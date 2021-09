El concierto gratuito ¡Viva Broadway! regresa a Times Square para celebrar las estrellas hispanas

NUEVA YORK – La vida artística en la Ciudad de Nueva York poco a poco empieza a renacer luego de meses de cierre debido a una pandemia que silencio los teatros y eventos que atraían a los amantes del arte.

Los telenos de los musicales principales de Broadway se levantaron el martes por primera vez en más de un año para darle la bienvenida a todos los amantes del teatro, un momento que se espera traiga una recuperación para la economía de la ciudad y de esta industria fuertemente golpeada por el COVID.

Pero uno de esos eventos especiales relacionados con Broadway también regresa esta semana. Se trata del tradicional concierto de ¡Viva Broadway! When We See Ourselves, que se llevará a cabo en Duffy Square. Una celebración musical especial porque da comienzo al Mes Nacional de la Herencia Hispana de este año y da la bienvenida al regreso de Broadway.

El concierto gratuito, que está programado para el sábado 18 de septiembre de 5:00 p. m. a 6:30 p. m., busca destacar la historia de los artistas latinos e hispanos en Broadway y celebrar algunos de los nombres más familiares de la representación de nuestra comunidad en esta industria única: Daphne Rubin-Vega, Robin de Jesús, Bianca Marroquín, Ana Villafañe, y más.

El equipo creativo incluye a Luis Salgado (director y coreógrafo), Gabriela García (directora asociada y coreógrafa), Eric Ulloa (guionista), Jaime Lozano (director musical) y Sergio Trujillo (consultor creativo).

Viva Broadway es una asociación de desarrollo de audiencia de The Broadway League con la comunidad hispana que ayuda a unir el mundo de Broadway con las audiencias latinas de todo el país. Esta iniciativa a largo plazo tiene como objetivo celebrar el talento latino y aumentar la conciencia y el compromiso con Broadway.

El concierto hace parte del festival ¡Telón Arriba! o Curtain Up!, un festival que se toma Times Square con veintidós eventos para celebrar el regreso de Broadway y sus estrellas. Todos los eventos serán en Times Square, gratis para el público y en vivo del 17 al 19 de septiembre.

Durante el fin de semana de celebración, los fanáticos de Broadway tendrán la oportunidad única de unirse a una amplia variedad de experiencias interactivas y conciertos íntimos distribuidos durante todo el festival, que incluyen Broadway Sing a-Long’s, The Sing for Hope Piano; así como grabaciones especiales de la red de podcast de Broadway.

“Estoy agradecida con los artistas de Broadway y los trabajadores detrás de escena que se han unido para ofrecer un fin de semana lleno de teatro, música y diversión”, dijo Charlotte St. Martin, presidenta de The Broadway League. “Los amantes de Broadway son realmente afortunados y esperamos verlos a todos en Times Square del 17 al 19 de septiembre”, agregó.

La lista completa de eventos y los horarios puede consultarse en la plataforma Playbill.com/CurtainUp.