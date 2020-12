El cierre del servicio de comidas en el interior en los restaurantes de NYC inicia el lunes

Lo que debes saber El servicio de comidas en el interior se suspenderá indefinidamente en la Ciudad de Nueva York a partir del lunes, dijo el viernes el gobernador Andrew Cuomo. El anuncio llegó el mismo día que la ciudad superó los umbrales en los tres indicadores del alcalde por primera vez.

En Nueva York, las hospitalizaciones estatales han superado las 5,000 por primera vez en casi nueve meses. El gobernador Cuomo presentó nuevas reglas para las áreas de zonas de riesgo de color rojo, naranja y amarillo, vinculadas a esas cifras.

Las hospitalizaciones también se encuentran en niveles altos en Nueva Jersey. Las proyecciones estatales muestran que podrían superar los picos de abril a principios del próximo año si el cumplimiento público con las mascarillas y el distanciamiento no mejora.

Los servicios de comida en el interior de restaurantes y bares en la Ciudad de Nueva York se suspenden a partir del lunes, anunció el gobernador de Nueva York el viernes. La medida inicia el mismo día en que se espera un tiempo invernal en el área triestatal que podría dificultar el servicio en el exterior o de domicilios.

El gobernador Andrew Cuomo dio la triste noticia a los restauradores y al personal luego de los aumentos sostenidos en las tasas de hospitalización y de positividad de COVID-19 en la Ciudad de Nueva York. Otras regiones enfrentan resultados similares si las tasas de hospitalización son inestables durante más de cinco días, dijo el gobernador.

El Departamento de Saneamiento de la ciudad emitió un Aviso de Operaciones de Invierno el domingo que advierten sobre el tiempo invernal en el pronóstico. Bajo tal aviso, hecho cuando se prevé menos de una pulgada de acumulación de nieve, los establecimientos bajo el programa de Restaurantes Abiertos pueden permanecer abiertos pero deben "tomar medidas para proteger a los clientes, el personal y la propiedad".

El aviso de operaciones de invierno es una de las dos nuevas órdenes meteorológicas que hará el Departamento de Saneamiento con respecto a las comidas al aire libre. El segundo, una alerta de nieve, suspende las comidas al aire libre cuando se pronostica más de una pulgada de nieve. En este caso, los restaurantes deben quitar o asegurar los muebles del exterior, los calentadores eléctricos deben quitarse por completo. Si se espera más de un pie, la alerta pide que se eliminen o consoliden las estructuras o barreras exteriores.

Por su parte, De Blasio dijo sobre la medida del gobernador que reconoce que cerrar el servicio en el interior sería doloroso. El alcalde dijo que la reapertura de este servicio el pasado noviembre trajo la restauración de unos 100,000 puestos de trabajo. Sin embargo, el alcalde dice que la prioridad tiene que ser proteger la salud pública.

"Siento una tremenda empatía por los dueños de restaurantes, muchos de ellos son negocios familiares, queremos que sobrevivan. Los necesitamos para sobrevivir", dijo de Blasio. "Al mismo tiempo, estos números no mienten. Por primera vez, lamentablemente, nuestros tres indicadores han superado sus umbrales. Esa es una segunda ola. Tenemos que luchar para salvar vidas. Tenemos que luchar para iniciar nuestra recuperación".

Aquellos que representan a la industria de restaurantes de la ciudad, incluida la NYC Hospitality Alliance, argumentan que es injusto cerrar los comedores interiores en los cinco condados, ya que los restaurantes del norte del estado, donde la tasa de hospitalización es el doble, pueden permanecer abiertos.

"Será la última gota para muchos más restaurantes y empleos", dijo el director ejecutivo de NYC Hospitality Alliance, Andrew Rigie, en un comunicado. "Los restaurantes de la Ciudad de Nueva York han ido más allá para garantizar que sus negocios creen un ambiente seguro y saludable para sus clientes y empleados que cumpla con los protocolos de seguridad requeridos por el estado, a un costo significativo, y ha funcionado".

