El canciller de SUNY, Jim Malatras, renuncia en medio de una publicación de burla contra acusadora de Cuomo

El canciller de la Universidad Estatal de Nueva York, Jim Malatras, anunció que renunciará a su puesto en medio de una creciente reacción violenta por la publicación de mensajes de texto en los que se burló de una de las mujeres que acusó al exgobernador Andrew Cuomo de acoso sexual.

Malatras dio a conocer sobre su renuncia el jueves en una carta al presidente de la Junta de Síndicos de SUNY, según múltiples informes. Entra en vigor el 14 de enero.

"No he tenido mayor honor en mi vida en el servicio público que servir como el 14 ° Rector de la Universidad Estatal de Nueva York", se lee en la carta de Malatras, según varios informes. "Estoy orgulloso de haber sido el primer graduado de SUNY en convertirse en canciller. No habría tenido la oportunidad de servir en los niveles más altos del Gobierno estatal si no hubiera sido por mi educación en SUNY. Desde mis humildes comienzos, SUNY me ayudó y me ofreció la oportunidad".

Malatras continuó diciendo que "los eventos recientes que me rodearon durante la semana pasada se han convertido en una distracción sobre el importante trabajo que debe realizarse cuando SUNY emerge del COVID-19. Creo profundamente en la capacidad de un individuo para evolucionar, cambiar y crecer, pero también creo profundamente en SUNY y nunca querría ser un impedimento para su éxito".

Los líderes del sistema de universidades públicas de Nueva York habían respaldado el servicio continuo de Malatras como canciller el viernes pasado, incluso cuando la Asamblea de Estudiantes de SUNY pidió a los fideicomisarios que lo destituyeran con un voto de censura.

Los fideicomisarios dijeron que Malatras había reconocido que cometió un error y estaba concentrado en el trabajo crítico que tenía por delante.

La carta que envió Malatras el jueves tiene ecos de las declaraciones de Andrew Cuomo cuando renunció como gobernador hace meses. Cuomo refutó la veracidad de la investigación por acoso sexual contra él en todo momento, pero finalmente dijo que se había convertido en una distracción que podría dañar la capacidad del estado para acelerar su recuperación económica.

Malatras, un exasesor principal de Cuomo, fue criticado después de que la fiscal general de Nueva York, Letitia James, hiciera públicas las transcripciones y la evidencia de una investigación de meses de las acusaciones que obligaron a Cuomo a dejar el cargo. Cuomo continúa negándolos.

Un intercambio de texto que involucró a Malatras y otros aliados de Cuomo los mostró burlándose de Lindsey Boylan, una exfuncionaria de desarrollo económico que fue la primera mujer en acusar públicamente a Cuomo. Boylan, después de dejar la administración, tuiteó en 2019 que trabajar en política había sido "una experiencia tóxica y desmoralizante".

Aún no había hecho públicas sus acusaciones de acoso sexual contra el gobernador.

"Vamos a publicar algunos de sus correos electrónicos", envió Malatras en un mensaje de texto con jerga grosera.

El canciller dijo en un comunicado el viernes que le debía una disculpa tanto a Boylan como a la comunidad de SUNY.

Boylan luego tuiteó que ella nunca recibió una disculpa, y agregó: "Me alegro de que no se disculpe porque, según su correo electrónico, sigue mintiendo".

Malatras fue nombrado canciller de SUNY en agosto de 2020 y lideró el sistema de 64 campus del estado, que cubre a casi 400.000 estudiantes, a través de la pandemia.

No estaba claro de inmediato quién podría ocupar su lugar.