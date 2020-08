El aprendizaje remoto será aún más difícil para los 114.000 niños huérfanos de NYC

Lo que debes saber En la ciudad de Nueva York, unos 114.000 niños en edad escolar no tienen hogar, dicen defensores

Para ellos, la educación a distancia representa un desafío mucho mayor

El sistema escolar de NYC, que atiende a alrededor de 1,1 millones de estudiantes, utilizará una combinación de clases presenciales y aprendizaje remoto

NUEVA YORK — "Espero que hayan descubierto algo mejor", dijo la madre de la ciudad de Nueva York, Crystal Berroa, de 27 años, sobre sus expectativas para el aprendizaje a distancia este otoño.

Para Berroa, que vive en un refugio para personas sin hogar con sus tres hijos, de 6, 4 y 3 años, administrar el trabajo escolar de su hija mayor, además de las necesidades de sus hijos más pequeños y su propio trabajo, ha sido una tarea casi imposible.

Su hija, que ahora ingresa al primer grado, recibió un iPad del Departamento de Educación de la ciudad, que está distribuyendo 300.000 dispositivos de este tipo a los estudiantes que lo necesitan, pero a menudo no funcionaba bien.

"Los que son gratuitos no funcionan", dijo.

En el otoño, Berroa dependerá de su madre para el cuidado de los niños para que pueda viajar a un trabajo que está a 40 minutos de distancia. Eso hará que la solución de problemas técnicos con la educación de su hija sea mucho más difícil.

Aún así, dice que prefiere la educación a distancia a la educación en persona mientras continúa el coronavirus, ya que su hijo menor sufre de asma.

"No vale la pena si uno de ellos se enferma", dijo. "¿Por qué incluso correr el riesgo?"

Sin embargo, Berroa dijo que sabe que los niños de familias en circunstancias similares pueden no tener un entorno tan seguro para aprender fuera de un salón de clases tradicional.

"¿Cómo va a supervisar la escuela el bienestar del niño?" ella preguntó. “No todos los niños tienen una vida hogareña estable.

La idea de eso me preocupa ”, agregó Berroa. "¿Cómo van a registrarse?"

En todo el país, los planes de reapertura de escuelas amenazan con ampliar la brecha entre los que tienen y los que no tienen. Pero esto es quizás más pronunciado en la ciudad de Nueva York.

El sistema de escuelas públicas más grande del país no reabrirá por completo este otoño, según el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio.

El sistema, que atiende a alrededor de 1,1 millones de estudiantes en 1.866 escuelas, utilizará una combinación de clases presenciales y aprendizaje remoto, dijo.

El año pasado, aproximadamente 1 de cada 10 estudiantes en Nueva York no tenía hogar, el equivalente a unos 114,000 niños que viven en refugios o que viven con otras familias en apartamentos pequeños, según Advocates for Children of New York, una organización sin fines de lucro, miembro de la Coalición de Familias sin Hogar. . (En todo Estados Unidos, el número de niños sin hogar matriculados en escuelas públicas se acerca a 1,5 millones).

Para estos estudiantes, tener menos espacio para el aprendizaje o acceso limitado a Internet o computadoras, además de mayores problemas con la alimentación, la seguridad y la falta de apoyo de los padres, hace que el aprendizaje a distancia sea particularmente difícil.

“Incluso antes de la pandemia, existían disparidades”, dijo Randi Levine, directora de políticas de Advocates for Children of New York.

Menos de un tercio de los estudiantes sin hogar, ya sea que viven con otras personas o en refugios, leen de manera competente y solo el 60% se gradúa de la escuela secundaria, según Levine.

"Este es un grupo de estudiantes que ya estaban atrasados, y el cambio al aprendizaje remoto solo los hará aún más atrasados", dijo Raysa Rodríguez, directora ejecutiva asociada del Comité Ciudadano por la Infancia, también miembro de Family Homelessness Coalición.

La investigación de Collaborative for Student Growth en NWEA, una organización nacional sin fines de lucro que evalúa el aprendizaje, encontró que el cierre de escuelas debido a Covid-19 probablemente resultará en niveles de rendimiento sustancialmente más bajos.

El Comité de Ciudadanos está abogando por una priorización de la enseñanza presencial - "en la medida en que haya en persona, se debe dar prioridad a aquellos en viviendas frágiles", dijo Rodríguez.

"Sus espacios de vida estrechos y abarrotados no son propicios para centrarse en el trabajo escolar", agregó.

"El plan de reapertura de escuelas de la ciudad no ha hecho las adaptaciones adecuadas para estos estudiantes y ha puesto a sus familias en situaciones imposibles".