promocionó el plan que favorece a los bares y restaurantes que han estado luchando debido a la pandemia de coronavirus. Otros funcionarios han señalado que, en tiempos normales, el alcohol es una fuente importante de ganancias para esas empresas.

La mayoría de las ciudades costeras tienen algunas reglas de recipientes abiertos en común: que no tengan recipientes de vidrio, que las bebidas estén claramente etiquetadas para mostrar de dónde provienen, y la medida solo es legal en algunas zonas. El plan también se lleva a cabo para apoyar a las empresas locales: nadie puede traer alcohol de afuera.

Sin embargo, las ciudades tienen posiciones diferentes en cuanto a si se puede beber en la playa: en Cape May, sí, pero no en Atlantic City. Las reglas de Wildwood permiten beber en copas para llevar.

Algunos líderes dicen que una vez, el mes pasado, el gobernador Phil Murphy firmó un proyecto de ley que legalizaba las bebidas para llevar, pero, los clientes no esperaban hasta llegar a casa para beberlas, incluso antes de que las zonas de contenedores abiertos se legalizaran.

"Cuando los clientes recogen sus tazas para llevar, muchos no esperan hasta llegar a casa para consumirlos", escribió en mayo el alcalde de North Wildwood, Patrick Rosenello, en Facebook. La ciudad decidió permitir el consumo frente a los negocios "en un esfuerzo por evitar lo que sería una pesadilla de aplicación".

Con los contenedores abiertos permitidos en Las Vegas y Nueva Orleans, las ciudades de fiesta (y casino) que Alston mencionó, hay ejemplos a seguir en nuestra región.

¿Cómo funciona en otros lugares?

El comediante Hannibal Buress bromeó diciendo que, en Nueva Orleans, si no le gustaba un bar, podía ir a tomar su bebida e irse a otro lugar.

Y el consumo en público, solo en envases de plástico, ha sido legal en Las Vegas Strip durante años, dijo Michael Green, profesor de historia en la Universidad de Nevada, Las Vegas. Hay una importante presencia policial allí y los oficiales no tienen miedo de acercarse a las personas que ignoran las reglas. Aunque,es posible que no se aplique de manera consistente. Green lo comparó con las persnas que conducen por encima del límite de velocidad.

"Si no sucede mucho más, realmente lo están observando, pero si hay otras cosas que les conciernen en este momento, es posible que pueda salirse con la suya ...Si decide manejar en una velocidad de 50 en una zona de 30, será mejor que esperes no ver un coche de policía ".

La policía también podría tener que lidiar con personas que infringen esas reglas a medida que regresan las comidas al aire libre, dijo Green.

"En algún momento, alguien va a decir: 'Espera, estoy sentado afuera con un vaso, ¿por qué no puedo seguir?' Y [cuando bebemos] tendemos a ser un poco más tontos con nuestro pensamiento ", agregó.

Podría dar lugar a preguntas como: "Si puedo hacerlo en este lugar, ¿por qué no puedo hacerlo en ese lugar?"

Seguridad Pública

Las opiniones sobre si esto alivia la carga de la policía o crea nuevos problemas son variadas.

"Creo que esto le da la oportunidad a un oficial de policía de concentrarse en los problemas", dijo el concejal de Cape May, Shaine P. Meier, en una audiencia de Zoom el miércoles. "Por ejemplo, el Sr. y la Sra. Smith, que podrían estar en sus 60 años disfrutando de una bebida en el paseo marítimo o de una cerveza en la playa".

La concejal Stacy Sheehan no estaba a favor.

"Creo que esto creará un peligro", dijo. "En este momento, cuando están bebiendo en el bar, están siendo controlados por los porteros, todo está siendo controlado por el establecimiento. Ahora van a estar en público, y será la policía la que irá. Tener que establecer el orden cuando las personas se emborrachan, son desagradables y tal vez no están implementando el distanciamiento físico como deberían".

Steve Benvenisti, un abogado que representa a las víctimas de accidentes por conducir ebrios y es voluntario de Mothers Against Drunk Driving, dijo que el grupo apoya la aplicación de la ley que puede prevenir la conducción en estado de ebriedad.

"Estamos en contra de cualquier tipo de venta de contenedores abiertos que conduzca a que un conductor literalmente beba y conduzca simultáneamente", dijo Benvenisti. "El resultado final es donde se compra alcohol, no se debe abrir ni consumir hasta que el comprador llegue a un lugar seguro", y donde tengan la garantía de llegar a casa de manera segura, como a través de Uber, un taxi o un conductor designado.

Benvenisti conoce los peligros de conducir bajo la influencia de primera mano. Como estudiante en Nueva Jersey, un conductor ebrio lo golpeó, enviándolo 70 pies en el aire y llevándolo a la puerta de la muerte.

Para vender alcohol en las zonas de contenedores abiertos, todas las ciudades han exigido a los bares y restaurantes participantes que indemnicen a los municipios de la responsabilidad. Las pólizas de seguro de bares y restaurantes también deben modificarse para cubrir a la ciudad de daños y reclamos de responsabilidad.

Varias ciudades han dicho que se reservan el derecho de revertir las decisiones en cualquier momento si las cosas no son seguras. Y la orden ejecutiva de Atlantic City, que permite beber en el paseo marítimo, expirará en noviembre o cuando Murphy permita que los bares y restaurantes vuelvan a abrir.

Mientras tanto, la situación de algunas empresas locales condujo a cambios sin precedentes.

"En circunstancias normales, estaría de acuerdo en que el consumo abierto no es parte del carácter de Cape May", dijo la vicealcaldesa Patricia Gray Hendricks en la audiencia del miércoles. "Pero estas circunstancias no son normales".