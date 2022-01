El alcalde Eric Adams: “No temas” mientras los niños de NYC regresan a la escuela

En su primera semana como alcalde de la Ciudad de Nueva York, Eric Adams buscó aliviar las preocupaciones entre los padres sobre el envío de sus hijos a las escuelas debido al aumento en los casos positivos de la variante Ómicron.

Después de ir en bicicleta al trabajo, el demócrata dijo que su mensaje a los padres es "no teman" mientras los estudiantes se preparan para regresar a las aulas el lunes después de las vacaciones.

“Les digo, no temas enviarlos de regreso”, dijo Adams al presentador de ABC del programa "This Week", George Stephanopoulos. "Las estadísticas son claras. El lugar más seguro para los niños es dentro de la escuela".

"Vamos a identificar a los niños que están expuestos", continuó Adams. "Los vamos a sacar de ese entorno, y las cifras muestran que el mero hecho de que un niño esté expuesto en un aula no significa que todo el aula esté expuesto".

Adams dijo que exigir que los estudiantes se sometan a pruebas antes de regresar a la escuela, algo que Nueva York no está haciendo, era una "buena idea", pero que la decisión estaba en manos de la gobernadora demócrata Kathy Hochul.

Los padres y maestros expresaron su preocupación en los últimos días por la seguridad del personal y los niños, que no pueden vacunarse si son menores de 5 años, ya que las hospitalizaciones pediátricas se han cuadriplicado en toda la ciudad.

"Me preocupo por mis estudiantes. Me preocupo por mí. No sé. Siento que estoy estancada en este momento", dijo Ada Morales, una maestra en El Bronx a nuestra cadena hermana News 4. Agregó que no está segura de lo que sucederá el lunes.

Una escuela en Brooklyn, PS 58, no abrirá en absoluto el lunes después de que el director les envió un correo electrónico a los padres el domingo diciendo que no hay "suficiente personal para abrir el edificio de manera segura".

La directora Katie Dello Stritto continuó diciendo que solicitó orientación del Departamento de Educación sobre un cierre de emergencia, pero no había obtenido una "respuesta clara" a la crisis de personal.

En respuesta a la solicitud de comentarios de News 4, el DOE dijo que la escuela PS 58 no tenía la autorización para cerrar la escuela o enviar el correo electrónico. El portavoz del departamento dijo que los funcionarios estaban trabajando para brindar apoyo a la escuela para que pudiera abrir y ahora el asunto está bajo investigación.

"Todos los datos muestran que el lugar más seguro para los niños es dentro de una escuela y estamos trabajando con nuestros líderes escolares para asegurarnos de que estén completamente preparados para recibir a los estudiantes y al personal de manera segura en persona el lunes", dijo el portavoz del DOE en una declaración. "Contamos con medidas sólidas para abordar de inmediato cualquier problema de personal a fin de mantener nuestras puertas abiertas para los cientos de miles de niños y familias que dependen de las escuelas como un medio de vida todos los días".

La escuela, que ofrece servicios de prejardín de infantes a quinto grado, reabrirá el martes, pero no es la única que se ocupa de problemas de personal. Otro padre expresó su frustración en Twitter después de recibir un correo electrónico de que se cancelaría el cuidado de niños en la escuela PS 36 en Staten Island después de que los miembros del personal dieron positivo por COVID-19.

El presidente de la Federación Unida de Maestros, que representa a los educadores de la Ciudad de Nueva York, dijo en un correo electrónico a los miembros el domingo que el sindicato le había pedido a Adams que pospusiera el aprendizaje en persona durante una semana para evaluar la posible escasez de personal.

Cuando la escuela se reanude el lunes, el programa de pruebas de vigilancia en la escuela se duplicará para que la cantidad de estudiantes evaluados sea igual al 20% de todos los estudiantes no vacunados en lugar del 10%, escribió Mulgrew a los miembros. El grupo de pruebas ahora también incluirá a estudiantes vacunados y no vacunados, dijo.

"Sabremos mucho más mañana. Solo espero que no muchas escuelas estén en una posición en la que no puedan estar seguras porque no tienen el personal adecuado", dijo el domingo el presidente de la UFT, Michael Mulgrew.

Un grupo de maestros en la Ciudad de Nueva York ha presentado una orden de restricción temporal con la esperanza de retrasar el regreso de la instrucción en persona hasta que se puedan implementar medidas de seguridad adicionales para proteger a los estudiantes y al personal de la variante Ómicron altamente transmisible.

Pero a pesar de las cifras preocupantes y las crecientes preocupaciones tanto de los padres como de los educadores, el nuevo alcalde sostuvo que las escuelas deben permanecer abiertas para el desarrollo social y emocional de los niños y permanecerán abiertas.

"Ponga a sus hijos en la escuela. Si llega a ese punto en que los niños no deberían estar en la escuela, tomaremos la decisión correcta", dijo Adams.

En todo el estado, los nuevos casos de virus han batido récords en Nueva York recientemente y superaron los 76.000 el viernes. Aproximadamente la mitad de las 7.900 personas del estado hospitalizadas con COVID-19 estaban en la Ciudad de Nueva York.

A nivel nacional, los distritos escolares estaban restableciendo los requisitos del uso de las mascarillas, aumentando las pruebas y preparándose para la posibilidad de volver al aprendizaje remoto. En la Ciudad de Nueva York, los funcionarios anunciaron la semana pasada que usarían 2 millones de kits de prueba en el hogar proporcionados por el estado para aumentar las pruebas después de la pausa. Los estudiantes cuyos compañeros de clase dan positivo pueden seguir viniendo a la escuela siempre que sus pruebas en casa sean negativas y no presenten síntomas.

Adams también dijo que el próximo paso de su administración es determinar si se requiere que los empleados de la ciudad, que ya están bajo un mandato de vacunas, reciban inyecciones de refuerzo.

"Vamos a examinar las cifras", dijo. "Si sentimos que tenemos que llegar al lugar de hacer que eso sea obligatorio, estamos dispuestos a hacerlo, pero los estamos alentando a que lo hagan ahora".

Adams, expresidente del distrito de Brooklyn y excapitán de la Policía de la Ciudad de Nueva York, juró el sábado en Times Square cuando la ciudad anunciaba el año nuevo.