Mark Gjonaj, presidente del Comité de Pequeñas Empresas del Concejo de la Ciudad de Nueva York, pidió encontrar "formas creativas" de brindar ayuda financiera a los restaurantes de propiedad local. Propuso que algunas de las posibilidades para aliviar parte de la carga incluyen cosas como "retrasar el pago de un conjunto específico de impuestos como la nómina, las ventas y los cargos por agua y alcantarillado; renunciar a las tarifas de licencias y permisos; proporcionar EPP de fácil acceso y gratuito", y más.

Mitigar los aumentos en la tasa de hospitalización del estado se ha convertido en la principal prioridad de Cuomo, y recalibró el modelo de microconglomerados del estado como parte de un plan general revisado posterior a las vacaciones que presentó el viernes. Ese plan incluye nuevos estándares para las zonas de riesgo de color rojo, naranja y amarillo y métricas de enfoque ajustadas.

Si se prevé que alguna región del estado alcance el 90 por ciento de la capacidad hospitalaria en 21 días, el gobernador impondrá un cierre de la zona roja. Eso significa que las empresas, escuelas y servicios de mesa de restaurantes no esenciales cierran en una región determinada por un período de tiempo indefinido, una medida que recuerda a los estrictos cierres de la primavera.

"Si no ralentizamos la propagación y abrumamos el sistema hospitalario, llegamos a una zona roja…entonces todos los restaurantes se reducen a cero en interiores y en exteriores. Ese es el peor de los casos", agregó.

En el futuro, las áreas se considerarán zonas naranjas si tienen un 85 por ciento de capacidad hospitalaria y una tasa de positividad de al menos el 4 por ciento durante 10 días o si el Departamento de Salud determina que las tasas de hospitalización son inaceptablemente altas.

Otro ajuste de las reglas anteriores: se permitirá que los gimnasios y salones continúen operando en las zonas naranjas con más pruebas y capacidad reducida (25 por ciento; el límite actual para aquellos negocios dentro de las zonas no naranjas es del 33 por ciento). Cuomo dijo que hizo el cambio porque dice que los límites de capacidad y la regulación adicional han reducido dramáticamente la propagación en esos lugares, ya que el estado ha dicho que las tasas de transmisión en esos lugares han sido más bajas de lo que se temía anteriormente.

En cuanto a las zonas amarillas, esas serán áreas con tasas de positividad del 3 por ciento o más durante 10 días que también se encuentran en el 10 por ciento superior de admisiones hospitalarias per cápita durante la semana pasada y verán un crecimiento semana tras semana en las admisiones diarias. Cuomo dice que su equipo planea revisar los datos más recientes este fin de semana y anunciará nuevas zonas de de riesgo de contagios el lunes. También reevaluará el servicio de comidas en el interior fuera de la ciudad.

Los cambios anunciados el viernes son el núcleo del plan de invierno revisado de Cuomo, que prioriza la capacidad hospitalaria y se enfoca de manera aguda en las tasas de positividad, la densidad, el nivel de riesgo de la actividad económica y la tasa de transmisión. Es una estrategia entretejida.

"No podemos relajarnos hasta que el COVID-19 se relaje, y el COVID-19 no se relaja", dijo Cuomo.

La Ciudad de Nueva York tiene una tasa de hospitalización más baja que 3/4 de las regiones del estado y la mayoría de las principales ciudades de EE. UU., pero su densidad es un factor de riesgo elevado. Las nuevas restricciones que entrarán en vigor el lunes garantizan que no se subestime el riesgo.

La ciudad también tiene la menor disponibilidad de camas de las 10 regiones del estado después de Long Island (18 por ciento y 19 por ciento, respectivamente). Cuomo dijo el viernes que todos los hospitales estatales deben permanecer por debajo del 85 por ciento de su capacidad. Pueden alcanzar ese objetivo agregando un 25 por ciento adicional de capacidad, suspendiendo cirugías electivas o ambas cosas. Tienen la flexibilidad, dijo.

