El área de Nueva York alcanza récords de calor y podría superar el máximo en 84 años

Record highs so far today:



LGA, NY: 76 (ties 2020)

JFK, NY: 77 (73/2020)

ISP, NY: 78 (74/2020)

EWR, NJ: 79 (78/1938)

BDR, CT: 78 (69/2020)



ALL RECORDS ARE PRELIMINARY.



Cooler air expected for 8 to 14 days out CPC - 60-70% chance of below normal temps! #NYwx #NJwx #CTwx pic.twitter.com/iAYlZH9p4A