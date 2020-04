¿Dónde reportar impago de días de enfermedad y condiciones inseguras de trabajo?

El nuevo coronavirus, llamado de forma oficial COVID-19, se propaga de persona a persona mediante gotículas de saliva expulsadas al toser, estornudar y hablar, según los últimos hallazgos de los CDC.

El virus también se puede propagar al tener contacto con una superficie u objeto contaminado para luego tocarse la boca, nariz o los ojos.

La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA, por sus siglas en inglés) emitió una guía actualizada para lugares de trabajo y empleados con el fin de evitar la exposición al virus.

Esta es la información de las oficinas centrales de OSHA en el área triestatal:

Región 1- Oficina regional de Boston

(CT*, ME*, MA, NH, RI, VT*)

JFK Federal Building

25 New Sudbury Street, Room E340

Boston, MA 02203

(617) 565-9860 (617) 565-9827 Fax



Región 2- Oficina regional de Nueva York

(NJ*, NY*, PR*, VI*)

Federal Building

201 Varick Street, Room 670

New York, NY 10014

(212) 337-2378 (212) 337-2371 Fax

PRESENTE QUEJAS SIN NO LE QUIEREN PAGAR DÍAS DE ENFERMEDAD

Si bien OSHA vigila que los lugares de trabajo sean seguros, es el Departamento de Trabajo y las fiscalías estatales son las que hacen cumplir el pago de días de enfermedad.

Usted puede presentar una denuncia por cualquiera de las siguientes razones:



Si lo obligan a que trabaje en un negocio no esencial.

Usted trabaja en un negocio esencial, pero no desempeña funciones esenciales.

Su empleador lo obliga a que se presente en el lugar de empleo cuando su trabajo puede hacerse de casa.

Su empleador no sigue los requerimientos de salud y seguridad

Usted teme porque sobrepasa los 70 años y/o tiene una enfermedad subyacente.

Su empleador no le ha pagado el sueldo adeudado por las horas trabajadas, permiso por enfermedad o tiempo libre.

Su empleador amenaza con el despido o ya lo despidió por razones relacionadas al COVID-19.

Usted cumple los requisitos para el Permiso por Enfermedad Pagado COVID-19 y su empleador se niega a pagarlo

Su empleador lo obliga a trabajar mientras está enfermo.

NUEVA YORK

AQUÍ encontrará el formulario de la Procuraduría del Estado para presentar una queja por falta de pago de días de enfermedad o cualquier otro asunto laboral relacionado.

También puede llamar al 311 o visitar el sitio web del Departamento de Trabajo en español para más información.

NUEVA JERSEY

AQUÍ encontrará la guía de días de enfermedad pagadas en español.

En este enlace encontrarás el formulario en español para el salario no pagado.

Lo puedes enviar por correo postal a

New Jersey Department of Labor and Workforce Development

Division of Wage and Hour Compliance

P.O. Box 389

Trenton, NJ 08625-0389

O por fax a (609) 695-1174.

También lo puedes someter en línea AQUÍ.

Para más información en español abre aquí

CONNECTICUT

Usted puede presentar una queja en español y en línea AQUÍ.

AQUÍ encontrarás la guía en español sobre los días de enfermedad pagados.

También puede llamar a la División de Normas de Salarios y Lugares de Trabajo al (860) 263-6790 o a la Oficina de Política del Programa al (860) 263-6755.

REQUERIMIENTOS DE OSHA

Los patrones de trabajadores que corren un mayor riesgo de contagio deben seguir las siguientes medidas preventivas, requiere OSHA:

Evaluar los peligros a los cuáles los trabajadores pueden estar expuestos.

Evaluar el riesgo de exposición.

Seleccionar, implementar y asegurar que los trabajadores estén tomando medidas de protección para prevenir la exposición, lo que incluye el uso de barreras físicas (mascarillas, guantes de látex, pantalla facial, overoles) para detener la propagación de

Gérmenes.

Se requiere limitar el contacto social y el el uso de equipo de protección personal adecuado.

OSHA requiere a los lugares de trabajo:

Alentar que los trabajadores a que permanezcan en sus hogares si están enfermos.

Requerir a los trabajadores que se cubran al toser o estornudar.

Proveer un lugar para lavarse las manos así como toallitas de mano que contengan al

menos un 60% de alcohol.

Limitar el acceso al lugar de trabajo sólo al personal esencial, de ser posible.

Establecer la flexibilidad para el lugar de trabajo (trabajos desde la casa) y el

horario de trabajo (turnos de trabajo escalonados), en cuanto sea posible.

Desalentar que los trabajadores utilicen los teléfonos, escritorios u otras

herramientas y equipo de trabajo de sus compañeros de labores.

Limpiar y desinfectar con frecuencia las superficies, equipo y otros elementos del ambiente de trabajo.

Usar químicos de limpieza con etiquetas de desinfectantes aprobados por la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés).

Seguir las instrucciones del fabricante para el uso de todo producto de limpieza y desinfección.

Alentar que los trabajadores a expresar cualquier preocupación acerca de la seguridad y la salud en el trabajo.

SEGUIR LAS NORMAS EXISTENTES DE OSHA

Aunque no hay una norma de OSHA que cubra específicamente la exposición al SARS-CoV-2, algunos requisitos pueden aplicar para prevenir la exposición en el lugar de trabajo. Entre los más relevantes están:

Las normas de OSHA para el equipo de protección respiratoria (EPP) (en industria general, 29 CFR 1910 Subparte I), que requieren el uso de guantes, protección de ojos y cara y protección respiratoria. PULSA AQUÍ PARA MÁS INFORMACIÓN .

Cuando las mascarillas son necesarios para proteger a los trabajadores o cuando los empleadores requieren su uso, los empleadores deben implementar un programa integral de protección en conformidad con la norma de protección respiratoria (29 CFR 1910.134). MÁS AQUÍ.

La Cláusula de Deber General, Sección 5(a)(1) de la Ley de Seguridad y Salud Ocupacional de 1970, 29 USC 654(a)(1), requiere que los empleadores provean a todo trabajador “un trabajo y lugar de trabajo que esté libre de riesgos reconocidos que estén causando o probablemente causen la muerte o serio daño físico”. LA INFORMACIÓN COMPLETA AQUÍ.

CLASIFICANDO LA EXPOSICIÓN DE LOS TRABAJADORES AL SARS-COV-2

El riesgo de los trabajadores por la exposición ocupacional al SARS-CoV-2, el virus que causa el COVID-19, durante un brote podría variar de un riesgo muy alto a uno alto, medio o bajo (de precaución). El nivel de riesgo depende en parte del tipo de industria, la necesidad de contacto a menos de 6 pies de personas que se conoce o se sospecha que estén infectadas con el SARS-CoV-2, o el requerimiento de contacto repetido o prolongado con personas que se conoce o se sospecha que estén infectadas con el SARS-CoV-2.

Para ayudar a los empleadores a determinar las precauciones apropiadas, OSHA ha dividido las tareas de trabajo en cuatro niveles de exposición a riesgo: muy alto, alto, medio y bajo.

La Pirámide de riesgo ocupacional muestra los cuatro niveles de exposición a riesgo en la forma de una pirámide para representar la distribución probable del riesgo. La mayoría de los trabajadores norteamericanos probablemente estarán en los niveles de riesgo de exposición bajo (de precaución) o medio. MÁS INFORMACIÓN AQUÍ.