Los resultados médicos han mejorado sustancialmente desde la primavera; la tasa de mortalidad es del 8 por ciento, en comparación con el 23 por ciento en la primavera. Treinta por ciento menos de pacientes están en cuidados intensivos y 50 por ciento menos están intubados. La duración media de las estancias hospitalarias se redujo de 11 días a solo cinco días. Estas son buenas noticias, dice Cuomo.

Pero los picos de hospitalizaciones generarán por defecto algunos casos críticos y más muertes. Y las tasas de hospitalización están aumentando a un ritmo acelerado.

"Esto", dijo Cuomo el viernes, "es el principal motivo de preocupación".

En todo el estado, las hospitalizaciones aumentaron a 5,311 el viernes después de superar las 5,000 por primera vez en casi nueve meses un día antes. También el viernes: las nuevas admisiones hospitalarias en la Ciudad de Nueva York superaron el umbral de 200 del alcalde por primera vez desde el 9 de mayo.

La tasa de hospitalización de la ciudad por cada 100,000 habitantes ha aumentado todos los días desde que el alcalde Bill de Blasio debutó con la nueva métrica el lunes y también está por encima del umbral, mientras que la tasa de positividad continua de siete días ahora es del 5,35 por ciento.

"Hemos mantenido la fila hasta ahora, pero esto es una señal de que el tema de la hospitalización se está convirtiendo en un desafío mayor, y uno que vamos a tener que enfrentar", dijo de Blasio.

Si bien las hospitalizaciones en todo el estado hoy palidecen en comparación con las 19,000 ingresadas en el pico de la crisis en abril, están en su nivel más alto desde el 19 de mayo y marcan un fuerte aumento en los últimos meses para el personal y las instalaciones del hospital recién asediados. Cuomo ha atribuido parte del aumento a las reuniones de Acción de Gracias.

Los hogares y las pequeñas reuniones representan el 74 por ciento de la propagación viral, según los datos de rastreo de contactos. Los restaurantes y bares representan una cantidad significativamente menor, alrededor del 1,43 por ciento de las exposiciones en septiembre, pero la preocupación se magnifica en un área tan densa como la Ciudad de Nueva York dado el aumento en todos los niveles.

La tasa de transmisión del estado fue de 1.3 al viernes, dijo Cuomo. Eso es más del 1.2 del lunes y muy por encima de lo que el gobernador clasifica como un "brote activo". Los números brutos respaldan eso. Los nuevos casos diarios han ido en aumento, superando los 10,100 en Nueva York cada uno de los últimos tres días. Parte de eso está relacionado con un aumento de las pruebas, pero también refleja una crisis de EE. UU. que no muestra signos de disminuir.

A pesar de sus dificultades, Nueva York sigue teniendo mejores resultados que la mayor parte del resto del país. Finger Lakes tiene la tasa de positividad más alta de las 10 regiones en este punto, pero incluso esa tasa de 7.81 por ciento es menor que 40 estados, dijo Cuomo.

Las hospitalizaciones en Nueva Jersey:

Las hospitalizaciones también se han convertido en la métrica central en Nueva Jersey, que también ha experimentado fuertes aumentos en esa medida durante los últimos 14 días. Hasta el viernes, las hospitalizaciones estatales ascendían a 3,571, el total más alto desde el 14 de mayo.

Los casos también han aumentado sustancialmente, pero el número de hospitalizaciones es más importante para el gobernador Phil Murphy, como lo es para Cuomo en Nueva York. El domingo reportó 4,170 nuevos casos de COVID-19 y 24 nuevas muertes.

"La tercera vía que no podemos tocar son los hospitales y la capacidad hospitalaria", dijo Murphy el viernes. A principios de esta semana, dijo que esos son los números que determinan los próximos pasos que debe tomar para el estado.

En este momento, esos próximos pasos no incluyen ningún plan para limitar nuevamente las comidas en el interior. Cuando se le preguntó una vez más sobre el tema el viernes, dado el anuncio de Cuomo en Nueva York y una nueva prohibición de comer en interiores en Pensilvania, Murphy se mantuvo firme.

"Nos quedamos con lo que tenemos", dijo el gobernador. "Estamos tratando de ser tan quirúrgicos como podamos".

Si bien Nueva Jersey es el estado más denso del país, Murphy lo compara en general más con el condado de Westchester o Long Island, donde el comedor interior permanece abierto a capacidad reducida por ahora, que con la meca de la alta densidad que es la Ciudad de Nueva York. El comedor permanece limitado al 25 por ciento de su capacidad en Nueva Jersey, y su gobernador dice que no hay evidencia importante de que el comedor interior esté impulsando el aumento de casos.

El gobernador ha tomado medidas para mejorar el cumplimiento, incluida la imposición de un cierre del servicio en interiores luego de las 10:00 p. m. en bares y restaurantes en todo el estado. Esas horas de la noche eran cuando los espacios habitualmente compatibles se convertían en espacios donde no se cumplían las reglas, dijo Murphy.

El viernes, anunció diversas medidas enérgicas contra casi una docena de bares y restaurantes de Nueva Jersey por infracciones repetidas. Al menos uno podría estar cerrado durante 70 días.

"Deje que estos cargos envíen una señal perfectamente clara a cualquier dueño de bar o restaurante que crea que las reglas no se aplican a ellos. Esto le sucederá a usted", dijo Murphy. "Nuestro trabajo es proteger tanto la salud pública como nuestra economía. No toleraremos un comportamiento tonto y no dudaremos en cerrarlo".

El cumplimiento, tanto por parte de las empresas como del público, no puede subestimarse como un arma en la lucha contra el COVID-19. Los modelos de proyección moderada y en el peor de los casos, que debutó Nueva Jersey a principios de esta semana, subrayan el punto.

En el peor escenario, que supone que no habrá cambios en el comportamiento público, los totales diarios de casos podrían duplicarse en un mes y las hospitalizaciones podrían subir a picos no vistos en abril a mediados de enero. Ese nivel de tensión podría abrumar al sistema.

En el mejor escenario, que supone un mayor nivel de cumplimiento público con el uso de las mascarillas, el distanciamiento físico y evitar las reuniones grandes, los nuevos casos diarios seguirían aumentando, pero los niveles hospitalarios seguirían siendo manejables.

La desesperación por reforzar la capacidad y los recursos del hospital se produce cuando los funcionarios estatales y locales esperan recibir sus envíos iniciales de la vacuna Pfizer en unos días, luego de la aprobación del medicamento por parte de la FDA el viernes.

El gobernador Phil Murphy dijo el domingo que las primeras vacunas se administrarán el martes en el Hospital Universitario de Newark. Él, junto con la comisionada de Salud Judy Persichilli, estarán en el hospital el martes por la mañana para las primeras vacunas.

Los estados podrían comenzar las vacunas la próxima semana. Esperan asignaciones adicionales de Pfizer y luego asignaciones iniciales de Moderna, que el panel de la FDA asumirá la próxima semana, antes de fin de mes. Si bien es una buena noticia, los funcionarios reconocen que el lanzamiento inicial no ayudará a detener la marea de casos de COVID-19 que traen las vacaciones.

Y esa marea se vuelve más temible cada día. Los casos nuevos en los EE. UU. por día se registran en máximos históricos de más de 209,000 en promedio. La cantidad de personas en hospitales de todo el país por COVID-19 está estableciendo récords casi todos los días. El jueves, el país estableció un nuevo número de muertos en un solo día, registrando 3,110 muertes.

En los Estados Unidos ya han perdido la vida 293,000 personas a causa del virus, según datos de NBC News. El Dr. Robert Redfield, director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, advirtió que EE. UU. podría ver su trágico número de víctimas cerca de 450,000 en febrero sin acciones agresivas para contener el aumento anticipado de las festividades además del aumento que ha estado en marcha durante semanas en todo el país.